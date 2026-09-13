5 điểm chụp ảnh ở Seoul vào mùa thu

Với nhiều du khách hiện nay, chụp ảnh đã trở thành một phần quan trọng của hành trình, thậm chí là lý do để khám phá những điểm đến mới. Tại Seoul, du khách có xu hướng rời các điểm tham quan quen thuộc, tìm đến những khu phố ít người biết và thuê nhiếp ảnh gia để ghi lại dấu ấn riêng.

Quỹ Du lịch Seoul giới thiệu 5 điểm chụp ảnh đẹp, được gợi ý theo từng khung giờ trong ngày, từ nắng sớm ở cung Gyeongbok đến ánh đèn neon tại Euljiro về đêm.

Buổi sáng tại cung Gyeongbok

Là cung điện hoàng gia của triều đại Joseon, nằm tại quận Jongno ở trung tâm Seoul, Gyeongbokgung đẹp và yên tĩnh nhất ngay sau giờ mở cửa.

Một góc chụp ở đình Gyeonghoeru. Ảnh: Velt

Du khách có thể thuê hanbok gần cung điện, chụp ảnh trước chính điện Geunjeongjeon với núi Bugak, Inwang phía sau hoặc lấy khung hành lang với những cột gỗ đỏ làm điểm nhấn. Đình Gyeonghoeru phản chiếu trên mặt hồ cũng là góc chụp được yêu thích.

Giữa trưa tại làng sáng tạo Mullae-dong

Mullae-dong, quận Yeongdeungpo, từng là khu sản xuất máy móc sầm uất từ những năm 1970, nhưng dần xuống dốc khi hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào cuối thập niên 1990. Đến những năm 2000, khu phố hồi sinh khi các nghệ sĩ tìm đến những nhà xưởng bỏ trống.

Hiện xưởng nghệ thuật, quán cà phê hoài cổ nằm xen giữa máy móc và công trình công nghiệp cũ, tạo nên nét giao thoa giữa cũ và mới. Khoảng 50 tranh tường, tác phẩm kim loại từ phế liệu trải dọc các con hẻm.

Giữa trưa là thời điểm thích hợp để chụp ảnh, khi ánh nắng xuyên qua các con hẻm hẹp, tạo tương phản giữa ánh sáng và bóng đổ. Du khách có thể tản bộ quanh ga Mullae, khám phá các tác phẩm nghệ thuật, quán cà phê và xưởng thủ công.

Buổi chiều bên suối Cheonggye

Buổi chiều, khi nắng bắt đầu dịu, suối Cheonggye trở thành điểm chụp ảnh xanh mát giữa trung tâm Seoul. Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, kết hợp hàng liễu ven bờ và những mảng bóng dưới cầu, tạo nhiều góc chụp tương phản.

Du khách dạo chơi bên suối Cheonggye. Ảnh: The Korea Times

Khu vực quanh cầu Gwangtong, cây cầu đá có từ thời Joseon, là một điểm nhấn đáng chú ý. Du khách cũng có thể đi từ quảng trường Sewoon xuống suối, kết hợp khám phá các quán cà phê, hiệu sách độc lập và cửa hàng đĩa than trong khu chợ điện tử lâu đời.

Từ lối đi trên cao hoặc các quán cà phê mang phong cách hoài cổ, du khách có thể ghi lại khung cảnh dòng suối giữa những tòa nhà của Seoul.

Hoàng hôn tại công viên Naksan

Men theo tường thành Seoul lên công viên Naksan, du khách có thể ngắm thành phố từ trên cao vào lúc hoàng hôn, khi những bức tường đá cổ nổi bật giữa đường chân trời hiện đại.

Ánh nắng cuối ngày phủ sắc vàng lên tường thành, Tháp N Seoul và khu Dongdaemun. Naksan gần đây được nhiều du khách quốc tế biết đến sau khi xuất hiện trong bộ phim "KPop Demon Hunters".

Sau khi mặt trời lặn,"giờ xanh" (blue hour)là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh, khi tường thành nổi bật trên nền trời xanh đậm, tạo khung hình mang màu sắc điện ảnh.

Ban đêm tại Euljiro

Khi đêm xuống, những con hẻm công nghiệp ở Euljiro trở nên nổi bật với ánh đèn neon. Các cửa hàng in ấn, xưởng cơ khí lâu đời nằm xen giữa quán bar và nhà hàng, tạo nên không gian tương phản giữa cũ và mới.

Một góc phố đêm tại Euljiro, Seoul. Ảnh: The Korea Times

Khu vực quanh ga Euljiro 3-ga nhộn nhịp về đêm, với những biển hiệu neon tạo nguồn sáng đặc trưng cho các bức ảnh chân dung, nổi bật trên nền tường gạch cũ.

Du khách có thể kết thúc hành trình tại các quán ăn địa phương, bar LP hoặc đi bộ tới Dongdaemun Design Plaza (DDP) để chụp kiến trúc hiện đại.