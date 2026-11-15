Món đặc sản Quảng Trị sấy than hồng 12 tiếng: Bí quyết tạo hương vị độc đáo nằm trọn ở 5 phút cuối

Thịt heo sấy mía sản xuất ở xã vùng cao Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị thời gian qua đang trở thành món ăn được thực khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Món ăn này đòi hỏi sự kỳ công và có bí quyết riêng.

Thịt heo được cắt thành thỏi, ướp gia vị trong 6 giờ đồng hồ trước khi cho xào xiên. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chị Trần Thị Thùy (SN 1987, trú thôn Ruộng, xã Khe Sanh) – có cơ sở chế biến thịt heo sấy mía Mây lưng đồi, cho biết để làm ra sản phẩm thơm ngon, đạt yêu cầu, trước hết, phải chú tâm khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào.

Đối với thịt heo, chị chọn heo bản địa do bà con trong vùng nuôi, bảo đảm heo sạch, đủ tuổi và chỉ lấy phần thịt lết mềm ngon nhất để chế biến. Như vậy, khi sấy lên thịt mới bảo đảm có màu đẹp, chất lượng ngon.

Đối với mật mía và các loại gia vị như gừng, riềng, sả, ớt, lá chanh… cũng được chọn mua những loại chất lượng, canh tác ở vùng cao Khe Sanh.

Thịt heo sau khi ướp gia vị 6 giờ đồng hồ, cho vào xiên rồi sấy trên bếp than 12 giờ liên tục. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo chị Thùy, để làm được món thịt heo sấy mía rất kỳ công. Thịt heo sau khi cắt thỏi sẽ được ướp gia vị trong 6 giờ đồng hồ, sau đó sấy trên bếp than hồng liên tục 12 giờ đồng hồ, để thịt chín từ từ bằng hơi nóng, giữ được hương thơm, mềm ngọt. Sau đó, chị Thùy đóng gói, hút chân không rồi cấp đông.

Chị Thùy chia sẻ, bí quyết làm thịt heo sấy mía nằm ở 5 phút cuối cùng ở mỗi mẻ sấy.

“Sấy thịt trên bếp than liên tục 12 giờ đồng hồ, nhưng quan trọng nhất là 5 phút cuối cùng. Ở 5 phút này, tôi cho bã mía khô vào bếp than để thịt hấp thụ hương thơm từ mía, tạo ra nét đặc trưng riêng của món ăn” – chị Thùy chia sẻ.

Thịt heo sấy mía ăn kèm với rau, dưa... Ảnh: Ngọc Vũ.

Khi mua thịt heo sấy mía về, thực khách có thể áp chảo hoặc nướng than để làm nóng trước khi ăn, nhằm đảm bảo hương vị thơm, ngon.

Thịt heo sấy mía do chị Thùy sản xuất được thực khách trong và ngoài nước đón nhận. Do đó, chị Thùy đang nỗ lực hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để xây dựng sản phẩm OCOP.

Thực khách mua thịt heo sấy mía để thưởng thức. Ảnh: M.T

Bà Thái Thị Nga – Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, địa phương có khí hậu khá ôn hòa, nhiều điểm tham quan, du lịch sinh thái, nông nghiệp, di tích…Thời gian qua, Khe Sanh trở thành điểm đến lý tưởng đối du khách trong và ngoài nước.

Theo bà Nga, để phát triển du lịch, ẩm thực đặc sản địa phương là không thể thiếu. Thịt heo sấy mía là một trong những món đặc sản đang góp phần đưa hình ảnh Khe Sanh đến du khách gần xa.