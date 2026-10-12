Những món làm từ thịt băm ngon nhất thế giới
Bánh bao súp, há cảo hấp kiểu Trung Quốc và thịt xào hải sản Thái Lan là những món ăn từ thịt băm ngon nhất thế giới.
Cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas giới thiệu danh sách những món ăn từ thịt băm ngon nhất thế giới dựa trên các tiêu chí như hương vị, độ nổi tiếng của món ăn với khách quốc tế và tính biểu tượng tại địa phương.
Danh sách được tổng hợp từ hơn gần 690.000 lượt đánh giá trên toàn cầu tính tới 17/9. Bảng xếp hạng mang tính tham khảo, nhằm quảng bá ẩm thực và khuyến khích độc giả khám phá những món ăn mới, theo Taste Atlas.
Há cảo hấp
Điểm đánh giá: 4,6/5
Món ăn truyền thống của Trung Quốc có lớp vỏ mềm, hơi dai và trong mờ sau khi hấp. Nhân bánh thường gồm thịt lợn và rau hẹ, bắp cải, tôm hoặc một số loại rau củ khác, khi ăn chấm cùng nước tương. Ảnh: Taste Atlas
Bánh bao áp chảo
Điểm đánh giá: 4,5/5
Món bánh bao chiên áp chảo phổ biến tại miền bắc Trung Quốc, được coi như biến thể của há cảo. Món này thường có nhân thịt lợn xay, cải thảo, hành lá, gừng, rượu gạo và dầu mè.
Bánh được nặn thành hình thon dài, chế biến bằng cách chiên phần đáy rồi thêm một lượng nhỏ nước, đậy nắp và hấp chín. Thành phẩm là món ăn có lớp đáy giòn, nhân và vỏ mềm.
Ảnh: Taste Atlas
Bánh bao súp
Điểm đánh giá: 4,5/5
Bánh bao súp thường to bằng cái bát hoặc bàn tay, phổ biến tại vùng Giang Nam. Bánh có lớp vỏ mỏng, bọc nhân thịt cùng nước hầm xương được làm đông như thạch. Khi hấp, thạch tan thành nước súp nóng bên trong bánh. Thực khách thường húp súp trước rồi thưởng thức phần vỏ và nhân. Ảnh: Myria drecipe
Phat kaphrao
Điểm đánh giá: 4,3/5
Phat kaphrao, món xào truyền thống của Thái Lan, gồm thịt xay hoặc hải sản xào với húng quế, hành tím, tỏi và ớt, nêm nước tương, đường, nước mắm. Món này thường được ăn cùng cơm, trứng chiên và nước mắm.
Theo TasteAtlas, phat kaphrao xếp thứ 4 trong danh sách các món được khách quốc tế gọi nhiều nhất khi đến Thái Lan. Ảnh: Cooked for you
Mì đòn gánh Điểm đánh giá: 4,3/5 Mì đòn gánh, đặc sản của Tứ Xuyên, có vị cay đậm đà. Mì ăn kèm sốt cay làm từ dầu ớt, rau củ muối, tiêu Tứ Xuyên, đôi khi thêm tương mè hoặc đậu phộng. Phần thịt băm làm nhân có thể dùng cả thịt lợn lẫn bò. Tên gọi "dan dan" (đòn gánh) bắt nguồn từ cách những người bán rong xưa dùng đòn tre gánh mì trên vai, đi rao dọc các đường phố Tứ Xuyên. Ảnh: Pick up lime
Sheftalia Điểm đánh giá: 4,3/5 Sheftalia, xúc xích truyền thống của đảo Cyprus, làm từ thịt lợn và cừu xay, hành đỏ, rau mùi tây, bọc trong lớp mỡ mỏng bao quanh dạ dày động vật. Sau khi nêm muối, tiêu, quế, tạo hình những chiếc xúc xích nhỏ, đầu bếp sẽ nướng chúng. Lớp mỡ giúp bên ngoài giòn, caramel hóa (quá trình phân hủy nhiệt của đường ở nhiệt độ cao, tạo màu nâu, hương vị đặc trưng) trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm, mọng nước. Món này thường được ăn cùng bánh mì dẹt pita, salad và sốt tzatziki. TasteAtlas, nền tảng trực tuyến về ẩm thực có trụ sở tại Croatia, chuyên khám phá, xếp hạng và quảng bá các món ăn truyền thống trên toàn thế giới. Website cũng cung cấp thông tin chi tiết về các món ăn, công thức và câu chuyện văn hóa đằng sau chúng. Ảnh: Real greek recipes
Thịt băm có thể chế biến được rất nhiều món ăn hấp dẫn và nhanh gọn, như thịt băm chưng mắm, xào ngô ngọt, áp chảo trứng cút… Bài viết sau sẽ giới...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/10/2026 19:42 PM (GMT+7)