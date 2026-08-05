Loại quả nhỏ xíu, toàn xơ, giàu kali và canxi, tốt cho tim mạch, đem muối chua ngọt, chống ngán lại giàu dinh dưỡng

Sung là loại quả này chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giàu kali, canxi, magie và các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch và góp phần kiểm soát đường huyết.

Nhờ lượng đường tự nhiên không quá cao và giàu vi chất, loại quả này là lựa chọn lý tưởng để chế biến thành các món ăn kèm thơm ngon.

Sung muối chua ngọt là món ăn dân dã nhưng có sức hấp dẫn đặc biệt nhờ vị chua thanh, ngọt nhẹ, giòn sần sật và hương thơm của sả, giềng, tỏi, ớt.

Dân Việt giới thiệu cách làm món sung muối chua ngọt đảm bảo thành công từ lần đầu tiên như sau:

Nhờ lượng đường tự nhiên không quá cao và giàu vi chất, loại quả này là lựa chọn lý tưởng để chế biến thành các món ăn kèm thơm ngon.

Nguyên liệu làm sung muối chua ngọt:

- 1 kg sung

- 1 lít nước lọc

- 5- 7 củ sả

- 1 củ riềng

- 1 củ tỏi

- 2 quả ớt( nếu ăn ít cay cho 1 quả)

- 3 thìa tương ớt

- 100ml nước mắm

- 100g đường

- Nước cốt chanh( hoặc dấm trắng)

Cách làm sung muối chua ngọt:

- Đun sôi hỗn hợp 1 lít nước + 100ml nước mắm+ 100g đường + 3 thìa tương ớt. Xong để nguội.

- Trong lúc chờ nước ngâm sung nguội thì đi thái sung thành lát mỏng, thái mỏng thì ngấm gia vị và nhanh chín sung hơn. Dùng 1 cái âu hoà tan 1 thìa muối và thìa cốt chanh hoặc dấm để ngâm sung cho bớt chát và sung không bị thâm đen. Thái tới đâu thả sung vào ngâm luôn tới đó.

- Thái xong ngâm trong vòng 15-20 phút rồi rửa sạch lại với nước vớt ra để ráo.

- Riềng và sả thái nhỏ, ớt tỏi băm nhỏ

- Cuối cùng cùng cho sung , tỏi ớt, riềng sả thái nhỏ + 3 thìa nước cốt chanh( hoặc 2 thìa dấm) vào trong hỗn hợp nước ngâm sung đã nguội trộn thật đều là có thể ăn được ngay. Nhưng để khoảng 1 ngày là sung chín và ngấm gia vị ăn ngon hơn.

- Sau khi sung chín và đã có vị chua thì nên cho tủ lạnh ăn dần.

- Lưu ý nên chọn mua sung nếp bánh tẻ thì ăn giòn ngon hơn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đặng Thanh Nhàn thực hiện.