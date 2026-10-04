7 ga tàu điện đẹp nhất thế giới

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Giải thưởng kiến trúc Prix Versailles công bố danh sách 7 nhà ga đường sắt đẹp nhất thế giới năm 2026 tại trụ sở UNESCO ở Paris hôm 28/9. Đây là một trong 8 hạng mục được vinh danh thường niên từ năm 2015, bên cạnh sân bay, khuôn viên đại học, công trình thể thao, bảo tàng, trung tâm thương mại, khách sạn và nhà hàng.

Hội đồng giám khảo quốc tế gồm kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ và nhân vật có ảnh hưởng đánh giá các công trình dựa trên chất lượng kiến trúc, tính sáng tạo, khả năng hòa nhập với bối cảnh văn hóa địa phương và mức độ cam kết phát triển bền vững. Trong số 7 nhà ga được chọn năm nay, 3 công trình sẽ tiếp tục nhận thêm danh hiệu thế giới (Prix Versailles, Nội thất hoặc Ngoại thất) tại lễ trao giải vào tháng 12.

Monte Sant'Angelo Station (Naples, Italy)

Ga Monte Sant'Angelo được thiết kế bởi nghệ sĩ gốc Ấn - Anh Anish Kapoor, phối hợp cùng hai hãng kiến trúc Future Systems và AL_A. Công trình lấy cảm hứng từ Inferno của Dante Alighieri - phần đầu trong ba tập trường ca Thần khúc nổi tiếng của nhà văn Italy, khởi công từ năm 2003 và khánh thành năm 2025.

Ga có hai cửa vào gắn hai tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng thép Corten và nhôm, hình dáng uốn lượn như khe nứt mặt đất, gợi liên tưởng đến núi lửa Vesuvius và truyền thuyết nữ tiên tri Cumaean Sibyl dẫn đường xuống âm phủ. Nằm sâu 48 m dưới lòng đất, không gian bên trong ốp bêtông thô nhám như một hang động, đưa hành khách qua một hành trình kỳ bí trước khi trở lại mặt đất. Ảnh: Time Out và Architecturetoday

Town Hall Station (Melbourne, Australia)

Ga Town Hall nằm ở trung tâm lịch sử Melbourne, do ba hãng kiến trúc Hassell, RSHP và WW+P thiết kế, là một trong 5 ga ngầm mới thuộc dự án Metro Tunnel, khánh thành tháng 11/2025. Sảnh ngầm xây dưới City Square mang dáng dấp một nhà thờ lớn, gây ấn tượng bởi quy mô không gian ngầm đồ sộ.

Sảnh được nâng đỡ bởi 8 cột khổng lồ mang hình dáng như những thân cây tỏa nhánh đỡ lấy phần trần phía trên, bên dưới trần mái vòm mang sắc đồng cao 10 m phủ khắp các sân ga, tạo cảm giác rộng mở. Ảnh: Time Out

Lyon Part-Dieu Station (Lyon, Pháp)

Ga Part-Dieu, nhà ga chính của Lyon, xây dựng từ năm 1978, là một trong những điểm trung chuyển nhộn nhịp nhất châu Âu với khoảng 140.000 lượt khách mỗi ngày. Ga trải qua nhiều giai đoạn cải tạo gần đây: khánh thành sảnh - lối vào mới Galerie Béraudier tháng 6/2024, quảng trường trung chuyển ngầm tháng 4/2025 và sân ga mặt đất được làm mới tháng 9/2025.

Phần mở rộng đáng chú ý nhất là quảng trường Béraudier, trở thành không gian đi bộ rợp bóng cây kết nối nhà ga với khu Part-Dieu. Prix Versailles đánh giá cao các không gian cộng đồng và bãi đỗ xe đạp lớn nhất nước Pháp tại đây, với sức chứa 1.500 xe. Ảnh: Time Out

Colosseo - Fori Imperiali Station (Rome, Italy)

Ga Colosseo - Fori Imperiali lựa chọn cách tiếp cận giàu tính sân khấu, biến hành trình đi xuống sân ga thành một chuyến du hành xuyên qua lịch sử thành phố. Khánh thành tháng 12/2025 trên tuyến Metro C, ga nằm giữa đấu trường Colosseum và vương cung thánh đường Massenzio.

Trong quá trình thi công, đội ngũ xây dựng phát hiện nhiều di tích khảo cổ cổ xưa và quyết định tích hợp luôn vào không gian nhà ga, biến nơi đây thành một "ga khảo cổ". Một khoảng mở gọi là Oculus trên trần ga còn tạo góc nhìn bất ngờ, cho phép hành khách chuyển tuyến nhìn thấy đấu trường Colosseum phía trên. Ảnh: webuildvalue

National Museum Station (Riyadh, Ảrập Xê út)

Ga National Museum do hãng kiến trúc Arup thiết kế có lối vào được bao bọc bởi lớp vỏ bê tông dạng mắt lưới, lấy cảm hứng từ địa hình núi Tuwaiq. Những khoảng mở hình tam giác gợi nhớ kiến trúc truyền thống vùng Najdi, cao nguyên ở trung tâm Ảrập Xêút, hé lộ không gian nội thất xanh lam nhạt rực sáng bên trong. Ảnh: CNN

Western Station (Riyadh, Ảrập Xêút)

Riyadh có hai đại diện trong danh sách. Ga Western Station lấy cảm hứng từ những cồn cát sa mạc. Phần mái uốn lượn tạo bóng mát cho một quần thể gồm các cửa hàng, nhà thờ Hồi giáo và quảng trường dành cho người đi bộ được bố trí quanh khu vực đường ray. Ảnh: Zain Mustafa

LAX/Metro Transit Center (Los Angeles, Mỹ)

LAX/Metro Transit Center ở Los Angeles nổi bật với những mái che mang hình thức điêu khắc mềm mại, được thiết kế để giảm nhu cầu sử dụng điều hòa nhờ tận dụng thông gió tự nhiên. Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên công trình, đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu năng lượng của tòa nhà. Ảnh: Cntraveler