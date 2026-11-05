"Sống chậm” cùng mùa thu trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh)

Những ngày tháng 10-11, Cô Tô hiện lên trong trẻo và tĩnh lặng với những bãi cát trắng mịn ôm lấy làn nước xanh như ngọc. Sau mùa hè sôi động, hòn đảo bước vào mùa thu - đông với nhịp sống chậm hơn hẳn. Với những ai muốn tìm sự tĩnh lặng giữa biển, đây là thời điểm thích hợp để ra đảo, chỉ từ 1 giờ đi tàu từ cảng Ao Tiên (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh).

Qua những hàng cây ven bờ, bãi biển mùa thu hiện ra vắng lặng, chỉ còn làn gió biển thoảng qua và nhịp sóng đều đặn. Nếu mùa hè ở Cô Tô là mùa của nắng gắt và những bãi tắm đông người, thì mùa thu thư thả hơn, là lúc để nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản, tìm hiểu đời sống cư dân đảo và cảm nhận một Cô Tô “sống chậm”, sâu lắng hơn.

Thời điểm này, Cô Tô có nhiều ngày nắng trong xanh, không gay gắt mà dịu nhẹ, biển cũng dịu hơn những tháng hè. Khi bãi biển không còn đông khách, du khách có nhiều không gian hơn để ngắm biển và dạo bước dọc bờ.

Ở Hồng Vàn, bờ cát uốn cong theo làn nước xanh ngắt, mặt biển phẳng lặng và sóng chỉ khẽ chạm bờ. Cùng với Vàn Chảy, Bắc Vàn hay bãi Tình Yêu, Hồng Vàn là một trong những bãi tắm đẹp trên đảo Cô Tô lớn. Cát trắng mịn và làn nước trong xanh nhìn thấy đáy, điều không dễ có ở vùng biển miền Bắc.

Rời bãi biển, du khách có thể ghé bãi đá Móng Rồng, nơi những phiến đá trầm tích nhiều màu sắc xếp lớp bên mép sóng. Bãi đá rộng hơn 40 ha, trải dài khoảng 2 km, được nước biển bào mòn qua hàng vạn năm. Đây cũng là điểm ngắm bình minh Cô Tô đẹp rực rỡ bậc nhất trên đảo.

Khi chiều buông, bãi Tình Yêu nhuộm trong sắc vàng óng rồi hồng cam của hoàng hôn. Những ngày trời quang của mùa thu, khoảnh khắc mặt trời lặn trên biển là trải nghiệm đáng chờ đợi ở Cô Tô. Bình minh, hoàng hôn trên biển cùng hành trình khám phá giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống cư dân đảo là những trải nghiệm được giới thiệu tới du khách trong mùa thu - đông năm nay.

Con đường xuyên đảo trải nhựa uốn mình qua những cánh rừng, hai bên tán cây đan vào nhau thành những vòm xanh mát. Theo những cung đường này, du khách có thể đến các bãi tắm, hải đăng hay Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Đặc khu cũng đã rà soát, bổ sung 3 sản phẩm du lịch đặc trưng: Lễ Thượng cờ tại cột cờ chủ quyền, tham quan Miếu thờ thôn 2 và du lịch trải nghiệm gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái biển.

Hải đăng Cô Tô sừng sững trên ngọn đồi cao hơn 100 m, như một dấu mốc vững chãi giữa mênh mông sóng nước. Leo 72 bậc thang xoắn ốc lên đỉnh ngọn đèn, du khách có thể ngắm toàn cảnh hòn đảo giữa trời biển.

Khung cảnh những con thuyền trở về bến quen thuộc ở Cô Tô. Với người dân đảo, biển là sinh kế gắn bó qua nhiều thế hệ.

Tìm hiểu đời sống cư dân đảo, từ nghề biển đến sinh hoạt thường ngày là trải nghiệm Cô Tô hướng tới trong mùa thu - đông, để du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn hiểu hơn về con người nơi đảo tiền tiêu.

Không gian những bến cảng mùa thu phù hợp với những du khách muốn ở lại lâu hơn, sống chậm cùng nhịp sinh hoạt của người dân. Ngay khi chương trình kích cầu mùa thu - đông được phát động, khoảng 20 cơ sở kinh doanh gồm khách sạn, homestay, nhà hàng đã tham gia. Nhiều khách sạn, homestay đưa ra mức giá 400.000 - 600.000 đồng/đêm.

Đến Cô Tô, thưởng thức hải sản là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chợ hải sản địa phương đầy ắp những rổ tôm, cá tươi vừa đưa lên bờ mang theo vị mặn mòi của biển. Du khách có thể dậy sớm đi chợ tự chọn hải sản hoặc tìm đến các nhà hàng trên đảo. Trong chương trình kích cầu mùa thu - đông, nhiều nhà hàng giảm giá 10 - 15%.

Đặc khu Cô Tô phối hợp với Hội Du lịch Cô Tô và các doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông, áp dụng từ ngày 1/10/2026 đến ngày 20/4/2027, trừ các dịp lễ, Tết. Các combo có giá 950.000 đồng/khách cho hành trình 2 ngày 1 đêm và 1.150.000 đồng/khách cho hành trình 3 ngày 2 đêm, gồm lưu trú, xe điện đón tiễn tại cảng, phương tiện tham quan trên đảo, vé tàu cao tốc một chiều và vé qua Cảng Ao Tiên….

9 tháng năm 2026, đặc khu Cô Tô đã đón gần 358.000 lượt khách; chỉ tiêu cả năm 2026 là 392.000 lượt. Từ nay đến cuối năm, Cô Tô đẩy mạnh quảng bá với chiến dịch truyền thông “Cô Tô mùa thu - Tự hào điểm đến ASEAN”, giới thiệu thiên nhiên, văn hóa, con người, ẩm thực và trải nghiệm đời sống đảo. Khi mùa hè đã qua, Cô Tô vẫn xanh trong giữa biển khơi, chờ đón những du khách muốn cùng đảo “sống chậm” ngày mùa thu.