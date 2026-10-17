Hàn Quốc xử lý mùi hôi từ cây bạch quả ra sao?

Cây bạch quả, còn gọi là ngân hạnh, có nguồn gốc từ Trung Quốc, được trồng phổ biến tại nhiều quốc gia Đông Á. Loài cây này từ lâu được người Hàn Quốc trân trọng, tượng trưng cho hy vọng, hòa bình, sức sống và tình yêu. Chúng nổi bật với tán lá hình quạt, chuyển màu vàng rực vào mùa thu. Nhờ màu sắc rực rỡ và khả năng chống chịu ô nhiễm, cây thường được trồng dọc các tuyến đường trong thành phố, gần trường học, công viên và rừng.

Ngoài ra, cây còn cho quả có lớp vỏ thịt bên ngoài khi chín tỏa mùi khó chịu, nhưng phần hạt bên trong lại được sử dụng trong ẩm thực châu Á, thường xuất hiện trong các món súp, cháo, món hầm và chè. Tuy nhiên, hạt bạch quả sống có thể chứa độc tố, vì vậy cần được chế biến đúng cách và bạn không nên ăn quá nhiều.

Mùa lá ngân hạnh chuyển vàng thu hút nhiều du khách đến chụp hình. Trong ảnh là ca sĩ Phương Ly trong chuyến du lịch Hàn Quốc hồi cuối năm 2025. Ảnh: Instagram/may_lily

Mỗi độ thu sang, những hàng cây bạch quả chuyển vàng rực rỡ trên đường phố Hàn Quốc lại trở thành điểm check-in, thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh. Tuy nhiên, khi quả chín rụng xuống, mùi hôi từ lớp vỏ thịt của chúng cũng gây không ít phiền toái, và tăng nguy cơ trượt ngã cho người đi bộ, đạp xe, buộc các đô thị phải tìm cách xử lý.

Cây bạch quả có tán lá hình quạt, chuyển màu vàng rực vào mùa thu, trở thành biểu tượng cảnh quan và điểm chụp ảnh thu hút du khách. Ảnh: Instagram/phuongmychi

Tháng 9 vừa qua, thành phố Busan dưới sự lãnh đạo của Thị trưởng Chun Jae-soo đã tiến hành thu hoạch sớm bạch quả, sử dụng thiết bị và công cụ như máy gặt rung và sào. Trong số khoảng 33.000 cây bạch quả được trồng làm cây xanh đường phố trên khắp thành phố, 10.000 cây cái được ưu tiên thu hoạch trước, khoảng 200 tấm lưới được lắp đặt để ngăn trái rơi xuống vỉa hè, theo Busan Metropolitan City.

Theo Seoul Economic Daily, quận Cheoin thuộc thành phố Yongin hồi tháng 4 thông báo sẽ tiêm các chất kiểm soát mùi thân thiện với môi trường vào 187 cây bạch quả ở các khu như: Myeongji-ro, suối Gyeongan, nhằm loại bỏ sự khó chịu do mùi hôi gây ra, đồng thời tạo môi trường đi bộ dễ chịu.

Cây bạch quả ở quận Cheoin được tiêm thuốc để loại bỏ mùi hôi. Ảnh: Seoul Economic Daily

Năm 2024, chính quyền thủ đô Seoul chủ động thu hoạch quả từ 25.127 cây bạch quả mà họ quản lý để giảm thiểu mùi hôi, theo The Korea Times. Các phương tiện và máy móc chuyên dụng được sử dụng để thu hoạch đồng thời chăng những tấm lưới lớn dưới tán cây nhằm hạn chế quả rụng xuống đường.

Do chỉ có cây cái mới cho quả nên quận Gangbuk ở phía đông bắc Seoul còn thay thế hơn 1.000 cây bạch quả cái bằng cây bạch quả đực vào năm 2023. Thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi sau đó cũng lên kế hoạch nhổ bỏ 233 cây bạch quả cái và trồng cây bạch quả đực để loại bỏ sự khó chịu cho người dân.

Người đi bộ đi dưới những tấm lưới được thiết kế để thu gom quả bạch quả, do chính quyền thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi lắp đặt hôm 24/9/2014. Ảnh: Yonhap