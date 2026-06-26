Loại rau gia vị mọc đầy bờ rào, hấp mực thơm phức, thanh ngọt, giữ trọn vị tươi của hải sản

Rau răm là loại rau gia vị quen thuộc, không chỉ tạo mùi thơm đặc trưng mà còn có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Trong 100g loại rau răm tươi cung cấp khoảng 22 kcal, rất ít chất béo nhưng giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Loại rau này chứa nhiều vitamin C, giúp tăng sức đề kháng, chống oxy hóa và làm đẹp da. Ngoài ra còn có vitamin A dạng beta-caroten tốt cho mắt, cùng một lượng nhỏ vitamin nhóm B như B1, B2 hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Về khoáng chất, loại rau răm giàu canxi, kali, sắt, magie và mangan, góp phần chắc xương, ổn định huyết áp và phòng thiếu máu.

Đặc biệt, tinh dầu trong rau răm chứa aldehyde và flavonoid có tính kháng khuẩn, kháng viêm tự nhiên. Theo Đông y, loại rau này tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi.

Mực là loại hải sản thơm ngon, dễ chế biến, giàu protein, ít chất béo và cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng như selen, đồng, kẽm, phốt pho cùng vitamin B12.

Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng năng lượng không quá lớn, mực là lựa chọn phù hợp cho những bữa ăn gia đình vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Nếu yêu thích hương vị tự nhiên của hải sản, món mực hấp gừng rau răm dưới đây chắc chắn sẽ là gợi ý đáng thử. Dân Việt giới thiệu cách làm món mực hấp rau răm như sau:

Nguyên liệu làm mực hấp rau răm:

- 1,5 kg mực tươi

- 1 nhánh gừng

- 100g rau răm

- 1 củ hành tây

Cách làm mực hấp rau răm:

- Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng. Hành trắng bóc vỏ, cắt múi cau hoặc cắt miếng vừa ăn. Rau răm nhặt bỏ lá già, rửa sạch và để ráo. Mực làm sạch, rửa lại với nước rồi để ráo.

Nguyên liệu hấp mực gồm rau răm,gừng,hành tây

- Lót một lớp rau răm, gừng và hành trắng dưới đáy khay hấp. Xếp toàn bộ mực lên trên. Phủ phần rau răm, gừng và hành còn lại lên mặt mực.

Cho vào khay hấp

- Cho khay mực vào nồi hấp hoặc nồi chiên hơi nước. Hấp khoảng 12–15 phút cho đến khi mực vừa chín tới.

- Thành phẩm mực sau khi hấp có màu trắng ngà đẹp mắt, thịt giòn ngọt tự nhiên, thấm hương thơm đặc trưng của gừng, hành và rau răm.

Hấp tầm 12-15 phút là xong, chỉ cần hấp vừa chín tới là được

- Cách chế biến đơn giản giúp giữ được độ tươi ngon cũng như hàm lượng dinh dưỡng của mực. Món ăn sẽ hấp dẫn hơn khi dùng nóng cùng muối chấm hải sản hoặc bất kỳ loại nước chấm yêu thích nào có sẵn trong gia đình.

Mẹo nhỏ để món ăn ngon hơn

- Nên chọn mực tươi có thân săn chắc, mắt trong và không có mùi lạ.

- Không hấp quá lâu vì mực dễ bị dai và mất vị ngọt tự nhiên.

- Rau răm và gừng không chỉ giúp tăng hương vị mà còn hỗ trợ khử mùi tanh hiệu quả, giúp món ăn thơm ngon hơn.

Với vài nguyên liệu quen thuộc và cách thực hiện nhanh gọn, mực hấp gừng rau răm là món ăn lý tưởng cho những ngày muốn đổi vị, vừa thanh nhẹ vừa giàu dinh dưỡng cho cả gia đình.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trung Thu Nguyen thực hiện.