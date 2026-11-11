Bộ phận giàu protein của con gà, đem chiên mắm thành món giòn thơm, đậm đà, ngon khó cưỡng

Cánh gà là bộ phận này cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ thể, giúp duy trì và phát triển cơ bắp, phục hồi mô và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Trong bộ phận này còn chứa chất béo, đặc biệt tập trung nhiều ở phần da, cùng các vitamin nhóm B như B3, B6 và khoáng chất như phốt pho, selen, kẽm, góp phần chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Đây là nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ngon như cánh gà chiên, nướng, kho hoặc hấp.

Cánh gà chiên mắm là món quen thuộc nhưng để làm được đĩa gà vàng óng, thơm nức mùi tỏi, lớp da giòn nhẹ mà bên trong vẫn mềm mọng thì cũng có vài bí quyết. Dân Việt giới thiệu cách làm món cánh gà chiên mắm giòn bên ngoài mềm bên trong như sau:

Nguyên liệu làm cánh gà chiên mắm:

- 500g cánh gà

- Tỏi băm

- Bột bắp

- Tiêu

- Hạt nêm

- Dầu ăn

*Phần sốt mắm:

- 3 thìa đường

- 2 thìa nước mắm

- 3 thìa canh nước lọc

- 1/2 thìa tương ớt

- ½ thìa bột ngọt

Cách làm cánh gà chiên mắm:

*Sơ chế:

Cánh gà rửa sạch rồi thấm thật khô. Đây là bước rất quan trọng vì gà càng khô thì khi chiên càng vàng đẹp và ít bắn dầu.

*Ướp gà:

- 1 xíu tỏi băm nhuyễn

- 1/2 thìa cà phê hạt nêm

- 1 ít tiêu

- Trộn đều rồi ướp khoảng 20 phút cho ngấm gia vị.

- Sau khi ướp, phủ một lớp bột bắp thật mỏng bên ngoài cánh gà. Mẹo này giúp da gà giòn hơn và khi chiên cũng hạn chế bắn dầu.

*Chiên gà:

- Đun dầu nóng rồi cho gà vào chiên ở lửa vừa.

- Không chiên lửa quá lớn ngay từ đầu vì bên ngoài sẽ vàng nhanh nhưng bên trong chưa kịp chín.

- Chiên lửa vừa để nhiệt thấm từ từ vào bên trong. Khi gà gần chín mới tăng nhẹ lửa khoảng 1–2 phút cuối để da vàng giòn đẹp mắt.

- Nếu có thời gian, có thể chiên 2 lần. Lần đầu chiên cho gà chín khoảng 80%, vớt ra nghỉ vài phút rồi chiên lại lần 2. Cách này giúp lớp da giòn lâu hơn, khi áo sốt vẫn giữ được độ ngon mà không bị mềm quá nhanh.

*Phi tỏi:

- Băm thật nhiều tỏi rồi phi vàng thơm, sau đó vớt riêng ra bát để dùng sau.

* Làm sốt mắm:

- Cho 3 thìa đường, 2 thìa nước mắm, 3 thìa canh nước lọc, 1/2 thìa tương ớt và 1/2 thìa bột ngọt vào chảo.

- Đun sôi nhẹ đến khi hỗn hợp hơi sánh lại.

*Áo sốt:

- Cho cánh gà đã chiên vào đảo nhanh tay để nước sốt bám đều quanh từng miếng gà.

- Chỉ đảo vừa đủ để sốt áo đều, không đảo quá lâu vì đường dễ chuyển màu đậm làm sốt bị đắng.

- Khi cánh gà đã thấm đều lớp mắm đường, cho phần tỏi phi vào rồi xóc chảo vài lần để tỏi bám quanh cánh gà là hoàn thành.

*Lưu ý nhỏ:

Tỏi nên phi riêng và cho vào sau cùng để giữ được độ giòn và mùi thơm đặc trưng. Đây cũng là bí quyết giúp món cánh gà chiên mắm dậy mùi hấp dẫn hơn hẳn.

Thành phẩm là những chiếc cánh gà vàng óng, thơm lừng mùi tỏi mắm, bên ngoài đậm đà nhưng không hề mặn gắt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện!