Loại thịt giàu sắt bậc nhất đem nấu với quả gia vị cay xè thành món ngon hấp dẫn, bổ dưỡng

Loại thịt này chứa hàm lượng cao protein chất lượng cao, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, đồng thời cung cấp nhiều sắt heme – loại sắt cơ thể hấp thu tốt, hỗ trợ ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường sức khỏe: Thịt bò.

Loại thịt này giàu kẽm, vitamin B12, vitamin B6, phốt pho và selen, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, duy trì sức khỏe xương khớp và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Từ loại thịt này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món bò nhúng ớt. Đây là món ăn hấp dẫn với hương vị cay nồng đặc trưng, nước dùng đậm đà hòa quyện giữa vị ngọt thanh của nước dừa và các loại sốt, tạo nên sức hút khó cưỡng.

Những lát thịt bò mềm ngọt được nhúng vừa chín tới, ăn kèm rau đắng và khổ qua giúp cân bằng hương vị, vừa giảm cảm giác ngấy vừa tăng thêm sự thanh mát. Dân Việt giới thiệu cách làm món bò nhúng ớt như sau:

Loại thịt này giàu kẽm, vitamin B12, vitamin B6, phốt pho và selen, giúp tăng cường hệ miễn dịch,

Nguyên liệu nấu bò nhúng ớt:

- Thịt bò, rau đắng, khổ qua

- Tương ớt: 5 muỗng canh

- Tương cà: 3 muỗng canh

- Tương xí muội: 3 muỗng canh

- Nước mắm: 2 muỗng canh

- Hạt nêm: 1 muỗng cà phê

- Đường: 1 muỗng cà phê

- Hành tây: 1/2 củ cắt hạt lựu

- Nước dừa: 1 quả

- Hành tím, tỏi, ớt sừng đỏ, ớt đỏ cay xay nhuyễn, thích ăn cay nhiều thì xay nhiều ớt đỏ cay.

Cách làm bò nhúng ớt:

- Cho dầu ăn vào nồi phi thơm hành tỏi và ớt, tiếp đến cho hành tây xào chín, tiếp tục cho tương ớt, tương cà, tương xí muội, mắm, hạt nêm, đường vào đảo đều.

- Sau đó cho nước dừa vào, nếu thích ăn nước nhiều hơn thì thêm nước dừa hoặc nước lọc tuỳ thích, nấu sôi nêm nếm lại gia vị là xong.

- Muốn phần nước sệt hơn cho thể cho 1 ít bột năng pha nước, cho từ từ vào khuấy đều.

- Ăn kèm sẽ có rau đắng và khổ qua.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện