Độc lạ món kem tươi phủ hàu sống ở Nhật

Một trạm dừng chân mang tên Michino-eki Yamada ở tỉnh Iwate thu hút quan tâm nhờ món kem tươi ăn kèm hàu sống cùng nước tương. Khi món ăn lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người còn cho rằng đây là sản phẩm của AI bởi sự kết hợp này quá táo bạo.

Món kem hàu bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm, kéo theo nhiều thực khách tò mò đổ xô đến trải nghiệm.

"Cái này vượt khỏi phạm vi của món tráng miệng rồi", một tài khoản bình luận trên nền tảng X. Một người khác hài hước nhận xét rằng sức sáng tạo của người Nhật dường như "không có giới hạn",

Theo giới thiệu của quán, phần kem được làm từ kem sữa đậm vị, bên trên là những con hàu tươi đánh bắt từ vịnh Yamada - đặc sản nổi tiếng của địa phương. Tất cả được hoàn thiện bằng một lớp nước tương đặc chế, có giá 600 yên (khoảng 100 nghìn đồng). Món tráng miệng độc lạ được miêu tả có "hương vị hải sản tươi mát kết hợp với vị ngọt của sữa và vị mặn của nước tương".

Chiếc kem độc lạ này có giá bán 600 yên.

Theo NST, dù gây tranh cãi song trạm dừng chân ven đường Michino-eki Yamada thường chật kín du khách háo hức muốn thử món tráng miệng độc đáo này. Nơi này dự kiến sẽ tiếp tục bán kem tươi với hàu trong suốt mùa hè này.

Theo Oddity Central, sự say mê của người Nhật đối với kem tươi đã dẫn đến những món tráng miệng độc đáo như kem phủ dày bột matcha hay thậm chí là kem ốc quế ăn kèm... mì ramen.

Món kem ốc quế ăn kèm mì ramen từng gây chú ý một thời.