Phát hiện hố sụt sâu 120m 'khổng lồ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Giữa những vách đá dựng đứng, một khu rừng với nhiều cây cổ thụ vẫn xanh tốt dưới đáy hố sụt sâu 120m. Để chạm tới khoảng xanh ấy, đoàn thám hiểm phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua đá tai mèo sắc nhọn rồi đu dây xuống lòng vực.
Giữa vùng núi đá vôi Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hố sụt hiện ra như một khoảng mở khổng lồ giữa rừng. Miệng hố hình bầu dục, rộng khoảng 190m, ngang 140m. Phía dưới vành miệng ấy, các vách đá đổ xuống gần như thẳng đứng, bao quanh một khu rừng nằm sâu trong lòng núi.
Qua ba đợt bay flycam kiểm tra thực địa, ông Kevin cùng các chuyên gia và anh Nguyễn Văn Úy, Giám đốc an toàn Jungle Boss, mới xác định được vị trí chính xác của hố sụt.
Đợt thám hiểm chính thức diễn ra từ ngày 23 đến 29/7/2025, với 24 thành viên gồm chuyên gia NSS, đội ngũ kỹ thuật Jungle Boss và kiểm lâm địa phương. Hơn 20km đường rừng là thử thách đầu tiên. Đoàn phải xuyên qua cây cối rậm rạp, vượt những bãi đá tai mèo sắc nhọn trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt giữa mùa khô.
Tới miệng hố, hành trình lại tiếp tục theo phương thẳng đứng. Hệ thống dây và các điểm bảo đảm an toàn được thiết lập để đưa thành viên xuống vách đá sâu 120m. Qua từng đoạn dây, hình hài hố sụt dần được xác định: phía trên thu hẹp, phía dưới mở rộng, tạo thành dáng “bát úp ngược”. Không gian bên trong dài khoảng 250m, ngang 200m.
Theo anh Nguyễn Văn Úy, đây là một trong những hố sụt lớn nhất anh từng ghi nhận sau hơn 20 năm đi rừng ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Sự hiện diện của khu rừng cùng các dấu vết sinh vật cho thấy hố sụt còn nhiều điều cần nghiên cứu. Niên đại hình thành và diễn biến hệ sinh thái nơi đây cần được làm rõ bằng khảo sát chuyên sâu.
Trong lòng hố, đoàn thám hiểm tiếp tục tìm dấu hiệu dẫn tới hang động ngầm. Từng đoạn chân vách được rà soát, nhưng chưa phát hiện lối thông có thể tiếp cận. Một khe nứt cao khoảng 5m, sâu 12–15m được tìm thấy, song không có luồng khí lưu thông. Đất đá từ các đợt sạt lở đã phủ lấp khu vực chân vách và các vị trí dòng chảy, che kín những dấu vết có thể dẫn sâu hơn vào lòng núi. “Dòng nước ở đây thoát qua hàng trăm lỗ và khe nhỏ li ti thay vì tập trung vào một điểm duy nhất”, ông Kevin Ditamore nhận định. Theo ông, đoàn chưa tìm thấy cửa mở có kích thước đáng kể hoặc luồng gió thổi lên từ đáy hố.
Phía dưới vành miệng rộng lớn ấy, khu rừng vẫn xanh giữa những vách đá. Còn phía sau lớp đất đá phủ kín chân vực, câu hỏi về những lối ngầm trong lòng núi vẫn chờ một chuyến khảo sát tiếp theo.
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