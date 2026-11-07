4 món ăn ngon miệng, dễ làm từ hoa chuối giúp giảm cân

Hoa chuối là thực phẩm quen thuộc thường được chế biến thành các món ăn dân dã thanh mát. Hoa chuối khi kết hợp với thực phẩm giàu protein tạo nên các món ăn ngon, giúp giữ dáng vẫn đảm bảo đủ chất. Dưới đây là cách làm 5 món hoa chuối lạ miệng, giòn ngon và tốt cho người muốn giảm cân.

1. Hoa chuối hấp thịt băm

Đây là món ăn thanh đạm, hạn chế tối đa dầu mỡ nhưng lại giữ trọn vẹn vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu.

Hoa chuối hấp thịt băm ngon miệng và giúp giảm cân. Ảnh: AI

Cách làm

- Chọn búp hoa chuối non, thái mỏng rồi ngâm ngay vào nước muối loãng pha chút chanh để giữ được màu tươi sáng, không bị thâm đen.

- Thịt lợn nạc vai băm nhỏ, ướp chút hành tím, nước mắm ngon, hạt tiêu và một ít nấm mèo thái nhuyễn để tăng độ giòn dai.

- Trộn đều hoa chuối đã vắt ráo nước cùng phần thịt băm, bọc lá chuối bên ngoài rồi xếp vào đĩa sâu lòng.

- Đem hấp cách thủy trong khoảng 15 đến 20 phút cho đến khi thịt chín mềm và hoa chuối ngấm gia vị là được.

Món này ăn nóng cùng cơm gạo lứt hoặc ăn kèm rau sống chấm nước mắm gừng tỏi chua ngọt rất ngon mà không lo bị tích mỡ.

2. Hoa chuối hấp cá

Sự kết hợp giữa hoa chuối và các loại cá thịt trắng như cá rô phi, cá lóc vừa cung cấp chất xơ, vừa giàu đạm dễ hấp thu rất ngon miệng và nhẹ bụng cho bữa tối.

Cách làm

- Cá phi lê cắt miếng vừa ăn, ướp với thì là, nghệ tươi giã nhỏ, hành khô, mẻ (tùy khẩu vị) và một chút dầu ô liu.

- Hoa chuối thái mỏng ngâm sạch, vớt ra để ráo rồi lót một lớp dày dưới đáy nồi hấp hoặc đĩa lớn.

- Đặt các miếng cá lên trên, thêm vài lát ớt sừng và hành hoa rồi đem hấp chín tới.

Món ăn có vị chát nhẹ đặc trưng của hoa chuối quyện với vị ngọt béo, thơm lừng của cá và rau thơm kích thích vị giác, giúp bữa ăn kiêng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

3. Canh hoa chuối nấu sườn non hoặc thịt nạc

Một tô canh hoa chuối nấu thanh nhẹ vào những ngày se lạnh sẽ giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Cách làm

- Sườn non hoặc thịt nạc thăn thái miếng vừa ăn, rửa sạch rồi chần sơ qua nước sôi để loại bỏ tạp chất.

- Phi thơm chút hành khô với một thìa nhỏ dầu ăn, cho thịt vào xào săn lại rồi đổ lượng nước vừa đủ vào đun sôi, hớt bọt thường xuyên để nước canh được trong.

- Khi thịt đã mềm, cho hoa chuối đã thái mỏng và làm sạch vào nồi, đun sôi bùng lên khoảng 3 đến 5 phút là hoa chuối chín tới, vẫn giữ được độ giòn nhẹ.

- Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, thêm hành lá, rau răm thái nhỏ và tắt bếp.

4. Gỏi ức gà ta hoa chuối

Nếu đã quá quen thuộc với các món gỏi ngó sen hay gỏi tôm thịt, có thể đổi vị với món gỏi ức gà ta hoa chuối thanh mát và giàu đạm.

Cách làm

- Ức gà ta luộc chín tới với vài lát gừng rồi xé sợi vừa ăn.Hoa chuối thái mỏng ngâm nước muối pha chanh cho trắng giòn, vắt ráo nước.

- Pha nước trộn gỏi theo tỷ lệ chuẩn gồm nước mắm nguyên chất, một chút đường (hoặc đường ăn kiêng), nước cốt chanh tươi, tỏi và ớt băm nhuyễn.

- Cho hoa chuối, ức gà, rau kinh giới, húng quế vào một cái âu lớn, rưới nước sốt gỏi trộn đều tay và bóp nhẹ để gia vị ngấm sâu.

- Cuối cùng, rắc thêm một ít đậu phộng rang giã dập lên trên.

Món gỏi này có sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị chua, cay, mặn ngọt cùng độ giòn sần sật ăn rất ngon và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.