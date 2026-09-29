Phong Nha - Kẻ Bàng giành 'cú đúp' giải thưởng du lịch quốc tế

Theo Ban Quản lý Vườn, tại lễ trao giải ở Maldives, Vườn được vinh danh ở hai hạng mục "Vietnam's Leading Nature Destination 2026" (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026) và "Asia's Leading National Park 2026" (Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026). Năm 2025 Vườn cũng được trao tặng hai danh hiệu này.

Ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đại diện Ban quản lý Vườn nhận giải thưởng World Travel Awards 2026. Ảnh: Anh Thành

World Travel Awards (WTA) thành lập năm 1993, được ví như "Oscar của ngành du lịch". Giải có ba cấp là quốc gia, khu vực và thế giới. Người thắng được chọn qua bình chọn trực tuyến của chuyên gia ngành du lịch và người mua dịch vụ du lịch. Hai giải của Vườn lần lượt thuộc cấp quốc gia và cấp khu vực.

Ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho rằng hai giải thưởng là niềm vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng "đặt lên chúng tôi trách nhiệm cao hơn trong việc bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ các giá trị Di sản thế giới".

"Chúng tôi mong muốn thông qua giải thưởng đưa Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị và Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu", ông Trí nói.

Trung tâm xã Phong Nha nhìn từ trên cao. Ảnh: Đắc Thành

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, với vùng lõi 123.326 ha và vùng đệm 220.055 ha. Vườn có ranh giới tự nhiên với Vườn quốc gia Hin Nam Nô của Lào.

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải tối qua, Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là "Điểm đến hàng đầu châu Á" trong lịch sử 24 năm công bố giải.

Các danh hiệu khác được trao cho Việt Nam tại sự kiện năm nay:

- Điểm đến di sản hàng đầu châu Á: Việt nam

- Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á: TP HCM

- Điểm đến hàng đầu châu Á dành cho các kỳ nghỉ ngắn ngày: Hà Nội

- Sở Du lịch đô thị hàng đầu châu Á: Sở Du lịch TP HCM

- Cảng du lịch du thuyền hàng đầu châu Á: Cảng Du lịch Quốc tế Hạ Long

- Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á: Tà Xùa, Lạng Sơn

- Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á: TP HCM

Năm 2026 là lần trao giải thứ 33 của World Travel Awards. Lễ trao giải khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ngày 27/9 tại Maldives. Đây là chặng thứ ba trong chuỗi Grand Tour 2026. Đêm chung kết sẽ tổ chức tại Tanzania ngày 12/12.