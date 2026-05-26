Nấu bún riêu cua muốn thơm ngon, ngọt nước, đừng bỏ qua bí quyết này

Bún riêu cua là món ăn dân dã quen thuộc, nổi tiếng với hương vị đậm đà, thanh ngọt và thơm đặc trưng từ cua đồng. Món ăn hấp dẫn bởi phần nước dùng chua dịu từ cà chua, hòa quyện cùng riêu cua béo thơm, ăn kèm bún tươi, đậu phụ chiên, rau sống và nhiều loại topping phong phú.

Để nấu bún riêu cua hấp dẫn có sự hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên, chút chua thanh, cần có bí quyết riêng.

Đây là món ăn được nhiều người yêu thích, phù hợp cho cả bữa sáng lẫn bữa ăn gia đình ấm cúng. Dân Việt giới thiệu cách nấu bún riêu cua như sau:

Nguyên liệu nấu bún riêu cua:

- Cua đồng hoặc cua biển: 400gr

- Thịt bò 200gr

- Thịt lợn xay 200gr

- Đậu mơ 05 bìa

- Bún tươi 1kg

- Cà chua 4-5 quả

- Lá xương sông hoặc lá lốt

- Giò lụa 100gr (nếu giò 7 phút thì 4-5 cái).

- Gia vị: hạt nêm, đường, nước mắm, dầu ăn, hành khô (5 củ), bỗng rượu, dầu điều.

- Rau sống:xà lách, kinh giới, tía tô, hành lá, mùi ta, mùi tàu.

Sơ chế trước khi nấu bún riêu cua:

- Cua mua về làm sạch và xay nhỏ cho khoảng 1 lít nước lọc lấy nước.

- Thịt bò thái mỏng ướp với dầu hào, nước mắm.

- Đậu phụ thái miếng nhỏ vừa ăn rán giòn

- Hành củ rửa sạch bóc vỏ băm nhỏ.

- Giò lụa cắt khoanh mỏng rồi cắt khoanh giò làm 4 phần đều nhau.

- Rau sống: kinh giới, tía tô, xà lách rửa sạch để ráo cắt nhỏ để riêng.

- Rau thơm: hành lá, mùi ta, mùi tàu rửa sạch thái nhỏ để riêng.

- Cà chua gọt hoặc bóc vỏ và thái múi cau

- Làm chả lá lốt: trộn thịt, lá lốt thái nhỏ, 1 quả trứng gà, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê tiêu xay(có thể cho thêm mì tôm, mộc nhĩ, nấm… tuỳ thích). Sau khi trộn đều hỗn hợp thì cuốn chả và mang đi rán hoặc chiên nồi không dầu và để riêng.

Cách nấu bún riêu cua:

- Bật bếp cho hết 5 củ hành khô đã băm nhỏ cùng với 2 thìa dầu ăn, phi cho hành thơm đến khi vàng thì múc 1/2 ra bát để riêng. Còn 1/2 hành phi trong nồi cho cà chua đã thái múi cau, thêm 1/2 thìa hạt nêm để cà chua nhanh mềm.

Xào đến khi cà chua nhuyễn thì cho phần nước cua đã lọc vào nồi, khuấy đều và để lửa vừa chờ phần gạch cua nổi lên (canh không cho sôi trào sẽ làm vỡ phần gạch cua). Phần gạch cua nổi lên thì vớt ra bát để riêng.

- Tiếp theo nêm mếm nồi nước dùng: cho thêm nước nếu thấy ít, nêm thêm 1/2 thìa đường, 1 thìa nước mắm, 3 muôi bỗng rượu, 02 thìa dầu điều, nêm nếm cho vừa miệng. Cho phần đậu phụ đã rán giòn vào nồi nước dùng cho sôi lại thì để lửa nhỏ, cho 1/2 phần rau thơm thái nhỏ vào nồi nước dùng để tạo vị thơm.

- Lấy một nồi nước khác đun sôi và chần thịt bò cho chín hoặc tái tuỳ thích (không chần trong nồi riêu vì sẽ làm nước dùng bị đục).

- Trình bày ra bát: cho lần lượt bún, giò lụa, thịt bò, rau thơm thái nhỏ, gạch cua, hành phi và chan nước dùng khi đang sôi. Bún riêu ăn cùng rau sống đã cắt nhỏ hoặc chần.

Chúc các bạn thành công với cách nấu bún riêu cua này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện.