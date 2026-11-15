5 món ăn ngon từ bắp cải giúp giảm cân, tốt cho đường ruột

Bắp cải là thực phẩm lý tưởng cho thực đơn giảm cân và tăng cường sức khỏe đường ruột nhờ dồi dào chất xơ nhưng lại rất ít calo. Một chén bắp cải sống thái nhỏ chỉ chứa khoảng 17,5 calo, 4,1 g carbohydrate và 1,8 g chất xơ.

Nhờ đó, loại rau này giúp tăng cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, đồng thời nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng hiệu quả.

Tham khảo một số món ăn ngon miệng, dễ chế biến từ bắp cải giúp giảm cân, tốt cho đường ruột:

1. Món salad bắp cải trộn ức gà thanh mát giảm cân

Món salad bắp cải trộn ức gà giòn ngon và giảm cân tốt. Ảnh minh họa AI

Món salad này là sự kết hợp hoàn hảo giữa bắp cải giòn ngọt tươi mát và ức gà giàu protein nạc. Sự kết hợp giữa chất xơ trong bắp cải và protein từ ức gà giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế cơn thèm ăn, đồng thời hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp trong quá trình tập luyện giảm cân.

Cách làm: Bắp cải thái nhỏ, ngâm nước muối loãng cho giòn. Ức gà luộc chín, xé sợi. Trộn đều bắp cải, ức gà cùng một ít cà rốt bào sợi, nước cốt chanh, dầu ô liu và một chút muối tiêu vừa ăn.

2. Canh bắp cải cuộn thịt lạ miệng mà không ngấy

Nếu đã nhàm chán với các món luộc thông thường, canh bắp cải cuộn thịt sẽ là một món ngon lạ miệng mà không ngấy cho bữa cơm gia đình. Món ăn này cung cấp lượng nước lớn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và làm dịu hệ tiêu hóa.

Cách làm: Dùng lá bắp cải nguyên vẹn rửa sạch, chần sơ qua nước sôi cho mềm dùng để cuốn phần thịt lợn nạc hoặc thịt gà băm nhuyễn đã được nêm nếm gia vị nhẹ. Đem thả vào nồi nước dùng ninh từ rau củ ngọt thanh, đun chín tới là được.

3. Bắp cải xào tỏi nhanh gọn, ít dầu

Món bắp cải xào tỏi có độ giòn sần sật và vị ngọt tự nhiên của rau củ. Tỏi không chỉ tạo hương thơm kích thích vị giác mà còn có tính kháng khuẩn tự nhiên, kết hợp với chất xơ trong bắp cải giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Cách làm: Phi thơm một ít tỏi băm với một thìa dầu ô liu, cho bắp cải cắt khúc vừa ăn vào đảo nhanh tay trên lửa lớn để rau giữ được màu xanh và độ giòn, nêm gia vị vừa miệng rồi tắt bếp ngay.

4. Súp bắp cải thanh lọc cơ thể

Món súp bắp cải cung cấp chất xơ hỗ trợ giảm cân, nhuận tràng tự nhiên và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Cách làm: Ninh nhừ bắp cải cùng cà chua, hành tây, cần tây và một số loại củ quả khác cắt hạt lựu trong nồi nước dùng rau củ. Nêm nếm gia vị thanh nhẹ và dùng nóng vào đầu bữa ăn để giảm bớt lượng tinh bột nạp vào sau đó.

5. Kim chi bắp cải lên men tăng cường sức khỏe đường ruột

Không cần dùng cải thảo, dùng bắp cải làm món kim chi vẫn rất ngon và giàu lợi khuẩn tốt cho sức khỏe đường ruột, giúp cải thiện chứng đầy hơi, khó tiêu và tăng cường sức đề kháng.

Cách làm kim chi bắp cải đơn giản nhất: Bắp cải cắt miếng vuông, xóc muối để ráo bớt nước. Trộn đều với bột ớt Hàn Quốc, tỏi, gừng băm, hành lá và một chút nước mắm và một ít đường. Để ở nhiệt độ phòng 1 - 2 ngày cho lên men tới độ chua vừa ý rồi bảo quản tủ lạnh dùng dần.