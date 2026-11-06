Phần Lan mời khách độc thân du lịch miễn phí

Cơ quan xúc tiến du lịch Phần Lan (Visit Finland) sẽ chọn 16 người độc thân quốc tế tham gia chương trình Finnish Dinner Date (Bữa tối hẹn hò Phần Lan), diễn ra ngày 9-19/2/2027. Những người được chọn sẽ được tài trợ chuyến đi 4 ngày đến Phần Lan với các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và gặp gỡ người độc thân bản địa.

16 du khách sẽ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 8 người. Một nhóm đến thủ đô Helsinki, nhóm còn lại tới Tampere, thành phố thuộc vùng hồ Lakeland. Điểm đến cụ thể chỉ được tiết lộ khi người trúng tuyển xác nhận tham gia.

Trong chuyến đi, du khách được trải nghiệm các hoạt động khám phá địa phương, thưởng thức món ăn truyền thống và tìm hiểu văn hóa Phần Lan. Điểm nhấn là bữa tối hẹn hò theo nhóm, nơi 8 du khách quốc tế cùng dùng bữa với hai người độc thân Phần Lan.

Thực đơn tại Helsinki do Adele Kinnunen, bếp trưởng Café Savoy, xây dựng. Bữa tối ở Tampere sử dụng thực đơn của Henry Tikkanen, đầu bếp từng đại diện Phần Lan tham gia cuộc thi ẩm thực quốc tế Bocuse d'Or.

Visit Finland đài thọ các chi phí chính của chuyến đi, gồm vé máy bay, lưu trú, ăn uống và hoạt động theo lịch trình.

Chương trình dành cho người độc thân từ 18 tuổi trở lên, sinh sống ngoài Phần Lan. Để ứng tuyển, người tham gia cần quay video bằng tiếng Anh trả lời câu hỏi: "Bạn sẽ chuẩn bị món gì cho một buổi hẹn hò ăn tối và tại sao?".

Video được đăng lên Instagram, TikTok hoặc YouTube, kèm hashtag #FinnishDinnerDate và gắn thẻ tài khoản chính thức của Visit Finland. Sau đó, ứng viên điền thông tin đăng ký tại website FinnishDinnerDate.com và đính kèm đường dẫn video.

Du khách ngắm Bắc cực quang tại Lapland, Phần Lan. Ảnh: apukkaresort

Với Instagram và TikTok, tài khoản phải ở chế độ công khai để ban tổ chức xem được video. Người không muốn đăng công khai có thể tải video lên YouTube ở chế độ không công khai, chỉ những ai có đường dẫn mới xem được.

Hạn chót nộp hồ sơ là 16h59 ngày 10/11 (giờ Việt Nam). Danh sách 16 người được chọn dự kiến công bố ngày 1/12 trên các kênh Instagram và TikTok của Visit Finland.

Ý tưởng tổ chức chương trình bắt nguồn từ trào lưu sinkkukori tại Phần Lan khi những người độc thân sử dụng giỏ mua sắm màu hồng trong siêu thị để ngầm thể hiện mong muốn làm quen, hẹn hò.

Theo bà Heli Jimenez, Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị quốc tế tại Business Finland, ẩm thực là cách người Phần Lan kết nối với thiên nhiên, văn hóa và những người xung quanh. Chiến dịch nhằm giới thiệu món ăn truyền thống tới du khách quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho những người có cùng sở thích gặp gỡ.

Finnish Dinner Date thuộc chiến dịch Have some Finnish, được triển khai nhằm quảng bá ẩm thực Phần Lan. Đất nước Bắc Âu này đứng đầu Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp giữ vị trí số một.