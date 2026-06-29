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10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

Sự kiện: Thực đơn

Không cần thực đơn cầu kỳ, những mâm cơm ngày hè với những món canh thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm dưới đây cũng đủ khiến bạn khỏi đau đầu nghĩ.

Ngày hè oi bức, trong mâm cơm gia đình Việt thường không thể thiếu những bát canh thanh mát. Các món canh không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn giúp cân bằng dinh dưỡng trong thời thời tiết nóng bức khi cảm giác thèm ăn thường giảm sút.

Chỉ một bát canh nóng hổi được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của rau theo mùa kết hợp với cua đồng, tôm, xương hầm hay các loại cá… cũng tạo nên những món canh thơm ngon và bổ dưỡng.

Bát canh ngọt mát thêm vài quả cà pháo giòn giòn là đủ để cả nhà ăn ngon miệng hơn trong những ngày hè.

Nếu đang băn khoăn hôm nay nấu gì cho cả nhà, bạn có thể tham khảo những mâm cơm dưới đây của mẹ đảm Vũ Thu Hương (Hà Nội) để có thêm ý tưởng đổi vị cho mâm cơm gia đình bằng các món canh thanh mát vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng vào ngày hè.

Mâm cơm mùa hè với món canh bầu nấu tôm thơm ngon và bổ dưỡng

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 1

Mâm cơm mùa hè 2 với bát canh cua mồng tơi mướp mát lành

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 2

Mâm cơm mùa hè 3 với canh vịt xáo măng

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 3

Mâm cơm ngày hè 4 với canh sườn hầm đậu

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 4

Mâm cơm ngày hè 5 với canh cá diêu hồng nấu chua

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 5

Mâm cơm ngày hè 6 với canh hến nấu chua

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 6

Mâm cơm ngày hè 7 với canh chua ngao nấu dứa

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 7

Mâm cơm ngày hè 8 với canh rau cải nấu thịt băm

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 8

Mâm cơm ngày hè 9 với canh đầu cá trắm đen nấu chua

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 9

Mâm cơm ngày hè 10 với canh cua khoai sọ rau rút

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - 10

12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng
12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng

12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng để ăn cơm hay đãi khách đều rất hấp dẫn, dễ làm.

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Theo Hà My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/06/2026 20:56 PM (GMT+7)
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