Loại rau dại hái ven đường gợi cả bầu trời tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X, mùa hè ăn mát rượi còn bổ tim, tốt não, đẹp da

Đây là loại rau dại bạn mà ngày xưa ở nông thôn bạn có thể tùy tiện hái ở bất cứ đâu: Rau sam.

Trong ký ức của thế hệ 7X, 8X, vào mùa hè, mẹ thường sai đi hái rau sam để về ăn cho mát mẻ. Chỉ cần đi một vòng quanh làng, tiện thể chạy ra cánh đồng là bạn có thể nhổ được cả rổ rau sam non mơn mởn.

Và buổi chiều, mâm cơm nhà bạn có ngay 1 đĩa rau sam luộc tươi đỏ, bát nước canh rau hồng hồng. Rau sam chua và giòn, thơm phức hương vị thiên nhiên, bát canh chua mát tận vào trong ruột.

Loại rau này cũng giàu vitamin A, C, E giúp sáng mắt

Ngày nay, loại rau này đã thưa vắng rất nhiều trên đồng ruộng, lên thành phố càng hiếm gặp. Nhưng nếu bạn bắt gặp nó, đừng bỏ lỡ.

Rau sam có hàm lượng axit béo omega-3 thực vật cao nhất trong các loại rau, tốt cho tim mạch và não bộ.

Loại rau này cũng giàu vitamin A, C, E giúp sáng mắt, tăng đề kháng, chống lão hóa da cũng như nhiều kali, magie, canxi, sắt giúp bổ máu, ổn định huyết áp.

Loại rau này tính hàn, vị chua, có tác dụng thanh nhiệt

Chất chống oxy hóa trong loại rau này như betalain, glutathione giúp giải độc, giảm viêm. Mùa hè ăn rau sam rất tốt cho sức khỏe.

Loại rau này tính hàn, vị chua, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, trị rôm sảy, mụn nhọt. Nấu canh, luộc hoặc trộn gỏi ăn ngày nóng vừa mát vừa bù nước, chất điện giải.

Món ăn gợi ý: Rau sam trộn tỏi ớt

Nguyên liệu: Rau sam tươi, vài tép tỏi, 2-3 quả ớt đỏ nhỏ, giấm gạo vừa đủ, một chút muối, dầu mè.

Cách làm:

- Sau khi đào rau sam mang về nhà, trước tiên hãy loại bỏ rễ già và lá vàng, chỉ giữ lại thân và lá non. Vì rau sam mọc sát mặt đất nên bùn đất dễ bám vào các kẽ lá, vì vậy cần phải rửa sạch cẩn thận.

- Bạn có thể ngâm trong sạch khoảng 10 phút để bùn và cát lắng xuống đáy, sau đó nhẹ nhàng chà xát vài lần bằng tay, đặc biệt là phần thân cây, rồi rửa lại thêm vài lần nữa cho đến khi nước trong. Sau khi rửa xong, vớt rau ra, vắt hết nước, cắt thành từng miếng nhỏ và để dành dùng sau.

- Đun sôi một nồi nước lớn. Khi nước sôi, cho một thìa nhỏ muối và vài giọt dầu ăn vào. Cho rau sam đã thái nhỏ vào, nhẹ nhàng tách các lá bằng đũa, rồi chần trong 30 giây đến 1 phút. Khi rau mềm và chuyển sang màu xanh trong suốt, vớt ra ngay lập tức.

- Không nên chần quá lâu, nếu không rau sẽ bị chín nhũn và mất đi độ giòn. Sau khi vớt ra, rửa ngay bằng nước sôi để nguội đã chuẩn bị sẵn. Điều này sẽ giữ được độ giòn và mềm của rau, giúp rau ngon miệng hơn.

- Trong khi rau sam đang ráo nước, chúng ta hãy chuẩn bị nước chấm. Nghiền nát tỏi rồi băm nhỏ; thái ớt thành khoanh, bỏ hạt nếu bạn không thích quá cay. Cho tỏi băm và ớt vào một bát nhỏ, đổ giấm gạo (đủ để ngập tỏi), rắc một chút muối, và cuối cùng thêm vài giọt dầu mè. Khuấy đều bằng đũa để muối tan và dậy mùi thơm.

- Cho rau sam đã ráo nước vào một bát lớn, đổ nước sốt đã chuẩn bị lên trên, rồi dùng đũa trộn từ dưới lên trên, đảm bảo mỗi lá rau sam đều được phủ đều hương thơm của tỏi và giấm. Trộn nhẹ nhàng để tránh làm nát lá. Sau khi trộn xong, bày ra đĩa; màu sắc đỏ và xanh cùng hương thơm tỏi hấp dẫn sẽ khiến bạn thèm thuồng.

Chắc chắn món ăn sẽ giúp bạn hoài niệm về hương vị tuổi thơ. Nếu bạn bỏ công chắc cũng sẽ không khó tìm kiếm. Hãy về với thiên nhiên và lượn một vòng để trở về với rổ rau sam tươi mát nhé!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau dại này!

(Công thức món ăn và ảnh: Theo Toutiao)