Theo The Irish Sun, Longyearbyen thuộc quần đảo Svalbard, cách Bắc Cực khoảng 1.300 km, có khoảng 2.500 cư dân. Nằm sâu trong vòng Bắc Cực, thị trấn trải qua hai giai đoạn ánh sáng trái ngược trong năm: nhiều tháng mùa đông không thấy mặt trời mọc, còn mùa hè lại có những tháng mặt trời không lặn.

Vào mùa đông, mặt trời nằm dưới đường chân trời suốt cả ngày. Người dân đi làm, đưa con đến trường và trở về nhà khi trời tối. Trong giai đoạn tối nhất, ngay cả giữa trưa cũng không có ánh nắng, nhịp sinh hoạt chủ yếu được duy trì theo đồng hồ thay vì dựa vào trời sáng hay tối.

Từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, tình trạng này đảo ngược. Mặt trời vẫn ở phía trên đường chân trời lúc nửa đêm, khiến thị trấn có ánh sáng tự nhiên suốt 24 giờ. Hiện tượng được gọi là "mặt trời nửa đêm" cho phép cư dân hoạt động ngoài trời đến khuya nhưng cũng khiến họ phải tìm cách che ánh sáng để ngủ đúng giờ.

Longyearbyen có mùa đông kéo dài, nhiệt độ trung bình khoảng âm 14 độ C. Đến mùa hè, nhiệt độ trung bình khoảng 3–7 độ C

Ngoài thời tiết, vùng hoang dã bao quanh thị trấn cũng đặt ra những yêu cầu riêng khi đi lại. Gấu Bắc Cực sinh sống trong khu vực, khiến việc rời khu dân cư cần được chuẩn bị kỹ. Người đi vào vùng hoang dã được khuyến cáo mang phương tiện bảo vệ phù hợp, trong đó súng là vật dụng quen thuộc. Các gia đình đưa con đi chơi ngoài thị trấn cũng phải tính đến nguy cơ gặp gấu khi chọn địa điểm và đường đi.

Cuộc sống gần thiên nhiên còn đi kèm những quy định bảo vệ động vật bản địa. Mèo nhà bị cấm vì có thể đe dọa các loài hoang dã dễ bị tổn thương trên quần đảo. Trong khi đó, chó husky và những giống chó chịu lạnh tốt vẫn được nuôi để kéo xe trượt tuyết. Tuần lộc cũng thường xuất hiện quanh các ngôi nhà, trở thành hình ảnh quen thuộc với cư dân.

Longyearbyen ngày nay có nhà hàng, khách sạn, trung tâm đại học và bệnh viện, nhưng không phải nhu cầu nào cũng được đáp ứng tại chỗ. Người cần điều trị chuyên khoa phải được chuyển đến đất liền Na Uy. Phụ nữ mang thai cũng thường rời quần đảo trước ngày dự sinh vì thị trấn không có đầy đủ dịch vụ sản khoa.

Một trong những con phố ở Longyearbyen. Ảnh: Alamy

Điều kiện tự nhiên còn ảnh hưởng đến việc an táng, làm nảy sinh lời đồn Longyearbyen là thị trấn "cấm chết". Thực tế, không có lệnh cấm người dân qua đời tại đây, thay vào đó, chính quyền hạn chế chôn cất bằng quan tài.

Theo The Irish Sun, việc chôn cất bằng quan tài đã bị dừng từ năm 1950 do lớp đất đóng băng lâu năm khiến quá trình phân hủy diễn ra chậm. Sự dịch chuyển của đất khi đóng băng và tan băng cũng có thể đẩy quan tài lên gần bề mặt. Tro cốt vẫn có thể được an táng tại nghĩa trang địa phương nếu đáp ứng những điều kiện nhất định.

Cư dân Longyearbyen còn bị giới hạn lượng bia và một số loại rượu mạnh được mua mỗi tháng, thông qua hệ thống thẻ mua rượu có từ thời thị trấn khai thác than.

Longyearbyen được doanh nhân Mỹ John Munro Longyear thành lập năm 1906. Công việc với mức lương khá thu hút thợ mỏ tới đây, dù phải sống biệt lập trong điều kiện khắc nghiệt. Hệ thống hạn ngạch ra đời nhằm kiểm soát việc uống rượu bia trong cộng đồng này. Một số hạn chế vẫn được duy trì khi ngành khai thác than suy giảm và thị trấn chuyển sang phát triển các lĩnh vực khác.

Từ khu định cư của thợ mỏ, Longyearbyen dần trở thành nơi phục vụ nghiên cứu, giáo dục và du lịch Bắc Cực. Những điều cư dân phải thích nghi mỗi ngày, như mùa tối kéo dài hay cảnh quan phủ băng tuyết, lại là trải nghiệm thu hút người từ nơi khác tới.

Du khách có thể quan sát hiện tượng cực quang vào buổi sáng trong giai đoạn tối nhất của mùa đông. Ảnh: Alamy

Vào giai đoạn tối nhất của mùa đông, du khách có thể quan sát cực quang vào giữa trưa nếu điều kiện phù hợp. Những chuyến xe chó kéo đưa họ qua vùng tuyết phủ, còn nhà hàng và khách sạn trong thị trấn phục vụ nhu cầu lưu trú giữa giá rét.

Đến mùa mặt trời nửa đêm, du khách có thêm nhiều thời gian khám phá ngoài trời mà không bị giới hạn bởi hoàng hôn. Sự tương phản giữa hai mùa trở thành nét riêng của Longyearbyen, nơi cùng một khung cảnh có thể chìm trong bóng tối giữa trưa mùa đông nhưng vẫn sáng rõ lúc nửa đêm mùa hè.