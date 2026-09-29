2 loại rau "vàng" nên ăn trong tháng 10, giúp dạ dày khỏe, đường ruột trơn tru, năng lượng tràn đầy

Khi tháng Mười đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối mang theo hơi lạnh rõ rệt, và không khí ngày càng khô hanh. Ai cũng nói củ cải và bắp cải tốt cho sức khỏe, nhưng ăn chúng mỗi ngày có thể hơi nhàm chán cho miệng và dạ dày.

Thực tế, tháng này có một số loại rau tươi theo mùa khác hấp dẫn hơn nhiều so với củ cải và bắp cải. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 2 loại rau "vàng" mà bạn nên ăn trong mùa thu.

Mỗi loại rau đều ngon, rẻ và dễ chế biến. Chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau sẽ làm dịu dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và giúp cả gia đình tận hưởng một mùa thu dễ chịu.

1. Loại rau: Đậu ván tím

Đậu ván tím có quả dày và mềm vào tháng Mười. Khi bóc lớp xơ cứng bên ngoài, một mùi thơm tươi mát sẽ tỏa ra.

Loại rau này tương đối giàu chất xơ so với các loại đậu khác, đồng thời chứa nhiều protein thực vật và các khoáng chất khác nhau. Đậu ván tím rất dễ gây no và càng nhai càng thấy ngon.

Món ăn gợi ý: Đậu ván tím xào thịt ba chỉ

Nguyên liệu: Một nắm đậu ván tím, một miếng thịt ba chỉ, ba hoặc bốn tép tỏi, nước tương nhạt và muối.

Cách làm:

- Cắt bỏ hai đầu của đậu ván tím và loại bỏ xơ cứng ở cả hai bên. Đừng bỏ qua bước này; nếu không loại bỏ hết xơ, đậu sẽ dai khi nhai. Không cần phải cắt nhỏ; bạn có thể để nguyên hoặc bẻ đôi. Ăn nguyên quả sẽ cho cảm giác ngon miệng hơn.

- Cắt thịt ba chỉ thành từng lát mỏng và đập dập tỏi. Cho một ít dầu vào chảo, cho thịt ba chỉ vào trước, rồi chiên từ từ trên lửa vừa nhỏ để mỡ tan chảy. Thịt ba chỉ sẽ thơm nhất khi hơi cong lại và có màu vàng nâu.

- Phi thơm tỏi băm, sau đó tăng lửa và cho đậu ván tím nguyên hạt vào, đảo nhanh. Khi vỏ đậu sẫm màu và nổi bọt nhỏ, cho một thìa nước tương nhạt, nêm muối vừa ăn, đổ hai thìa nước nóng dọc theo mép chảo, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong một hoặc hai phút. Các loại đậu như thế này phải được nấu chín kỹ trước khi ăn.

- Mở nắp và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Tắt bếp. Mùi thơm của thịt ba chỉ sẽ bao phủ đậu, làm cho món ăn thêm ngon khi ăn kèm với cơm.

2. Loại rau: Cải bỏ xôi

Cải bó xôi mùa thu cứng cáp hơn cải bó xôi mùa xuân, với lá dày hơn và thân đỏ hơn, mang lại vị ngọt dù xào hay nấu canh.

Loại rau này giàu chất sắt và vitamin, và kỷ tử cũng là một nguyên liệu phổ biến trong các món súp mùa thu. Khi nấu với gan heo, món súp sẽ đậm đà và ấm áp.

Món ăn gợi ý: Canh rau cải bó xôi và gan heo

Nguyên liệu: Một miếng gan heo nhỏ, 1 nắm rau cải bó xôi, một ít kỷ tử, vài lát gừng, rượu nấu ăn, muối và tiêu trắng.

Cách làm:

- Cắt gan heo thành từng lát mỏng và ngâm trong nước sạch 10 phút, thay nước hai hoặc ba lần để loại bỏ càng nhiều máu càng tốt. Bước này tốn thời gian nhưng nó quyết định độ trong của nước dùng.

- Chần gan heo đã ngâm trong nước lạnh. Khi nước sôi, hớt bọt, vớt gan ra, rửa sạch và để riêng.

- Đổ nước trở lại nồi, cho gừng thái lát vào và đun sôi. Cho gan heo vào nấu trong ba đến năm phút, sau đó thêm một ít rượu nấu ăn để khử mùi hôi. Tiếp theo, cho kỷ tử đã rửa sạch và rau cải bó xôi vào.

- Tắt bếp ngay khi rau mềm, sau đó nêm muối và tiêu trắng. Không nên nấu rau quá lâu; nó sẽ bị dai và mất đi độ ngon khi màu sắc bị sẫm lại. Món súp này rất đậm đà; một bát súp vào một ngày se lạnh sẽ làm ấm bạn từ bụng đến tay chân.

Chúc bạn thành công khi chế biến các loại rau này!