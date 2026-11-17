Ngày 10/11, công ty tư vấn di trú có trụ sở tại châu Âu Global Citizen Solutions (GCS), lần đầu công bố danh sách quốc gia/điểm đến sở hữu "hộ chiếu hạnh phúc nhất" thế giới.

Trong top 10, châu Âu chiếm tới 8 đại diện. Hai ngoại lệ duy nhất đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương là New Zealand (hạng 8) và Singapore (hạng 10). Phần Lan giành ngôi đầu bảng với 93,2/100 điểm. Theo sát phía sau là Iceland (92,4 điểm) và Đan Mạch (92,1 điểm). Hai vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Na Uy (89,3 điểm) và Thụy Sĩ (88,3 điểm).

Hộ chiếu Phần Lan xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng Những cuốn hộ chiếu hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh: Yle

Bảng xếp hạng 50 quốc gia, vùng lãnh thổ dựa trên 4 trụ cột cốt lõi gồm: mức độ an sinh; tự do trong nước; khả năng đi lại; cùng sự thịnh vượng, y tế và an toàn. Theo nhóm nghiên cứu, một cuốn hộ chiếu "hạnh phúc" phải hội tụ đủ hai yếu tố: chất lượng sống tốt đẹp tại chính quốc gia/điểm đến cấp hộ chiếu và quyền tự do đi lại rộng mở ra thế giới.

"Một trong những phát hiện đáng chú ý là các quốc gia hạnh phúc nhất cũng sở hữu những cuốn hộ chiếu quyền lực hàng đầu. Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ đều nằm trong top 10 của cả hai bảng xếp hạng", báo cáo của Global Citizen Solutions nêu rõ.

Tuy nhiên, ở nhóm xếp hạng thấp hơn, hai yếu tố này bắt đầu tách biệt. Bồ Đào Nha và Hy Lạp sở hữu hộ chiếu thuộc top 10 mạnh nhất thế giới nhưng lại chỉ đứng thứ 39 và 43 về mức độ đánh giá chất lượng cuộc sống. Ngược lại, Costa Rica và Israel nằm trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất nhưng quyền lực hộ chiếu chỉ ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra trường hợp đặc biệt tại khu vực Mỹ Latinh, nơi 10/12 quốc gia ghi nhận người dân có mức độ hạnh phúc cao hơn hẳn so với sức mạnh hộ chiếu hay thu nhập bình quân.

Tiến sĩ Laura Madrid, trưởng nhóm nghiên cứu tại Global Citizen Solutions, nhận định các quốc gia/điểm đến hạnh phúc thường có hộ chiếu mạnh, nhưng điều này không tuyệt đối.

"Tại các nước giàu có, hạnh phúc tương quan chặt chẽ với sự tự do hơn là quyền lực hộ chiếu", bà nói.

Thành lập năm 2016 tại Anh, GCS là công ty tư vấn di trú và đầu tư định cư hoạt động tại hơn 10 quốc gia, với hai văn phòng chính ở London (Anh) và Lisbon (Bồ Đào Nha). Doanh nghiệp là thành viên của Hội đồng Di trú Đầu tư (IMC), đạt 4,7-4,8/5 sao trên Trustpilot - nền tảng đánh giá trực tuyến cho phép người dùng viết nhận xét và chấm điểm về trải nghiệm thực tế của họ đối với các doanh nghiệp, dịch vụ hoặc trang web trên khắp thế giới.