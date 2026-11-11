Hàng quán đồ ăn vặt cho ngày trở lạnh ở Hà Nội

VnExpress giới thiệu địa chỉ các món ăn vặt cho ngày lạnh ở Hà Nội. Các quán ăn được chọn với tiêu chí lâu đời, đông khách, được giới thiệu nhiều trên các diễn đàn ẩm thực Hà Nội.

Bánh đúc nóng

Khác với bánh đúc nguội, bánh đúc nóng mềm, được nấu từ bột gạo, khuấy liên tục trên bếp đến khi sánh mịn, dẻo và có màu trắng đục. Bánh được múc ra bát, ăn cùng thịt lợn băm xào mộc nhĩ, hành phi, rau mùi và chan nước mắm chua ngọt. Một số nơi hiện có cả giò tai, đậu phụ... Bánh đúc nóng hợp với những ngày trời trở lạnh.

Địa chỉ:

- Bà Nội: ngõ 8 Lê Ngọc Hân, phường Hai Bà Trưng

- Bánh Đúc Trung Tự - Cháo Trai Bà Dần: 101 Phạm Ngọc Thạch

- Bánh đúc nóng - bánh đúc nộm: 28 Hàng Bè, phường Hoàn Kiếm.

Ảnh: Xuân Phương

Cháo sườn sụn

Cháo sườn sụn thường là lựa chọn của nhiều người Hà Nội vào bữa sáng hoặc xế chiều. Gạo nấu cháo thường được xay hoặc nghiền thành bột, mịn, sánh, không cần nhiều gia vị, nấu với nước dùng ninh xương. Cháo ngọt thanh, thơm béo, không ngấy, sườn sụn ninh mềm. Khi múc ra bát, người ăn thường rắc thêm ruốc, hành phi, hạt tiêu, ớt bột, ăn kèm quẩy giòn. Cháo sườn phải ăn khi còn nóng.

Địa chỉ:

- Huyền Anh: 14 Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm

- Bà Lợi Còng: 39 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm

- Cô Là: 2A Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm

Ảnh: Tâm Anh

Bánh gối - bánh rán mặn

Bánh rán mặn và bánh gối là hai món ăn vặt quen thuộc, gắn với những hàng quà chiều bình dị của người Hà Nội. Bánh rán mặn có lớp vỏ bột nếp chiên, nhân thịt băm, mộc nhĩ, miến. Bánh gối tạo hình bán nguyệt như chiếc gối nhỏ, phần nhân thịt, miến, mộc nhĩ và trứng cút. Cả hai đều chấm với nước mắm chua ngọt, ăn ngon nhất khi còn nóng giòn.

Địa chỉ:

- Bánh rán Trần Khánh Ngọc 98 /184 đê Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng

- Bánh rán 242 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ

- Quán Gốc Đa: 52 Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm.

Ảnh: Nguyễn Huy

Ốc óng truyền thống

Ốc nóng là món quà chiều được người Hà Nội ưa chuộng trong những ngày se lạnh. Ốc mít, ốc vặn (gọi dân dã ốc to - ốc nhỏ) được luộc chín tới cùng sả, lá chanh, gừng để giữ vị ngọt tự nhiên và khử mùi tanh. Điểm nhấn của món ăn nằm ở bát nước chấm pha từ mắm, gừng, sả, ớt, đường và một chút chanh, tạo vị chua cay, mặn ngọt hài hòa. Nước luộc ốc cũng thường được thực khách dùng vào cuối bữa.

Địa chỉ:

- Ốc Hà Trang: 1A Đinh Liệt, phường Hoàn Kiếm

- Ốc Oanh: 18 Hàm Long, phường Cửa Nam

- Ốc chị Lệ: 88 Cửa Bắc, phường Ba Đình

- Ốc nóng 75 Nguyễn Hữu Huân, phường Hoàn Kiếm

Ảnh: Ý Yên

Bánh trôi Tàu

Bánh trôi Tàu thường được người Hà Nội tìm ăn khi tiết trời chuyển lạnh. Những viên bánh tròn làm từ bột nếp dẻo mềm, bên trong có nhân đậu xanh hoặc vừng đen giã nhuyễn, chan nước đường nấu cùng gừng tươi, dừa nạo. Bánh trôi tàu thường được bán trong những gánh hàng rong hoặc quán nhỏ.

Địa chỉ

- Chè Hương Hải: 93 Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm

- Bánh trôi Tàu Phạm Bằng: 30 Hàng Giày, phường Hoàn Kiếm

- Bánh trôi cô Vân: Cổng chợ Thành Công, phường Giảng Võ

- Chè Bốn Mùa: 4 Hàng Cân, phường Hoàn Kiếm

Ảnh: Minh Trang

Chè sắn nóng

Những miếng sắn được thái nhỏ, nấu mềm trong nước đường, thêm gừng tươi giã nhỏ tạo hương thơm và vị cay ấm. Nước chè sánh, ngọt dịu, quyện cùng những miếng sắn mềm. Chè được múc ra bát, thưởng thức khi còn bốc khói, rắc thêm dừa nạo để tăng vị béo. Ngoài chè sắn, còn có chè đậu đen, đậu xanh nấu đặc cũng thích hợp dùng nóng trong những ngày lạnh.

Địa chỉ:

- Bếp cô Bông: 65 Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng

- Xôi chè Bà Thìn: 1 Bát Đàn, phường Hoàn Kiếm

- Chè sắn: 39 Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm.

Ảnh: Chè Bà Thìn

Chả rươi

Mùa rươi chính vụ ở miền Bắc từ tháng 9 đến tháng 11 Âm lịch, thường vào dịp tiết trời bắt đầu chuyển lạnh. Từ rươi, người Hà Nội chế biến thành nhiều món ăn, trong đó nổi tiếng nhất là chả rươi. Rươi được làm sạch, đánh nhuyễn cùng trứng gà, thịt lợn băm, thì là, hành lá, vỏ quýt hôi và các loại gia vị. Hỗn hợp sau đó được rán thành chả. Chả rươi dùng cùng nước mắm chua ngọt, rau sống và bún.

Địa chỉ:

- Chả rươi Hưng Thịnh: 1 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm

- Rươi Hằng Béo: 244 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng

- Chả rươi Gia Ngư: 25 Gia Ngư, phường Hoàn Kiếm.

Ảnh: Tâm Anh