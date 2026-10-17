Loại thịt bổ sung dương khí vào mùa thu, làm ấm cơ thể, tăng cường tì vị, chế biến cách này thơm phức

Khi cuối thu đến, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ngày càng lớn, và không khí dần trở nên khô hơn.

Xây dựng nền tảng vững chắc cho cơ thể trước khi trời trở lạnh hoàn toàn hiệu quả hơn nhiều so với việc vội vàng bồi bổ vào giữa mùa đông. Nói về việc bồi bổ, không nhất thiết phải dùng những nguyên liệu đắt tiền.

Loại thịt phổ biến trên thị trường dưới đây có ưu điểm riêng, giá cả phải chăng và có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo cả gia đình đều có một bữa ăn ngon miệng: Thịt gà.

Loại thịt này là thực phẩm phù hợp cho các gia đình có người già, trẻ em

Thịt gà có lẽ là loại thịt được yêu thích nhất trên bàn ăn của chúng ta. Nó giàu protein, tương đối ít chất béo và có kết cấu mềm, dễ tiêu hóa.

Cứ 100 gram loại thịt này chứa khoảng 20 gram protein, cũng như các chất dinh dưỡng như niacin, phốt pho và sắt. Hàm lượng niacin đặc biệt cao so với các loại thịt khác, giúp duy trì quá trình chuyển hóa năng lượng bình thường.

Loại thịt này là thực phẩm phù hợp cho các gia đình có người già, trẻ em hoặc những người có khẩu phần ăn vừa phải.

Món ăn gợi ý: Cánh gà xào ớt

Món cánh gà xào này khá khác so với những món bạn mua ở ngoài. Nó không được tẩm bột hay chiên ngập dầu; thay vào đó, nó dựa vào phương pháp chiên để làm nổi bật tinh dầu tự nhiên từ da gà, tạo nên lớp da giòn tan và thịt mềm mọng. Các món ăn kèm cũng hấp thụ hương thơm một cách hoàn hảo.

Nguyên liệu: 450g cánh gà, nửa củ hành tây, hai hoặc ba cọng cần tây, một quả ớt chuông xanh, gừng, tỏi, ớt khô, mắc khén, nước tương nhạt, rượu nấu ăn, muối và đường cho vừa ăn.

Cách làm:

- Cắt đôi cánh gà theo chiều dọc, cho vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng và một thìa rượu nấu ăn. Sau khi nước sôi, luộc trong một phút, rồi vớt ra và để ráo. Bước này giúp khử mùi tanh và giúp gà giữ được hình dạng để không bị nát khi chiên sau này.

- Không cho quá nhiều dầu vào chảo. Cho cánh gà đã chần trực tiếp vào chảo và chiên ở lửa vừa nhỏ cho đến khi vàng nâu cả hai mặt và da hơi giòn. Bạn có thể rắc một chút muối lên trong khi chiên để tạo hương vị.

- Cho một ít dầu vào chảo, thêm gừng và tỏi băm, ớt khô cắt khúc và mắc khén, xào nhỏ lửa đến khi thơm. Sau đó cho hành tây thái lát, cần tây cắt khúc và ớt chuông xanh thái lát vào, vặn lửa vừa và xào đến khi rau củ chín tới và hành tây mềm.

- Cho cánh gà đã chiên trở lại chảo, thêm một thìa nước tương nhạt và một chút đường để tăng hương vị, rồi đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều. Cuối cùng, dọn món ăn ra để thưởng thức.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!