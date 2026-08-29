Điều khác biệt của tàu du lịch Phong Nha - Cố đô Huế

Sáng 28/8, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và UBND TP. Huế tổ chức lễ khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” tại ga Đồng Hới. Trưa cùng ngày, đoàn tàu du lịch tới ga Huế.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và VNR thực hiện nghi thức khai trương đoàn tàu tại ga Đồng Hới.

Các loại hình văn hoá nghệ thuật phục vụ khách đi tàu.

Tuyến tàu dài khoảng 190 km, kết nối TP. Huế với khu vực di sản thiên nhiên Phong Nha, đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Điểm khác biệt của đoàn tàu là biến hành trình di chuyển thành trải nghiệm du lịch. Tàu gồm 8 toa, trong đó có 5 toa ghế xoay chiều để hành khách thuận tiện ngắm cảnh. Toa VIP chỉ có 24 chỗ ngồi, phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí.

Huế đón đoàn tàu du lịch Phong Nha - Cố đô Huế trong ngày khai thác đầu tiên.

Đáng chú ý, tàu bố trí toa cộng đồng dành cho các chương trình biểu diễn dân ca, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm OCOP địa phương. Ngành đường sắt cũng lần đầu đưa vào khai thác toa giải trí đa năng với các dịch vụ xem phim, ghế massage, thuê áo dài chụp ảnh và nhiều trải nghiệm khác.

Theo kế hoạch, đôi tàu hoạt động cố định hằng ngày. Tàu HQ2 rời ga Huế lúc 7h15, dự kiến đến ga Thọ Lộc lúc 11h55. Chiều ngược lại, tàu HQ1 xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13h15 và đến Huế lúc 17h25.

Lãnh đạo UBND TP. Huế đón và chụp ảnh lưu niệm với hành khách đi tàu khi xuống ga Huế.

Việc đưa đoàn tàu vào khai thác được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lựa chọn cho du khách mà còn tăng khả năng kết nối giữa các điểm đến của Huế và Quảng Trị. Qua đó, các địa phương có thêm điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm liên vùng về lữ hành, lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm di sản, biến hành trình đường sắt trở thành một phần của sản phẩm du lịch thay vì chỉ là phương tiện di chuyển.

Theo ông Nguyễn Chính Nam - Phó Tổng Giám đốc VNR, đoàn tàu được định hướng trở thành “điểm check-in di động”, nơi hành trình đi tàu cũng là một phần của chuyến du lịch.

Tuyến tàu dài khoảng 190 km, kết nối di sản thiên nhiên Phong Nha với TP. Huế.

Đôi tàu HQ1/HQ2 chạy hằng ngày giữa ga Huế và ga Thọ Lộc (Quảng Trị). Dịp khai trương, tất cả hạng vé được giảm 50% cho đến ngày 5/9. Hành khách đi tàu còn được hưởng nhiều ưu đãi tại các điểm tham quan, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ở TP. Huế và Quảng Trị.