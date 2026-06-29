10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn
Không cần thực đơn cầu kỳ, những mâm cơm ngày hè với những món canh thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm dưới đây cũng đủ khiến bạn khỏi đau đầu nghĩ.
Ngày hè oi bức, trong mâm cơm gia đình Việt thường không thể thiếu những bát canh thanh mát. Các món canh không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn giúp cân bằng dinh dưỡng trong thời thời tiết nóng bức khi cảm giác thèm ăn thường giảm sút.
Chỉ một bát canh nóng hổi được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của rau theo mùa kết hợp với cua đồng, tôm, xương hầm hay các loại cá… cũng tạo nên những món canh thơm ngon và bổ dưỡng.
Bát canh ngọt mát thêm vài quả cà pháo giòn giòn là đủ để cả nhà ăn ngon miệng hơn trong những ngày hè.
Nếu đang băn khoăn hôm nay nấu gì cho cả nhà, bạn có thể tham khảo những mâm cơm dưới đây của mẹ đảm Vũ Thu Hương (Hà Nội) để có thêm ý tưởng đổi vị cho mâm cơm gia đình bằng các món canh thanh mát vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng vào ngày hè.
Mâm cơm mùa hè với món canh bầu nấu tôm thơm ngon và bổ dưỡng
Mâm cơm mùa hè 2 với bát canh cua mồng tơi mướp mát lành
Mâm cơm mùa hè 3 với canh vịt xáo măng
Mâm cơm ngày hè 4 với canh sườn hầm đậu
Mâm cơm ngày hè 5 với canh cá diêu hồng nấu chua
Mâm cơm ngày hè 6 với canh hến nấu chua
Mâm cơm ngày hè 7 với canh chua ngao nấu dứa
Mâm cơm ngày hè 8 với canh rau cải nấu thịt băm
Mâm cơm ngày hè 9 với canh đầu cá trắm đen nấu chua
Mâm cơm ngày hè 10 với canh cua khoai sọ rau rút
12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng để ăn cơm hay đãi khách đều rất hấp dẫn, dễ làm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/06/2026 20:56 PM (GMT+7)