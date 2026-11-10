Cây ngân hạnh nghìn năm tuổi trụi lá sau một ngày rực rỡ

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 9/11, nhiều du khách từ khắp Hàn Quốc cuối tuần qua đã tìm đến cây ngân hạnh ở làng Ban Gyeri, phường Munmak-eup, thành phố Wonju, tỉnh Gangwon, với mong muốn ghi lại những bức ảnh mùa thu ấn tượng. Tuy nhiên, không ít người chỉ còn được ngắm những cành cây trơ trụi.

Trước đó, chiều 6/11, cây cổ thụ vẫn phủ kín những chiếc lá vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và trở thành điểm chụp ảnh được yêu thích trên mạng xã hội. Thế nhưng, khoảng 7h sáng hôm sau, gió mạnh bất ngờ thổi tới, khiến lá cây rụng ào ạt. Chỉ hơn một giờ, tán cây gần như trơ trụi.

Tán cây ngân hạnh khổng lồ trơ trụi lá sau khoảng một tiếng gió thổi lớn. Ảnh: Yonhap News

Một số du khách chứng kiến cảnh lá vàng rơi dày đặc như mưa và chia sẻ video lên mạng xã hội. Trong khi đó, những người đến muộn không giấu được thất vọng khi khung cảnh rực rỡ từng thấy trong các bức ảnh trước đó đã biến mất. Một du khách cho biết đã lái xe hơn ba tiếng tới Wonju nhưng khi đến nơi, toàn bộ lá gần như đã rụng hết, như chưa từng có mùa vàng trước đó.

Khi phóng viên Yonhap có mặt tại đây vào sáng 9/11, cây ngân hạnh khoảng 1.319 tuổi đã mất gần hết lá. Những chiếc lá vàng phủ kín mặt đất, tạo thành tấm thảm óng ánh bao quanh thân cây cổ thụ.

Thông thường, sau khi chuyển sang màu vàng rực, lá ngân hạnh có thể duy trì khoảng 10 ngày rồi rụng dần. Tuy nhiên, năm nay, quá trình này diễn ra đột ngột do thời tiết lạnh và gió mạnh.

Cây ngân hạnh phủ sắc vàng hàng năm vẫn hút khách check in. Ảnh: Yoon Soo-yong

Một cư dân địa phương 67 tuổi cho biết cây ngân hạnh Ban Gyeri có kích thước lớn, nằm ở khu vực đất trống và không có vật cản đủ sức chắn gió. Theo ông, đợt rét buốt đầu mùa đông kết hợp gió mạnh có thể là nguyên nhân khiến cây bất ngờ rụng lá hàng loạt.

Ngày 7/11 cũng là thời điểm bắt đầu tiết Lập đông theo lịch truyền thống Hàn Quốc. Sáng hôm đó, nhiệt độ thấp nhất tại Wonju giảm xuống dưới -5 độ C, kèm theo gió mạnh.

Phóng viên Yonhap cho biết đã theo dõi tình trạng cây qua hệ thống camera giám sát từ tuần trước và dự đoán ngày 9/11 sẽ là thời điểm tán cây đạt vẻ đẹp rực rỡ nhất. Tuy nhiên, kế hoạch ghi hình bằng thiết bị bay không người lái bị chậm ba ngày so với thời điểm lá chuyển màu đẹp nhất.