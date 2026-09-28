Cà phê sữa đá lọt top đồ uống ngon nhất châu Á

Cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng và trà sen lọt Top 100 đồ uống ngon nhất châu Á (Top 100 Asian Beverages), do cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Tastle Atlas công bố hôm 23/9.

Trong đó, cà phê sữa đá đứng vị trí thứ 10 và đứng đầu nhóm 4 món đồ uống Việt Nam, nhận được đánh giá 4,2/5 điểm. Taste Atlas miêu tả cà phê sữa đá Việt Nam là thức uống kết hợp giữa cà phê đậm, sữa đặc và đá. Theo cách pha truyền thống, cà phê sử dụng loại hạt Robusta trồng tại Việt Nam, xay ở mức vừa hoặc thô, sau đó pha bằng phin, phục vụ trong cốc cao.

Taste Atlas miêu tả cà phê sữa đá thường được phục vụ trong cốc cao. Thực tế, thức uống này ở Việt Nam sử dụng cả cốc thấp cùng nhiều loại cốc cách điệu. Ảnh: Taste Atlas

Cà phê đen Việt Nam xếp vị trí thứ 18, cà phê trứng đứng thứ 35 và trà sen xếp hạng 62 trong Top 100 đồ uống ngon nhất châu Á.

Đứng đầu danh sách là Mango lassi - một loại đồ uống phổ biến ở Ấn Độ, làm từ sữa chua và xoài tươi. Thức uống thường có thêm bạch đậu khấu, nước và đường. Các nguyên liệu được xay hoặc trộn đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn, có lớp bọt nhẹ, uống lạnh.

Danh sách 100 đồ uống hàng đầu châu Á được xây dựng trên 12.173 lượt đánh giá, trong đó 7.809 lượt được hệ thống xác định hợp lệ của cộng đồng người dùng, chuyên gia ẩm thực.

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Trong nhiều năm qua, cà phê Việt Nam liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2025, cà phê sữa đá Việt Nam xếp vị trí thứ 3 trong Danh sách 100 đồ uống ngon nhất khu vực Đông Nam Á do cẩm nang ẩm thực này bình chọn. Năm 2023, Taste Atlas xếp cà phê sữa đá Việt Nam thứ 2 trong top 10 thức uống cà phê ngon nhất thế giới. Các tờ báo lớn trên thế giới như CNN, The New York Times cũng từng ca ngợi cà phê Việt Nam là thương hiệu quốc gia với hương vị đa dạng, độc đáo.

Taste Atlas thành lập từ 2015, là nơi giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách. Đây cũng là nơi kết nối hơn 9.000 nhà hàng địa phương toàn cầu, tôn vinh các món ăn địa phương từ bình dân đến cao cấp, khơi gợi tò mò về những món du khách chưa từng thử.