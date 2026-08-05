10 thành phố có đồ ăn đường phố tốt nhất thế giới

Ngày 30/7, tạp chí Time Out (Anh) công bố danh sách "Những thành phố có ẩm thực đường phố tốt nhất thế giới năm 2026". Danh sách được rút ra từ bảng xếp hạng "Những thành phố có ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026" - dựa trên khảo sát 24.000 cư dân đô thị toàn cầu, công bố hồi tháng 6.

Người tham gia sẽ đánh giá về chi phí và chất lượng ẩm thực tại thành phố họ sống qua nhiều khía cạnh cụ thể như quán cà phê, địa điểm ăn sáng, thức ăn đường phố lẫn nhà hàng cao cấp.

Time Out đã ra mắt công chúng 58 năm, là thương hiệu truyền thông và dịch vụ khách sạn nổi tiếng toàn cầu. Các nội dung của Time Out được tuyển chọn bởi nhóm chuyên gia địa phương trên toàn cầu về nhiều lĩnh vực, từ ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật cho đến du lịch. Ảnh: Trần Quỳnh

TP HCM (Việt Nam) - Điểm hài lòng: 63%

TP HCM đứng đầu trong danh sách của Time Out với nhận xét "đô thị sôi động và không gì có thể vượt qua sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố nguyên bản".

Để cảm nhận trọn vẹn "hương vị của TP HCM", du khách chỉ cần vào những con hẻm tấp nập xe máy quanh chợ Bến Thành, ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ ở góc phố gần nhất, bê một tô phở hoặc vừa đi vừa cắn ổ bánh mì với lớp vỏ giòn rụm. Ảnh: Trần Quỳnh

Kuala Lumpur (Malaysia) - Điểm hài lòng: 62%

Khi trời tối, con phố Jalan Alor trở thành một "canteen ngoài trời". Ở đây, những quầy hàng ăn nối dài và thực khách ngồi kín các dãy bàn. Bạn chỉ cần kéo một chiếc ghế nhựa, ngồi dưới những chiếc đèn lồng và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí.

Hãy đi theo mùi thơm của thịt nướng trên bếp than để thưởng thức satay (thịt nướng), cá nướng nguyên con hay một đĩa char kway teow (hủ tiếu xào với tôm và giá đỗ). Món ăn được xào trên ngọn lửa lớn để tạo nên wok hei - hương vị cháy xém đặc trưng, mang đến chiều sâu hương vị những cách chế biến thông thường khó có được. Ảnh: thetravelintern

Jakarta (Indonesia) - Điểm hài lòng: 59%

Tại Jakarta, sức hấp dẫn của ẩm thực nằm ở warung - các quán ăn bình dân ven đường, nơi người dân thưởng thức nasi goreng (cơm chiên) đầy ắp, đậm vị cay hay gado-gado, món salad rau củ trộn sốt đậu phộng béo ngậy. Ảnh: Ascott

Đài Loan (Trung Quốc) - Điểm hài lòng: 59%

Những chợ đêm rực rỡ ánh đèn neon của Đài Bắc, đặc biệt chợ Shilin, được xem là trải nghiệm bất kỳ du khách nào cũng nên thử ít nhất một lần.

Hãy chuẩn bị tinh thần chen chân giữa dòng người để thưởng thức trứng chiên hàu với lớp vỏ giòn, vị ngọt đặc trưng hay nếm đậu phụ thối. Một cốc trà sữa, đặc biệt trà sữa trân châu đường đen, là thứ không thể thiếu. Ảnh: Bucketlistly

Mexico City (Mexico) - Điểm hài lòng: 58%

Mexico City nằm trong danh sách không phải điều bất ngờ bởi taco al pastor, món taco với thịt lợn được cắt trực tiếp từ trompo (xiên thịt quay thẳng đứng) ngay tại các xe bán hàng rong, từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực nổi tiếng khắp thế giới. Ảnh: Metador

Manila (Philippines) - Điểm hài lòng: 58%

Ẩm thực đường phố Manila là bức tranh phản chiếu nhịp sống sôi động và sự giao thoa văn hóa. Chỉ cần dạo qua các khu phố đông đúc như Binondo, Quiapo hay Poblacion vào chiều tối, du khách sẽ bắt gặp hàng dài xe đẩy và quầy hàng.

Những món ăn phổ biến gồm isaw (lòng gà nướng), kwek-kwek (trứng cút bọc bột chiên), fish ball (cá viên), kikiam (xúc xích), banana cue (chuối xiên chiên phủ caramel), balut (trứng vịt lộn). Phần lớn món ăn được chế biến ngay tại chỗ, giá chỉ từ vài chục peso, phù hợp để thưởng thức khi đi dạo. Ảnh: Turistaboy

Hà Nội (Việt Nam) - Điểm hài lòng: 57%

Hà Nội được đánh giá là nơi có kho tàng ẩm thực với những món ngon ẩn mình trong hẻm sâu, trên những căn phòng nhỏ phải đi qua cầu thang chật chội hay góc phố đông đúc.

"Hãy xếp hàng trước Bánh Mì 25 ở phố cổ để thưởng thức bánh mì thịt lợn nướng; tìm một bát phở chuẩn Bắc bốc khói nghi ngút khi đi sâu vào hành lang tối; lên cầu thang xoắn ốc ở Hàng Trống hay đến bánh cuốn Bà Lộc thưởng thức món ăn từ bột gạo có nhân thịt lợn băm, mộc nhĩ, nấm hương", Time Out gợi ý. Ảnh: Xuân Phương

Johannesburg (Nam Phi) - Điểm hài lòng: 56%

Ẩm thực đường phố Nam Phi là minh chứng cho sự đa dạng văn hóa và tình yêu dành cho những món ăn đậm đà, giàu hương vị. Từ các món ăn cay nồng đặc trưng của Durban đến những món thịt đậm đà ở Johannesburg, mỗi vùng đất đều mang đến một hương vị riêng, phản ánh rõ nét đời sống, văn hóa bản địa. Ẩm thực đường phố Johannesburg thể hiện rõ nét nhất ở các khu chợ và ngay trên vỉa hè. Ảnh: South Africa Tourism

Bangkok (Thái Lan) - Điểm hài lòng: 56%

Bangkok từ lâu được xem là một trong những "thủ phủ" của ẩm thực đường phố châu Á. Tại đây, những quầy hàng ven đường và khu chợ đêm luôn tấp nập từ sáng sớm đến tận khuya.

Chỉ cần dạo quanh các khu vực như Yaowarat, Banthat Thong, Victory Monument hay chợ cuối tuần Chatuchak, du khách có thể thưởng thức hàng trăm món ăn được chế biến ngay trước mắt như pad thai, som tam, moo ping, satay, tom yum, xôi xoài, trà sữa Thái. Các món ăn đều mang hương vị đậm đà với sự cân bằng giữa vị cay, chua, ngọt và mặn đặc trưng của ẩm thực Thái Lan. Ảnh: Thailand Awaits

Mumbai (Ấn Độ) - Điểm hài lòng: 55%

Mumbai là một trong những thiên đường ẩm thực đường phố sôi động nhất Ấn Độ. Tại đây, những quầy hàng nhỏ ven đường phục vụ hàng triệu thực khách mỗi ngày. Các khu vực như Chowpatty Beach, Mohammed Ali Road hay Colaba luôn ngập tràn hương thơm của gia vị và các món ăn được chế biến ngay tại chỗ.

Những món nổi tiếng nhất phải kể đến vada pav (bánh mì kẹp khoai tây), pav bhaji (bánh mì nướng ăn cùng hỗn hợp rau củ nghiền), bhel puri (gạo nổ kết hợp rau củ và nước sốt chua ngọt). Điều làm nên sức hút của ẩm thực đường phố Mumbai là sự kết hợp hài hòa giữa vị cay, chua, ngọt và hương thơm đặc trưng của các loại gia vị Ấn Độ. Ảnh: Mid-day