Bộ phận giàu collagen, giúp đẹp da, chắc xương, làm món trộn kiểu Thái hương vị cực ngon

Chân gà là bộ phận này tưởng chừng không hề có chất dinh dưỡng đối với sức khỏe của con người nhưng lại hết sức bổ dưỡng.

Chân gà không chỉ là món khoái khẩu trong nhiều bữa nhậu hay quà vặt mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể. Bộ phận này có phần da và gân rất giàu collagen. Đây là loại protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi của da, hỗ trợ xương khớp và làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài ra, bộ phận này còn cung cấp canxi, phốt pho và một lượng nhỏ protein, góp phần tăng cường sức khỏe hệ xương và răng.

Từ chân gà có thể chế biến nhiều món ngon khác nhau trong đó có món chân gà sốt Thái giòn sần sật, thấm vị. Dân Việt giới thiệu cách làm món chân gà sốt Thái này như sau:

Nguyên liệu:

- 1kg chân gà

- Sả - Tắc (quất)

- Xoài xanh, cóc (tuỳ thích)

- Ớt

- Tỏi, hành tím

- Lá chanh

- Riềng

Gia vị:

- Nước mắm

- Đường

- Tương ớt

- Muối

- Cốt me

Cách làm:

*Sơ chế chân gà:

- Chân gà cắt móng, rửa sạch với muối và gừng cho bớt mùi.

- Bí quyết để chân gà đậm vị ngay từ bên trong là mình sẽ đun sôi nước luộc chân gà khoảng 2 phút với gia vị sả, riềng, nghệ và thêm chút muối.

- Sau đó cho chân gà vào luộc khoảng 5-7 phút là chân gà đã thơm nhẹ, khử mùi rất tốt mà phần da vẫn vàng đẹp tự nhiên.

- Lưu ý không luộc kỹ quá, chân gà sẽ bị mềm, không được giòn.

- Sau khi luộc xong, không cần ngâm nước đá đâu.

- Chỉ cần vớt ra để nguội và ráo tự nhiên rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh một lúc, chân gà sẽ giòn săn vừa phải, ăn ngon hơn mà còn hạn chế bị nhớt nữa.

*Làm sốt Thái:

- Cho vào nồi: 3 thìa nước mắm 4 thìa đường 4 thìa tương ớt 100ml nước lọc 1/2 thìa muối hạt nước cốt me( tùy vào độ chua của me, nêm sao cho vừa vị)

- Đun nhẹ tới khi đường tan rồi để nguội hoàn toàn.

- Tiếp theo cho sả, riềng, hành tím, ớt sừng, ớt cay, lá chanh, rễ gốc mùi đã xay nhỏ vào. Nếm lại thấy vị chua cay mặn ngọt hài hòa là được.

*Trộn chân gà:

- Cho chân gà vào tô lớn, thêm xoài xanh, lá chanh thái chỉ rồi đổ phần sốt vào trộn đều.

- Thành phẩm chân gà vừa giòn vừa thấm sốt cực cuốn luôn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện