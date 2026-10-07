Bác sĩ chỉ 2 sai lầm khi ăn thịt gà có thể gây hại

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, cựu bác sĩ trưởng của Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam, cho biết thịt gà là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao, cung cấp nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể. Protein trong thịt gà tham gia vào quá trình xây dựng và duy trì cơ bắp, đồng thời góp phần phục hồi các mô sau vận động. Thịt gà, đặc biệt là phần thịt nạc, cũng cung cấp các vitamin và khoáng chất, cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng, hoạt động của hệ thần kinh và chức năng miễn dịch.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của món ăn không chỉ phụ thuộc vào bản thân thịt gà mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi phần thịt được lựa chọn, lượng ăn và cách chế biến. Vì vậy, dù thịt gà có nhiều giá trị dinh dưỡng, một số thói quen khi ăn và chế biến vẫn có thể khiến khẩu phần chứa quá nhiều chất béo và năng lượng. Dưới đây là hai thói quen khi ăn thịt gà mà bạn nên tránh.

Ăn da gà quá thường xuyên

Da gà có hàm lượng chất béo cao hơn đáng kể so với phần thịt nạc, đồng thời lại chứa hàm lượng chất béo bão hòa có thể gây hại cho sức khỏe con người. Vì vậy, dù thịt gà là nguồn protein tốt, việc thường xuyên ăn nhiều da có thể khiến tổng lượng chất béo và năng lượng trong khẩu phần tăng lên. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc có chế độ ăn cần hạn chế chất béo.

Người khỏe mạnh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn da gà khỏi thực đơn, nhưng nên ăn với lượng vừa phải và không nên xem đây là phần thịt chính trong mỗi bữa. Khi ăn thịt gà, ưu tiên phần thịt nạc và kiểm soát khẩu phần sẽ giúp tận dụng nguồn protein mà không nạp quá nhiều chất béo từ phần da.

Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Ăn gà chiên rán quá thường xuyên

Gà rán, gà chiên giòn thường có lớp vỏ vàng bắt mắt, vị đậm đà nên dễ trở thành món ăn được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, nếu xuất hiện quá thường xuyên trong bữa ăn, món này có thể làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào. So với các cách chế biến như luộc, hấp hoặc nướng với lượng dầu vừa phải, việc chiên gà, nhất là chiên ngập dầu, khiến thực phẩm hấp thụ thêm chất béo trong quá trình nấu.

Không chỉ nằm ở miếng gà, tổng thể bữa ăn cũng là yếu tố cần lưu ý. Gà rán thường đi kèm lớp bột chiên, nước sốt, khoai tây chiên hoặc các loại đồ uống có đường. Khi dùng cùng lúc, lượng chất béo, đường và năng lượng của cả khẩu phần có thể tăng cao hơn đáng kể so với một bữa ăn gồm thịt gà chế biến đơn giản và rau củ. Nếu thường xuyên lựa chọn kiểu ăn này, khẩu phần cũng dễ thiếu rau xanh, trái cây và chất xơ.

Người yêu thích gà rán không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món ăn này khỏi thực đơn. Thay vào đó, nên xem đây là món ăn dùng ở mức vừa phải, chú ý đến kích thước khẩu phần và những thực phẩm ăn kèm. Với các bữa ăn thường ngày, có thể ưu tiên thịt gà luộc, hấp hoặc nướng, kết hợp nhiều rau củ và hạn chế nước sốt chứa nhiều đường, chất béo. Cách lựa chọn này giúp giảm bớt năng lượng dư thừa mà vẫn đảm bảo sự đa dạng trong chế độ ăn.

Bác sĩ lưu ý khi chế biến, cần nấu thịt gà chín hoàn toàn, đặc biệt với những phần thịt dày hoặc còn xương để nhiệt truyền đủ sâu vào bên trong. Dao, thớt, đĩa và các dụng cụ dùng để sơ chế thịt sống cần được vệ sinh kỹ trước khi sử dụng cho thực phẩm khác.

Thịt gà vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có thể góp phần vào một chế độ ăn lành mạnh nếu được lựa chọn, chế biến và sử dụng với khẩu phần phù hợp. Thay vì kiêng hoàn toàn da gà hay các món gà chiên rán, điều quan trọng là hạn chế tần suất, kiểm soát lượng ăn và ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ. Một chế độ ăn đa dạng, cân đối và phù hợp với nhu cầu năng lượng của cơ thể vẫn là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe lâu dài.