Loại thịt đen nhánh, nhìn ngại ăn ngon, protein cao, sắt nhiều, giàu axit amin, hầm với củ quả thành món ngọt thơm

Thịt gà là loại thịt giàu protein, ít chất béo và có kết cấu mềm, phù hợp với người già răng yếu và trẻ em ăn ít.

So với các loại thịt lợn và thịt bò, thịt gà có hàm lượng chất béo và cholesterol thấp hơn, trở thành nguồn protein an toàn và đáng tin cậy nhất trong bữa ăn hàng ngày.

Đặc biệt gà đen, còn gọi là gà ác, nổi bật nhờ thịt và xương có màu sẫm do sắc tố melanin tự nhiên. So với gà công nghiệp thông thường, loại thịt này có hàm lượng protein, sắt và kali cao hơn, đồng thời ít chất béo và cholesterol hơn.

Loại thịt này được cho là chứa nhiều sắt, kẽm, vitamin nhóm B, axit amin thiết yếu và carnosine, một chất chống oxy hóa có trong cơ. Hàm lượng collagen trong da và gân cao, nên thịt gà đen thường dai, ngọt và thơm hơn khi hầm lâu.

Theo kinh nghiệm dân gian, loại thịt này có dinh dưỡng cao nên hay được dùng cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hay người cần ăn nhẹ bụng.

Hầm chúng với khoai mỡ, táo đỏ và kỷ tử sẽ tạo ra một món súp thơm ngon. Chất nhầy protein trong khoai mỡ tốt cho dạ dày, trong khi táo đỏ và kỷ tử tạo thêm vị ngọt tự nhiên cho nước dùng.

Không cần nêm nếm cầu kỳ; món súp trong veo và thanh mát, mang lại cảm giác dễ chịu cho dạ dày, không gây cảm giác ngấy dầu mỡ.

Món ăn gợi ý: Canh gà đen hầm táo đỏ, củ mài

- Chặt thịt gà đen đã lọc xương thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh để chần, và nấu trong hai phút sau khi nước sôi. Vớt bọt và vớt gà ra.

2.- Cho các miếng gà đen đã lọc xương, củ mài đã gọt vỏ và thái nhỏ, cùng vài quả táo đỏ đã bỏ hạt vào nồi đất, thêm nước vừa đủ và hai lát gừng. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh khoảng 40 phút.

- Cho kỷ tử vào trong mười phút cuối cùng. Kỷ tử không chịu được nấu lâu; cho quá sớm sẽ làm chúng sẫm màu và mất đi vị ngọt. Rắc kỷ tử vào mười phút trước khi tắt bếp, và thêm một chút muối cho vừa ăn.

Món canh này không cần thêm bất cứ thứ gì khác. Cho ít muối hơn để bạn có thể thưởng thức trọn vẹn vị tươi ngon tự nhiên của thịt gà và củ mài.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!