Loại thịt mát rượi, ăn vào mùa thu tốt tim, dưỡng tóc, hỗ trợ giảm cân, tăng sức đề kháng, làm gỏi cực ngon

Vào mùa thu, ăn loại thịt có đặc tính giải nhiệt và hút ẩm, rất lý tưởng để xua tan cái oi bức còn sót lại của cuối hè: Thịt vịt.

Đông y, thịt vịt có tính hàn, vị ngọt, mặn, vào kinh tỳ, vị, phế, thận. Ăn loại thịt này ít gây nóng vì so với thịt bò, dê, thịt vịt ít purin và chất béo bão hòa hơn nếu bỏ da.

Loại thịt này là nguồn protein chất lượng cao, trong 100g ức vịt nạc có khoảng 19-23g protein, giúp xây dựng cơ và phục hồi mô.

Loại thịt này cũng giàu vitamin nhóm B như B3, B5, B12 hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và hệ thần kinh. Khoáng chất nổi bật gồm sắt dạng heme dễ hấp thu, kẽm tăng miễn dịch, selen chống oxy hóa và phốt pho tốt cho xương.

Nếu đã quá quen thuộc với món vịt hầm măng hay vịt om sấu, bạn có thể thử món gỏi vịt vừa thanh mát vừa đậm đà, rau củ giòn ngon kết hợp cùng thịt vịt mềm thơm. Dân Việt giới thiệu cách làm món gỏi vịt như sau:

*Phần rau trộn:

- Bắp cải trắng, bắp cải tím thái sợi

- Cà rốt thái sợi, 1 ít bắp chuối

- Xoài xanh thái sợi, trái vả

- Rau thơm các loại

*Nước mắm trộn gỏi:

- Gừng, tỏi, ớt băm nhuyễn cho 3 muỗng nước mắm + 2 muỗng đường, khuấy đều cho tan và hòa quyện.

Cách làm:

- Vịt luộc chín, chặt thành từng miếng vừa ăn. Cho bắp cải, cà rốt, xoài, rau thơm và thịt vịt vào tô lớn, rưới nước mắm trộn gỏi rồi nhẹ tay bóp đều cho thấm vị.

- Rắc đậu phộng lên

- Vậy là có ngay một đĩa gỏi vịt thơm ngon, chua ngọt đậm đà.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.