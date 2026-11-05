Thịt kho tàu ngày lạnh: Bí quyết để thịt mềm, trứng thấm vị, nước kho lên màu đẹp

Chọn thịt ba chỉ và sơ chế đúng cách để thịt mềm ngon

Nguyên liệu quyết định đáng kể chất lượng món thịt kho tàu là thịt ba chỉ. Nên chọn miếng thịt có tỷ lệ nạc, mỡ và da tương đối cân đối, các lớp thịt phân bố rõ ràng, màu hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo và có độ đàn hồi. Không nên chọn miếng quá nhiều nạc vì khi kho lâu dễ bị khô, cũng không nên chọn thịt quá nhiều mỡ khiến món ăn nhanh ngấy.

Thịt sau khi mua về cần được rửa sạch, có thể chần nhanh trong nước sôi cùng vài lát gừng hoặc hành khô để loại bỏ tạp chất và giảm mùi đặc trưng. Sau đó vớt ra, rửa lại bằng nước sạch, để ráo rồi thái thành những miếng vuông khoảng 3-4cm. Không nên thái quá nhỏ vì thịt dễ co lại, nát trong quá trình kho.

Một bí quyết giúp thịt đậm đà là ướp trước khi chế biến được chia sẻ trên VOV, đó là với khoảng 1kg thịt ba chỉ, chuẩn bị 3 thìa canh nước mắm, 1-2 thìa cà phê đường, một chút hạt tiêu, hành tím băm và một ít nước hàng. Trộn đều, để thịt thấm gia vị khoảng 30 phút trong ngăn mát tủ lạnh. Bạn nhớ hãy để trong ngăn mát tủ lạnh cho thịt thật ngấm gia vị.

Thắng nước màu thế nào để thịt kho có màu cánh gián đẹp?

Màu sắc hấp dẫn của thịt kho tàu phần lớn đến từ nước màu thắng bằng đường. Cho khoảng 2 thìa canh đường vào nồi, đun ở lửa nhỏ đến khi đường tan chảy, chuyển sang màu cánh gián thì thêm một ít nước nóng, khuấy đều rồi tắt bếp. Cần chú ý không để đường chuyển sang màu quá sẫm vì nước kho có thể bị đắng, ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Sau khi ướp, cho thịt vào nồi đảo nhẹ để các mặt săn lại, sau đó thêm nước màu và nước dừa tươi. Nước dừa giúp món ăn có vị ngọt dịu, hương thơm đặc trưng và làm nước kho thêm đậm đà. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều nước dừa hoặc thêm nhiều đường vì món ăn dễ bị ngọt gắt.

Khi nồi thịt sôi, hớt bọt để nước kho trong và đẹp mắt, sau đó hạ lửa nhỏ, đun liu riu. Không nên đun sôi mạnh liên tục vì thịt dễ bị co cứng bên ngoài trong khi phần bên trong chưa kịp mềm đều.

Thêm trứng đúng thời điểm để không bị dai, thấm vị

Trứng gà hoặc trứng vịt đều có thể dùng để kho cùng thịt. Trứng sau khi luộc chín, bóc vỏ nhẹ nhàng, có thể chiên sơ nếu thích lớp vỏ ngoài dai nhẹ và màu vàng đẹp. Tuy nhiên, không nhất thiết phải chiên trứng trước khi kho; trứng luộc không chiên sẽ có kết cấu mềm hơn và hạn chế thêm dầu mỡ.

Một lỗi thường gặp là cho trứng vào nồi ngay từ đầu rồi kho trong thời gian quá dài. Khi đó, lòng trắng trứng dễ trở nên dai, bề mặt trứng co lại và kém hấp dẫn. Tốt hơn nên cho trứng vào khi thịt đã gần mềm, tiếp tục kho ở lửa nhỏ để trứng ngấm nước kho mà không bị quá lửa. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.

Nếu muốn trứng thấm màu đều hơn, có thể dùng đầu tăm châm nhẹ vài điểm trên bề mặt lòng trắng sau khi bóc vỏ, tránh châm quá sâu làm trứng vỡ.

Thịt kho tàu ngon khi hoàn thành có miếng thịt mềm nhưng vẫn giữ hình dáng, phần mỡ trong và béo, phần nạc không khô, trứng ngấm vị, nước kho sánh nhẹ và có màu nâu cánh gián. Món ăn dùng nóng cùng cơm trắng, dưa giá hoặc rau luộc sẽ giúp cân bằng vị béo, tạo nên bữa cơm ngày lạnh vừa ngon miệng vừa đủ đầy.