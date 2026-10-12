Những món làm từ thịt băm ngon nhất thế giới

Cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas giới thiệu danh sách những món ăn từ thịt băm ngon nhất thế giới dựa trên các tiêu chí như hương vị, độ nổi tiếng của món ăn với khách quốc tế và tính biểu tượng tại địa phương.

Danh sách được tổng hợp từ hơn gần 690.000 lượt đánh giá trên toàn cầu tính tới 17/9. Bảng xếp hạng mang tính tham khảo, nhằm quảng bá ẩm thực và khuyến khích độc giả khám phá những món ăn mới, theo Taste Atlas.

Há cảo hấp

Điểm đánh giá: 4,6/5

Món ăn truyền thống của Trung Quốc có lớp vỏ mềm, hơi dai và trong mờ sau khi hấp. Nhân bánh thường gồm thịt lợn và rau hẹ, bắp cải, tôm hoặc một số loại rau củ khác, khi ăn chấm cùng nước tương. Ảnh: Taste Atlas

Bánh bao áp chảo

Điểm đánh giá: 4,5/5

Món bánh bao chiên áp chảo phổ biến tại miền bắc Trung Quốc, được coi như biến thể của há cảo. Món này thường có nhân thịt lợn xay, cải thảo, hành lá, gừng, rượu gạo và dầu mè.

Bánh được nặn thành hình thon dài, chế biến bằng cách chiên phần đáy rồi thêm một lượng nhỏ nước, đậy nắp và hấp chín. Thành phẩm là món ăn có lớp đáy giòn, nhân và vỏ mềm.

Ảnh: Taste Atlas

Tiểu long bao Điểm đánh giá: 4,5/5 Tiểu long bao có nguồn gốc từ Thượng Hải, xuất hiện vào thế kỷ XIX, nổi bật với vỏ mỏng, nhân thịt lợn xay cùng nước súp ninh từ xương, hấp trong xửng tre. Trong một số phiên bản cao cấp, nhân bánh được thêm thịt cua, tôm. Món ăn ngon nhất khi dùng nóng, chấm cùng giấm, gừng. Ảnh: Kikoman Bánh chẻo Điểm đánh giá: 4,5/5 Bánh chẻo hoặc sủi cảo là món ăn phổ biến tại Trung Quốc và nhiều nước Đông Á, gồm lớp bột cán mỏng bọc nhân thịt hoặc rau củ. Các cách chế biến gồm luộc, hấp, áp chảo. Món này có thể dùng làm khai vị lẫn món chính, khi ăn chấm với nước tương. Bánh thường được gấp hình bán nguyệt và là thứ không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc. Ảnh: Cocinista

Bánh bao súp

Điểm đánh giá: 4,5/5

Bánh bao súp thường to bằng cái bát hoặc bàn tay, phổ biến tại vùng Giang Nam. Bánh có lớp vỏ mỏng, bọc nhân thịt cùng nước hầm xương được làm đông như thạch. Khi hấp, thạch tan thành nước súp nóng bên trong bánh. Thực khách thường húp súp trước rồi thưởng thức phần vỏ và nhân. Ảnh: Myria drecipe

Bánh bao chiên Điểm đánh giá: 4,4/5 Bánh bao chiên là biến thể của bánh bao Trung Quốc, khởi nguồn từ tỉnh Tô Châu với nhân làm từ thịt lợn băm, rau củ hoặc tôm, bắp cải, hẹ, nước tương, gừng, tỏi. Bánh được bọc bằng lớp bột mềm, sau đó chiên áp chảo với lớp dầu mỏng rồi thêm nước để tạo hơi hấp. Nhờ cách chế biến này, bánh có vỏ mềm bên trên và phần đáy giòn vàng. Ảnh: Kyrie the foodie Sủi cảo luộc Điểm đánh giá: 4,4/5 Sủi cảo luộc gồm lớp vỏ bột mì không men, nhân thịt băm và rau củ thái nhỏ. Món ăn có nguồn gốc từ thời Đông Hán, gắn liền với danh y Trương Trọng Cảnh. Ông dùng thịt cừu, thảo dược có tác dụng làm ấm và bột mì để chế biến. Nhờ đó, món ăn có thể chữa được bỏng lạnh tai mùa đông. Qua nhiều thế kỷ, sủi cảo luộc trở thành món ăn phổ biến, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Hình dáng món ăn giống những thỏi bạc cổ, tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Ảnh: Taste Atlas

Phat kaphrao

Điểm đánh giá: 4,3/5

Phat kaphrao, món xào truyền thống của Thái Lan, gồm thịt xay hoặc hải sản xào với húng quế, hành tím, tỏi và ớt, nêm nước tương, đường, nước mắm. Món này thường được ăn cùng cơm, trứng chiên và nước mắm.

Theo TasteAtlas, phat kaphrao xếp thứ 4 trong danh sách các món được khách quốc tế gọi nhiều nhất khi đến Thái Lan. Ảnh: Cooked for you