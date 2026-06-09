Rau muống xào tỏi vào top 3 món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng Top 54 Southeast Asian Side Dishes của TasteAtlas, rau muống xào tỏi đạt 4,2/5 điểm, xếp sau hai món ăn của Indonesia là perkedel và tempeh mendoan. Chuyên trang ẩm thực miêu tả đây là món ăn truyền thống phù hợp cho người ăn chay, gồm rau muống, tỏi, nước mắm, muối, đường và dầu hào.

Rau muống xào tỏi đứng thứ ba trong bảng xếp hạng 54 món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á của Taste Atlas.

"Rau muống được chần sơ, sau đó xào với tỏi, muối và đường, còn nước mắm được cho vào gần cuối quá trình nấu. Món rau này được dùng nóng", trang này viết. TasteAtlas cũng đánh giá cao rau muống xào tỏi khi ăn kèm cơm trắng và cho biết rau muống có thể làm món xào, luộc hoặc canh.

Năm ngoái, rau muống xào tỏi được vinh danh ở vị trí thứ 9 trong danh sách 100 món rau ngon nhất thế giới do Taste Atlas bình chọn.

Ngoài xào tỏi, rau muống còn được người Việt luộc, làm nộm, nhúng lẩu.

Dẫn đầu bảng xếp hạng của TasteAtlas là Perkedel với 4,3 điểm. Món ăn được làm từ khoai tây nghiền kết hợp thịt băm, ngô hoặc cá, sau đó nhúng qua trứng rồi chiên vàng. Tên gọi perkedel bắt nguồn từ từ "frikadel" trong tiếng Hà Lan, phản ánh ảnh hưởng của nền ẩm thực châu Âu tại Indonesia. Xếp thứ hai là Tempeh Mendoan với 4,2 điểm. Món ăn có nguồn gốc từ Purwokerto, gồm những lát tempeh mỏng phủ bột gia vị rồi chiên nhanh trong dầu nóng, tạo lớp vỏ giòn nhẹ bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm bên trong.

Taste Atlas là chuyên trang ẩm thực quốc tế của Croatia, thành lập từ 2015, là nơi giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách. Đây cũng là nơi kết nối hơn 9.000 nhà hàng địa phương toàn cầu, tôn vinh các món ăn địa phương từ bình dân đến cao cấp, khơi gợi tò mò về những món du khách chưa từng thử.