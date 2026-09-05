Kho cá nục theo cách này, thịt cá cứng, xương bên trong mềm tơi, ngấm vị thơm ngon vô cùng

Nếu kho cá nục vẫn chưa đủ đậm đà, có thể bạn đang nêm gia vị sai thứ tự. Bởi vậy khi kho cá không nêm trực tiếp vào nồi cá mà nấu nước sốt kho trước, nêm vừa ăn rồi mới đem kho.

Chỉ thay đổi nhỏ này thôi nhưng cá ngấm vị hơn, nước kho sánh đẹp và hương vị hài hòa hơn rất nhiều.

Công thức kho cá cũng được tối giản không mì chính, không hạt nêm, giảm đường nhờ mật mía và không cần dùng da heo mà vẫn có nồi cá kho keo rục hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách làm món cá nục kho keo rục xương như sau:

Nếu kho cá nục vẫn chưa đủ đậm đà, có thể bạn đang nêm gia vị sai thứ tự.

*Chọn cá

Cách chọn cá nục điếu ngon:

- Thân cá thon dài, mình dày, cầm chắc tay.

- Da sáng bóng, còn lớp ánh bạc tự nhiên.

- Thịt săn chắc, ấn nhẹ có độ đàn hồi.

- Bí quyết: Cá nục điếu có thịt chắc, ít bở. Kho nhiều giờ vẫn giữ nguyên miếng, xương mềm rục mà không bị nát.

*Sơ chế cá

Nguyên liệu kho cá:

- 1,5kg cá nục điếu

Cách kho cá:

- Làm sạch cá, bỏ mang và ruột, rửa sạch rồi để ráo.

- Ướp cá với một chút muối và một chút đường khoảng 30 phút.

- Sau đó chắt bỏ phần nước tiết ra rồi mới đem kho.

*Mẹo nhỏ: Nhiều người ướp xong là đem kho ngay. Nhưng chỉ cần thêm bước chắt bỏ phần nước này, mùi tanh của cá sẽ giảm đi đáng kể, thịt cá săn hơn và khi kho sẽ ngấm gia vị hơn rất nhiều.

*Thắng nước hàng

Nguyên liệu:

- 2 thìa canh mỡ heo (hoặc dầu ăn)

- 2 thìa canh đường

- Hành tím băm

Cách làm:

- Cho mỡ heo và đường vào nồi, đun lửa vừa.

- Khi đường chuyển sang màu cánh gián thì cho hành tím vào phi thơm.

-Lưu ý: Chỉ thắng đến màu cánh gián vừa đẹp. Nếu để quá đậm, nước kho sẽ dễ bị đắng.

*Làm nước sốt kho

Nguyên liệu:

- 1 chén con nước mắm ngon ( độ đạm 40 )

- 1 chén con mật mía

- 2 thìa canh dầu điều

- Ớt bột

- 1 chén nước lọc (chén ăn cơm)

Cách làm:

- Cho nước mắm, mật mía, dầu điều và ớt bột vào nồi nước hàng, khuấy đều rồi thêm nước lọc.

- Nêm nước kho hơi ngọt hơn khẩu vị một chút, vì sau nhiều giờ kho, nước sẽ cô lại và vị sẽ vừa ăn.

*Kho cá

Chuẩn bị thêm:

- Thịt ba chỉ

- Ớt tươi

Cách làm:

- Xếp cá vào nồi, rưới đều nước sốt kho lên trên.

- Đun sôi rồi hạ xuống lửa thật nhỏ, kho liu riu.

- Sau khoảng 1,5 giờ mới cho thịt ba chỉ và ớt tươi vào.

- Không cho thịt ngay từ đầu vì nếu kho suốt 5 tiếng, thịt ba chỉ rất dễ bở và mất hết phần béo. Cho vào sau giúp thịt mềm rục nhưng vẫn còn nguyên miếng, nước kho cũng béo thơm hơn.

- Tiếp tục kho đến khi đủ khoảng 5 giờ.

*Bí quyết để kho cá rục xương mà không nát: Đừng nóng vội tăng lửa. Hãy giữ lửa thật nhỏ trong suốt quá trình kho và hạn chế lật cá. Thời gian chính là bí quyết giúp nước kho keo sánh, cá thấm đều gia vị, thịt chắc mà xương mềm rục.

- Thành phẩm là nồi cá nục màu nâu cánh gián óng đẹp, nước kho sánh keo, thịt cá săn chắc, béo thơm, xương mềm rục. Chỉ cần một bát cơm nóng là đã có một bữa cơm rất trọn vẹn.

Chúc các bạn thành công với cách kho cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Bếp Dì Hường thực hiện.