Muốn nấu bún hải sản thơm phức, ngọt lịm, ngon như ngoài hàng, đừng bỏ qua bước này

Bún hải sản là món ăn hấp dẫn với sự kết hợp hài hòa của tôm sú, mực ống, bề bề và chả cua trong phần nước dùng ngọt thanh, đậm đà.

Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở nước dùng được ninh từ xương và vỏ tôm, kết hợp cùng cà chua, dứa và sả tạo nên hương vị chua ngọt tự nhiên, thơm dịu và vô cùng cuốn hút.

Những loại hải sản tươi ngon được chần vừa chín tới giúp giữ trọn độ ngọt, dai giòn đặc trưng, ăn kèm bún tươi, rau cải và các loại rau thơm mang đến cảm giác thanh mát, dễ chịu.

Không chỉ thơm ngon, bún hải sản còn cung cấp nguồn đạm chất lượng cao, giàu canxi, kẽm, vitamin B12 cùng nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Dân Việt giới thiệu cách nấu bún hải sản như sau:

Dân Việt giới thiệu cách nấu bún hải sản thơm ngon

Nguyên liệu nấu bún hải sản:

- Tôm sú to tầm: 500gr

- Mực ống: 500gr

- Chả cua: 100gr

- Chả cá thu mỏng: 100gr

- Nõn bề bề: 100gr

- Xương cục: 500gr

- Bún: 1 kg

- Rau cải ngọt (hoặc cải chíp)1 mớ

- Rau ăn kèm, rau thơm: xà lách, mùi ta, kinh giới, tía tô, thì là, 3 quả cà chua, dứa 1/2 quả, 02 củ sả

- Gia vị: muối, đường, sa tế, nước mắm...

Nguyên liệu nấu bún hải sản

Cách nấu bún hải sản:

- Xương cục mua về rửa sạch trần qua nước sôi rồi cho thêm 1 lít nước ninh mềm.

- Tôm sú bóc nõn, phần vỏ tôm rửa sạch, phi thơm hành tỏi rồi cho vỏ tôm vào xào thơm thêm 1 lít nước vào đun cho ra chất ngọt, thêm 1 thìa cà phê muối bột canh.

- Cho 02 thìa dầu vào chảo chờ nóng cắt khúc đập dập sả vào xào thơm, cho 1/4 quả dứa cắt miếng vừa ăn, cà chua bổ múi cau vào xào chung, nêm 1 thìa cà phê muối bột canh, 02 thìa cà phê đường, 1 thìa sa tế (thìa ăn cơm).

- Xào cho các nguyên liệu mềm thì cho phần nước hầm xương vào đun cho sôi lại, cho viên chả cua vào luộc trong nồi nước dùng cho ngọt nước.

- Phần vỏ tôm lọc lấy nước bỏ vỏ, phần nước cho vào nồi nước dùng cho ngọt và đậm vị.

- 1/4 quả dứa còn lại thái nhỏ xay nhuyễn nêm vào nồi nước dùng.

- Đun sôi lại phần nước dùng rồi hạ nhỏ lửa nêm nếm vừa ăn, thêm 01 thìa nước mắm để tăng hương vị cho món ăn, đun nhỏ lửa giữ độ ấm cho nước dùng.

- Bắc nồi nước sôi đập 1 củ gừng, 1 củ sả, 1 thìa muối đun sôi và lần lượt trần mực, bề bề, tôm, rau cải ngọt rửa sạch để ráo trần chín, rán chả cá.

- Rau sống rửa sạch ngâm muối vớt ra để ráo, rau thơm nhặt và rửa sạch thái nhỏ.

Chúc các bạn thành công với cách nấu bún hải sản này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện