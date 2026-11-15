5 loại hạt giúp bổ sung dưỡng chất tăng cường miễn dịch

Các loại hạt chứa dồi dào chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và acid béo lành mạnh. Việc đưa những thực phẩm này vào thực đơn hằng ngày giúp tối ưu hóa chức năng chuyển hóa, giảm viêm và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dưới đây là 5 loại hạt giàu dưỡng chất được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị đưa vào chế độ ăn:

1. Các loại hạt giúp tăng cường hệ miễn dịch

Hạnh nhân là nguồn vitamin E và chất chống oxy hóa

Hạnh nhân là loại hạt rất giàu chất dinh dưỡng và có thể hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch.

Hạnh nhân nổi tiếng là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, trong 28 gram chứa 45% giá trị hàng ngày. Đây là một chất chống oxy hóa tan trong dầu, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ màng tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Bên cạnh đó, hạnh nhân chứa hàm lượng sắt và protein nhất định, hỗ trợ quá trình sản xuất tế bào miễn dịch.

Theo các tài liệu dinh dưỡng, việc sử dụng 5 - 6 hạt hạnh nhân ngâm bóc vỏ vào buổi sáng giúp cơ thể dễ hấp thu dưỡng chất hơn. Thói quen này hỗ trợ giảm các phản ứng viêm nhẹ và góp phần phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Quả óc chó cung cấp acid béo omega-3

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của quả óc chó nằm ở hàm lượng acid béo alpha-linolenic (ALA) – một dạng omega-3 gốc thực vật. Trong mỗi khẩu phần khoảng 28 gram cung cấp 2,5 gram acid béo omega-3 - nhiều hơn bất kỳ loại hạt phổ biến nào khác. Acid béo omega-3 có đặc tính hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó gián tiếp hỗ trợ chức năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Các nghiên cứu cho thấy dưỡng chất từ quả óc chó còn tham gia vào quá trình trao đổi chất, hỗ trợ bảo vệ tế bào não bộ và thị giác. Nhờ cơ chế cải thiện lưu thông máu và giảm stress oxy hóa, loại hạt này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe tổng thể.

Hạt Brazil giàu selenium

Hạt Brazil là một trong những nguồn cung cấp selenium (selen) tự nhiên phong phú nhất. Selenium là nguyên tố vi lượng thiết yếu, tham gia vào thành phần của các enzyme chống oxy hóa (như glutathione peroxidase), giúp bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi sự phá hủy của các gốc tự do và hỗ trợ hoạt động của tuyến giáp.

Chỉ một hạt Brazil chứa 96 microgam selen, gần gấp đôi lượng cần thiết mỗi ngày của của cơ thể, vượt nhu cầu khuyến nghị hằng ngày (khoảng 55 mcg ở người trưởng thành). Tránh tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc selenium. Vì vậy, các bác sĩ khuyên không nên ăn quá năm hạt Brazil mỗi ngày,

Hạt điều bổ sung kẽm, đồng và magie

Trong khoảng 28 gram hạt điều cung cấp lượng kẽm (1,6 mg), đồng (0,6 mg), đây là hai khoáng chất không thể thiếu cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch (như tế bào T và đại thực bào). Đồng cũng tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin, hỗ trợ cơ thể tạo tế bào hồng cầu khỏe mạnh.

Ngoài ra, hạt điều giàu magie, 28 gram hạt điều chứa magie (82,8 mg) và các hợp chất phenolic chống oxy hóa. Sự kết hợp giữa các khoáng chất này giúp duy trì chuyển hóa năng lượng ổn định, hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn khi gặp các tác nhân gây căng thẳng hoặc thời tiết thay đổi.

Hạt dẻ cười bổ sung vitamin B6 và arginine thúc đẩy miễn dịch

Hạt dẻ cười chứa vitamin B6 và acid amin L-arginine. Vitamin B6 đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì chu trình sản xuất tế bào bạch cầu và kháng thể, đồng thời hỗ trợ vận chuyển oxy trong máu, góp phần tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch và hệ thần kinh.

L-arginine là tiền chất sản xuất nitric oxide (NO), giúp thư giãn mạch máu và tăng cường tuần hoàn. Lưu thông máu tốt giúp các tế bào miễn dịch di chuyển hiệu quả hơn đến các cơ quan cần bảo vệ. Ở nữ giới, vitamin B6 trong hạt dẻ cười còn hỗ trợ giảm bớt một số khó chịu trong giai đoạn tiền kinh nguyệt; ở nam giới, L-arginine hỗ trợ cải thiện lưu lượng máu ngoại vi.

2. Lưu ý khi sử dụng các loại hạt để bảo vệ sức khỏe

Dù mang lại nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch, các loại hạt chỉ đóng vai trò là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, không thay thế cho các phương pháp điều trị y khoa.

Liều lượng: Các loại hạt chứa hàm lượng calo và chất béo cao, nên ăn với lượng vừa phải (khoảng 30 gram mỗi ngày).

Chế biến: Ưu tiên hạt thô, hạt ngâm nước hoặc sấy khô không thêm muối, đường hay dầu mỡ để giữ trọn giá trị dinh dưỡng.

Bảo quản: Bảo quản hạt trong hũ kín, đặt nơi khô ráo hoặc ngăn mát tủ lạnh để tránh tình trạng oxy hóa chất béo gây hôi dầu.