Quán phở giá bình dân 25.000 đồng giữa trung tâm Hà Nội

Quán phở tại số 50 Hàng Bún (phường Ba Đình) là nơi bà Nguyễn Thị Phượng gắn bó với nghề suốt 31 năm qua. Tận dụng khoảng sân và ngõ trước nhà, bà kê bàn ghế dọc hai bên tường, bố trí khu chế biến và ở giữa lối đi chung cho các hộ dân.

Không được ai truyền nghề, bà Phượng tự học nấu phở qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm. Bà đảm nhận phần lớn công việc trong bếp, dậy từ 4h30 mỗi ngày để sơ chế nguyên liệu, nấu phở, còn hai nhân viên phụ trách bê phở và dọn dẹp bên ngoài. Trong đó, một người cháu đã gắn bó với quán khoảng 18-19 năm.

Quán phở không có tên riêng, chỉ treo tấm biển nhỏ ghi 'Phở bò tái - chín 25k'. Không quảng cáo hay giới thiệu rầm rộ, nơi đây vẫn đông khách mỗi ngày, chủ yếu là dân địa phương, người lao động, tài xế xe ôm và những người tìm bữa sáng bình dân.

Điều khiến nhiều thực khách ngạc nhiên là quán bà Phượng giữ giá 25.000 đồng một bát phở, từ tái, chín đến tái gân, suốt khoảng 10 năm qua, dù chi phí nguyên liệu ngày càng tăng.

Nhiều người, trong đó có chồng bà, khuyên tăng giá để bù đắp công sức và cải thiện thu nhập, nhưng bà vẫn muốn duy trì mức bình dân. 'Cô già rồi, bán phở thứ nhất là có niềm vui trong cuộc sống, cơ thể được vận động, thứ hai là làm từ thiện. Nhiều người bỏ tiền túi làm từ thiện, còn mình bán giá rẻ cũng là cách giúp những người khó khăn có bữa ăn no. Bán vẫn có lãi nhưng chỉ ít thôi', bà nói.

Nhớ lại thời điểm mới mở quán, bà Phượng từng bán phở với giá 3.000 đồng một bát, thấp hơn mức 5.000 đồng ở nhiều nơi xung quanh. Sau đó, bà tăng giá dần lên 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 rồi 12.000 đồng.

Khoảng 10 năm nay, bà giữ mức 25.000 đồng một bát. 'Giá cả bây giờ lên cao quá mà tôi vẫn bán giá đấy nên nhiều người khi đến ăn rất ngạc nhiên vì ở trung tâm Hà Nội vẫn có bát phở bò giá 25.000 đồng', bà nói.

Theo bà, quán nằm ngay cổng nhà nên không mất chi phí thuê mặt bằng. Đây cũng là điều kiện giúp bà duy trì mức giá bình dân, để nhiều người có thể thưởng thức phở mà không phải trả quá nhiều tiền.

Để có nồi nước dùng, bà sử dụng xương bò, luộc sơ rồi đổ nước đầu, rửa sạch trước khi cho vào ninh. Theo bà, xương phải được ninh trong hai ngày mới đạt yêu cầu. Thịt bò được luộc riêng khoảng hai tiếng, tính từ lúc nước sôi, sau đó vớt ra để phục vụ khách.

Phở tái, chín, đều có giá 25.000 đồng một bát. Khách muốn ăn nhiều thịt hơn có thể gọi bát 30.000 hoặc 50.000 đồng. Với trẻ nhỏ hay người lao động nghèo chỉ có 10.000-15.000 đồng, bà vẫn sẵn lòng bán, lấy đầy bánh phở và chan nước dùng để khách ăn no bụng.

Mỗi ngày, quán tiêu thụ khoảng 45 kg thịt chín, có hôm đông khách lên tới 50 kg. Những ngày mưa gió, lượng bán giảm còn khoảng 40 kg. Trong đó, thịt chín thường được khách lựa chọn nhiều. Bà cho biết riêng thịt tái cũng tiêu thụ khoảng 5-7 kg mỗi ngày.

Với mức giá 25.000 đồng, chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba giá phở ở nhiều quán trong khu vực, mỗi bát phở vẫn có lượng bánh vừa đủ, nước dùng trong, thơm, vị ngọt thanh. Thịt bò chín mềm, đậm vị, ăn kèm hành lá và hành tây. Ngoài chất lượng món ăn và giá cả bình dân, thái độ niềm nở, nhiệt tình của chủ quán cũng khiến nhiều thực khách yêu mến.

Bà Phượng muốn tiếp tục bán phở khi còn đủ sức khỏe, vừa để vận động, vừa tạo việc làm cho hai nhân viên lâu năm. Những năm gần đây, bà nghỉ bán từ ngày 28 tháng Chạp để chuẩn bị đón Tết, thay vì bán đến sát giao thừa như trước.

Quán có nhiều khách quen là người lao động, học sinh, sinh viên. Với những người lang thang, cơ nhỡ hoặc cụ già đi xin ăn, bà sẵn lòng mời một bát miễn phí.

Thực khách ngồi dọc bên tường chờ được phục vụ; vào giờ cao điểm, một số người phải đợi mới có chỗ ngồi.

'Tôi ăn ở đây vài năm rồi, hầu như ngày nào cũng gọi phở chín. Giá cả hợp lý là một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là nước dùng. Tôi làm tài xế xe ôm, thu nhập vừa phải nên bát phở 25.000 đồng cho bữa sáng phù hợp với túi tiền của người lao động như tôi', ông Bùi Quang Thủy, 66 tuổi, sống ở Phúc Xá, cho biết.