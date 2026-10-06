'Siêu El Nino' biến sa mạc khô nhất thế giới thành biển hoa

Màu xanh của cỏ và hồng của hoa bao phủ một phần sa mạc Atacama. Ảnh: Live Science

Hàng nghìn du khách đang đổ về Chile để chiêm ngưỡng Desierto Florido, hiện tượng sa mạc nở hoa đặc biệt hiếm gặp. Hơn 200 loài thực vật đồng loạt sinh trưởng, tạo thành những thảm hoa trải rộng trên khoảng 17.000 km2.

Atacama thường chỉ nhận khoảng 15 mm mưa mỗi năm. Tuy nhiên, trong tháng 7 và 8, nhiều khu vực tại Chile ghi nhận lượng mưa cao nhất kể từ khi số liệu được đo đạc từ những năm 1950. César Pizarro, phụ trách bộ phận bảo tồn đa dạng sinh học của Cơ quan Lâm nghiệp Quốc gia Chile (CONAF) tại Atacama, cho biết một số nơi nhận tới 160-190 mm mưa.

Du khách đổ về ngắm hoa ở sa mạc Atacama. Ảnh: Live Science

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực Chile, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100.000 người bị mắc kẹt. Nhưng tại vùng sa mạc phía bắc, lượng nước bất thường lại đánh thức hệ sinh thái đã ngủ yên trong lòng đất suốt nhiều năm.

Theo CONAF, đợt hoa năm nay được đánh giá là lớn và mạnh nhất tại Atacama kể từ năm 1997. Jorge Carabantes, người đứng đầu bộ phận các khu vực được bảo vệ của CONAF, gọi đây là "một hiện tượng nở hoa đặc biệt và bất thường".

Các bụi hoa màu hồng, trắng mọc xen kẽ những cụm xương rồng ở sa mạc. Ảnh: Live Science

Atacama trải dài khoảng 1.600 km dọc bờ biển phía bắc Chile, nằm giữa Thái Bình Dương và dãy Andes. Sa mạc vẫn có thể xuất hiện hoa sau những trận mưa ngắn vào thời điểm chuyển từ mùa đông sang mùa xuân, nhưng quy mô năm nay đặc biệt hiếm.

Bên dưới lớp đất đá khô cằn là nguồn vật liệu di truyền thực vật có thể tồn tại trong trạng thái ngủ yên suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Nguồn này gồm hạt giống, củ, thân củ cùng trứng của nhiều loài động vật không xương sống và bò sát. Khi có đủ nước, hạt giống nảy mầm, cây ra hoa và các loài sinh vật bắt đầu sinh sản, tạo ra thế hệ mới. "Có những ngọn đồi và dãy núi không xuất hiện cây xanh hay hoa trong hơn 30-40 năm", Pizarro nói.

Biển hoa màu trắng đẹp như tiên cảnh ở sa mạc Atacama. Ảnh: Live Science

Khung cảnh bất thường này đang thu hút du khách từ khắp Chile và nhiều quốc gia. Theo số liệu Ban Thư ký Du lịch Quốc gia Chile cung cấp cho AP, vùng Atacama dự kiến đón gần 300.000 lượt khách lưu trú qua đêm trước khi mùa hoa kết thúc vào tháng 11.

Đầu bếp Franco Moya, 37 tuổi, cùng bạn gái đã đi gần 1.000 km từ Santa Cruz, thuộc thung lũng Colchagua ở miền trung Chile, tới Atacama để mừng sinh nhật. "Thật ấn tượng khi thấy hoa mọc ở một nơi khô cằn như vậy. Đây là lần đầu tôi đến đây và thực sự rất bất ngờ", anh nói.

Tuy nhiên, đằng sau biển hoa rực rỡ là một hiện tượng khí hậu khiến các nhà khoa học lo ngại. Đợt nở hoa được thúc đẩy bởi lượng mưa cực lớn trong bối cảnh "siêu El Nino" đang hình thành trên Thái Bình Dương.

El Nino là pha nóng của chu kỳ khí hậu El Nino - Dao động phương Nam (ENSO), xảy ra khi nước biển ấm bất thường tập trung ở vùng xích đạo Thái Bình Dương, làm thay đổi các mô hình mưa trên toàn cầu. Đợt El Nino năm nay được dự báo có thể đạt mức rất mạnh, với nhiệt độ mặt nước biển tại vùng trung tâm hiện tượng hiện cao hơn trung bình giai đoạn 1991-2020 khoảng 3,05 độ C, vượt kỷ lục 3,02 độ C hồi tháng 11/2015.