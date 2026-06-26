Khách sạn lâu đài gần 100 tuổi - nơi tuyển Đức lưu trú dịp World Cup

The Graylyn Estate, lâu đài mang phong cách châu Âu, được xây dựng từ năm 1928, trở thành đại bản doanh của tuyển Đức ở World Cup 2026.

Đội tuyển Đức chọn lưu trú tại The Graylyn Estate và tập luyện tại sân vận động W. Dennie Spry Soccer Stadium, một trong những sân bóng đại học hàng đầu nước Mỹ.

Khách sạn lâu đài gần 100 tuổi này tọa lạc tại khu vực Triad, vùng đô thị gồm ba thành phố lớn thuộc bang Bắc Carolina. Nơi này được công nhận là Điểm đến Lịch sử của Mỹ từ năm 1978.

The Graylyn Estate rộng 22 ha, được xây dựng vào năm 1922 theo phong cách kiến trúc Norman. Khu vực này gồm lâu đài chính cùng các công trình phụ trợ như nhà khách, khu để xe và trang trại. Trước đây, cơ sở này thuộc sở hữu của gia đình doanh nhân Bowman Gray Sr, nguyên Chủ tịch Tập đoàn thuốc lá Reynolds. Nơi đây từng đón nhiều tổng thống Mỹ và các phái đoàn quốc tế.

Hiện nay, Đại học Wake Forest quản lý Graylyn Estate, sử dụng nơi này làm trung tâm hội nghị và khách sạn. Khu nghỉ dưỡng gồm tòa nhà chính Manor House cùng hệ thống công trình phụ gồm The Mews, Bernard Cottage, Gardener’s Cottage và các nhà nghỉ biệt lập (bungalow).

Khu khách sạn gồm 85 phòng nghỉ nhiều hạng và 15 phòng họp. Sau khi khảo sát nhiều địa điểm tại Mỹ, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) quyết định chọn Graylyn Estate làm nơi lưu trú cho đội tuyển. Công tác hậu cần được chuẩn bị từ cuối năm 2025. HLV Julian Nagelsmann, Giám đốc Thể thao Rudi Völler cùng Giám đốc Điều hành Andreas Rettig đã trực tiếp khảo sát cơ sở này vào đầu tháng 12/2025, ngay sau lễ bốc thăm chia bảng World Cup tại Washington, D.C.

Các phòng tắm được cải tạo theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng vẫn giữ phong cách cổ điển. Mỗi không gian được thiết kế theo phong cách riêng với các chi tiết trang trí thủ công, gạch lát, gương lớn và hệ thống chiếu sáng ấm.

Graylyn Estate có hai khu vực phục vụ chính. Graylyn Estate Dining bố trí theo phong cách truyền thống với bàn ăn, lò sưởi và nội thất gỗ, chuyên phục vụ ba bữa trong ngày. Khu vực Grille Room nằm tại tầng hầm. Ngoài ra, lâu đài còn cung cấp các không gian ăn uống, tiếp khách khác ở cả trong nhà và ngoài trời.

Đội ngũ đầu bếp đội tuyển Đức tự thiết kế thực đơn riêng cho các cầu thủ. Dịch vụ ăn tại phòng (in-room dining) được cung cấp từ 7h đến 21h hằng ngày. Khu vực giải trí và hồi phục thể lực đặt ngay trong khuôn viên nhằm đảm bảo tính riêng tư cho các thành viên.

Sân vận động W. Dennie Spry của Đại học Wake Forest nằm cách Graylyn Estate 3 km, mất khoảng 7 phút di chuyển bằng ôtô. Đây là địa điểm tập luyện thường nhật của đội tuyển Đức.

"Do khoảng cách địa lý tại Mỹ lớn, chúng tôi phải di chuyển nhiều. Vì vậy, đội ưu tiên hạn chế đi lại trong lịch trình tập luyện hằng ngày. Địa điểm này đáp ứng được yêu cầu đó", HLV Julian Nagelsmann chia sẻ.

Ảnh: FB Wake Forest University

Khu nghỉ dưỡng được bảo vệ an ninh chặt chẽ, đảm bảo không gian yên tĩnh và riêng tư cho toàn đội.

HLV Julian Nagelsmann cho biết cơ sở này có nhiều điểm tương đồng với "Home Ground" - trung tâm huấn luyện thường xuyên của tuyển Đức tại Herzogenaurach (Đức), nơi đội từng lưu trú tại Euro 2024.