Nước nào có những ngày Mặt trời không bao giờ lặn?

Nhịp sống của chúng ta thường xoay quanh một ngày 24 giờ, với khoảng 12 giờ có ánh sáng và thời gian còn lại là ban đêm. Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới, Mặt trời có thể không lặn trong hơn 70 ngày liên tiếp. Hiện tượng tự nhiên này được gọi là Mặt trời lúc nửa đêm.

Nguyên nhân bắt nguồn từ chuyển động và độ nghiêng của Trái đất. Hành tinh của chúng ta chuyển động quanh Mặt trời theo quỹ đạo hình elip, đồng thời tự quay quanh một trục nghiêng. Vào những tháng mùa hè, Bắc Cực hướng về phía Mặt trời. Vì vậy, các khu vực phía trên Vòng Bắc Cực có thể duy trì ánh sáng suốt nhiều tuần, kể cả vào lúc nửa đêm.

Vì sao Na Uy được gọi là nước không ngủ?

Một phần miền Bắc Na Uy nằm phía trên Vòng Bắc Cực, nơi xảy ra hiện tượng Mặt trời không lặn trong một khoảng thời gian vào mùa hè. Tại miền Bắc Na Uy, mùa Mặt trời lúc nửa đêm có thể kéo dài khoảng 76 ngày từ tháng 5 đến tháng 7, tùy địa điểm.

Mặt trời ở Na Uy vẫn chưa lặn dù nửa đêm. (Ảnh: Love and road)

Ngày nay, Mặt trời lúc nửa đêm trở thành một trong những trải nghiệm đặc biệt thu hút du khách đến Na Uy. Vào những đêm hè vẫn tràn ngập ánh sáng, các hoạt động như ngắm cá voi hay khám phá vùng hoang dã trong đất liền mang đến cảm giác khác biệt, khi thiên nhiên và động vật hoang dã hiện ra dưới ánh sáng lúc nửa đêm.

Nếu không ngại những đêm hè đôi khi se lạnh ở miền Bắc, du khách có thể bơi lúc nửa đêm hoặc dựng lều giữa thiên nhiên. Trong những tuần ngày dài bất tận, nhiều điểm tham quan và hoạt động vẫn mở cửa vào ban đêm. Du khách có thể chơi golf, đạp xe, chèo thuyền trên sông, chèo thuyền kayak trên biển hoặc đơn giản tìm một nơi yên tĩnh để câu cá.

Đặc biệt, tại quần đảo Svalbard ở Bắc Cực, Mặt trời không lặn từ tháng 4 đến tháng 8. Du khách có thể đi bộ trên sông băng lúc nửa đêm cùng hướng dẫn viên hoặc ngắm bầu trời nhuộm sắc đỏ khi di chuyển bằng xe trượt tuyết do chó kéo giữa khung cảnh thiên nhiên gần Bắc Cực.

(Ảnh: Visit Norway)

Mặt trời lúc nửa đêm còn xuất hiện ở những ngước nào?

Ngoài Na Uy, hiện tượng Mặt trời lúc nửa đêm còn xuất hiện tại một số quốc gia khác.

Phần Lan

Tại miền Bắc Phần Lan, Mặt trời có thể ở trên đường chân trời liên tục tới khoảng 73 ngày vào mùa hè. Trái ngược với những ngày hè kéo dài, vào mùa đông, một số khu vực phía bắc có những khoảng thời gian không nhìn thấy Mặt trời.

Đến Phần Lan, du khách còn có cơ hội ngắm cực quang, trượt tuyết và trải nghiệm lưu trú trong những căn lều kính.

Mặt trời lúc nửa đêm ở Phần Lan. (Ảnh: Visit Finland)

Thụy Điển

Từ tháng 5 đến cuối tháng 8, tại Thụy Điển, Mặt trời lặn vào khoảng nửa đêm và mọc trở lại vào khoảng 4h. Những ngày dài tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như chơi golf, câu cá và khám phá các cung đường đi bộ.

(Ảnh: Unsplash)

Nunavut (Canada)

Tại một số khu vực của Nunavut, Mặt trời có thể không lặn trong khoảng hai tháng vào mùa hè. Ngược lại, vào mùa đông, khu vực này có khoảng 30 ngày liên tiếp chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Iceland

Vào mùa hè, ban đêm ở Iceland vẫn sáng, còn trong tháng 6, Mặt trời gần như không lặn. Để chiêm ngưỡng Mặt trời lúc nửa đêm rõ nét, du khách có thể đến thành phố Akureyri và đảo Grimsey.