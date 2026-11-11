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Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ

Sự kiện: Ẩm thực, nhà hàng

Quầy bánh rán 'một mình một kiểu' trong ngõ 242 Lạc Long Quân nổi tiếng nhờ kiểu bánh nhân thịt luộc, mộc nhĩ, ăn kèm nước xốt chua cay, không nơi nào có.

Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ - 1

Hà Nội đang trong đợt đón gió lạnh đầu mùa, những món quà chiều nóng hổi như bánh rán trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nằm trong con ngõ 242 Lạc Long Quân, hàng bánh rán của gia đình chị Hoa thường tấp nập khách ngồi ăn, chờ mua bánh từ đầu giờ chiều.

Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ - 2

Quầy bánh không biển hiệu, khu vực chế biến 'lộ thiên', nằm ngay trước cổng miếu thờ Bà Chúa Dệt. Món bánh vốn là kế sinh nhai của gia đình chị Hoa từ những năm 1990 ở khu vực chợ Bưởi, được thực khách yêu thích nên gìn giữ đến tận bây giờ.

Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ - 3

Điểm khác biệt của nơi này là món bánh rán mặn có hình thuôn dài, thay vì dáng tròn thường thấy. Vỏ bánh làm từ bột nếp trộn dầu gấc, khi chiên có màu vàng ruộm, bên ngoài giòn nhưng bên trong vẫn mềm dẻo. Phần nhân gồm thịt luộc, miến và mộc nhĩ, tạo vị béo thơm, dai giòn đan xen.

Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ - 4

Bánh được chiên qua nhiều công đoạn để phần nhân chín đều, lớp vỏ đạt độ giòn mà không bị sẫm màu. Khi khách gọi, nhân viên cắt bánh thành miếng vừa ăn, bày cùng nộm đu đủ và rưới loại nước sốt riêng.

Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ - 5

Vị chua, cay, mặn, ngọt hòa quyện giúp món ăn đỡ ngấy, đồng thời tạo nên hương vị khác biệt so với bánh rán mặn ăn cùng nước mắm chua ngọt ở nhiều nơi.

Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ - 6

Bên cạnh bánh mặn, quán còn có bánh rán ngọt với phần nhân từ đậu xanh, dừa, mè đen,...

Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ - 7

Giá bánh ngọt là 10.000 đồng một chiếc, bánh mặn 12.000 đồng mỗi chiếc. Bánh mặn thường được bán theo bát, 2-3 chiếc/ bát. Quán đông khách nhất vào tầm khoảng sau 16h, có bãi để xe miễn phí nhưng có phần hạn chế về chỗ ngồi.

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Theo Bài và ảnh: Thảo Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/quan-banh-ran-gan-4-thap-ky-noi-tieng-khu-tay...

-10/11/2026 22:52 PM (GMT+7)
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