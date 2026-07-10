48 giờ trải nghiệm hai bờ Hòn Gai - Bãi Cháy

Cách Hà Nội hơn hai giờ di chuyển qua cao tốc, Hạ Long là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi ngắn ngày. Điểm thú vị khi đến đây là du khách có thể trải nghiệm hai không gian đa dạng cách nhau cây cầu Bãi Cháy.

Nếu Bãi Cháy đại diện cho sự hiện đại với hệ thống resort, bãi tắm và khu vui chơi, Hòn Gai lại níu chân du khách bởi những góc phố ẩm thực lâu đời, các công trình tâm linh và nhịp sống đời thường của người dân vùng biển.

Hai khu vực cách nhau khoảng 5-7 km, tương đương 10-15 phút di chuyển bằng ôtô. Du khách dễ dàng kết hợp tham quan, ăn uống và nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình bằng xe cá nhân, taxi hoặc xe điện.

Nguyễn Thanh Tuấn, hướng dẫn viên tại Hạ Long, gợi ý lịch trình khám phá Hòn Gai - Bãi Cháy trong 48 giờ.

Bãi biển Bãi Cháy nhìn ra vịnh Hạ Long. Ảnh: Phoebe

Ngày 1

Buổi sáng

Ăn sáng với món bún cù kỳ khu Cái Dăm, Bãi Cháy. Cù kỳ, loài hải sản "họ hàng" với cua với phần càng chắc thịt và gạch thơm ngậy, là đặc sản không thể bỏ qua. Nước dùng được chế biến từ thân cù kỳ xay nhuyễn, tạo vị đậm đà.

Buổi trưa và chiều

Du khách ăn tại nhà hàng Yulong Mansion với các món dimsum thủ công và hải sản được bếp trưởng gốc Quảng Đông chế biến. Sau khi nghỉ ngơi, bạn di chuyển sang Hòn Gai để thăm chùa Long Tiên và đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn. Tọa lạc dưới chân núi Bài Thơ, đây là điểm đến tâm linh mang dấu ấn lịch sử của vùng đất mỏ.

Món hải sâm địa phương kết hợp thịt đông pha kiểu Quảng Đông. Ảnh: Phoebe

Buổi tối

Du khách có hai lựa chọn: Thưởng thức cocktail tại Sky bar ở tầng 10 nhà hàng Roku, ngắm toàn cảnh vịnh từ trên cao; hoặc trải nghiệm hải trình 4 tiếng trên du thuyền (giá vé 950.000 đồng mỗi người) để ngắm nhìn vịnh Hạ Long trong đêm và thưởng thức buffet.

Đêm muộn tại Hòn Gai, khách ghé quán ốc Gật Gù đối diện Bảo tàng Quảng Ninh để thưởng thức các loại ốc sư tử, ốc mặt trăng nướng mắm. Quán mở cửa đến 1h hôm sau.

Sky bar ở Bãi Cháy ngắm hoàng hôn vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ngày 2

Buổi sáng

Ăn sáng tại quán bánh cuốn chả mực Gốc Bàng. Quán nằm trong ngõ 1 phố Nhà Hát, phường Bạch Đằng, thuộc khu Hòn Gai, mở được hơn 40 năm. Bánh cuốn tráng nóng tại chỗ, gồm nhân tôm thịt mộc nhĩ, có thêm bánh chay nếu khách yêu cầu. Điểm khác biệt của quán là chả mực giã tay, không bị mềm hay nhuyễn như các loại mực xay.

Món bánh cuốn chả mực Gốc Bàng. Ảnh: Tâm Anh

Sau khi ăn sáng, du khách có thể ghé chợ Cái Dăm. Ngôi chợ tập trung nhiều tiểu thương bán các loại hải sản tươi sống và đồ khô như mực khô, sá sùng, chả mực đóng gói để du khách mua về làm quà.

Buổi trưa

Khách di chuyển sang bờ Hòn Gai để dùng bữa trưa. Nhà hàng gia đình Hồng Hạnh phục vụ thực đơn đa dạng các loại hải sản tươi sống với mức giá từ 500.000 đồng mỗi người. Du khách nên đặt bàn trước một ngày vì quán thường xuyên kín bàn.

Lưu ý cho chuyến đi

- Lưu trú: Ưu tiên chọn lưu trú tại Bãi Cháy để thuận tiện di chuyển tới các điểm vui chơi buổi tối.

- Di chuyển: Bên cạnh xe cá nhân, du khách có thể lựa chọn xe limousine Hà Nội - Hạ Long đón tận nơi với giá dao động 250.000 - 300.000 đồng một chiều.