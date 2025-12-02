Jeonbuk - điểm đến 'chữa lành', tránh xa ồn ào ở Hàn Quốc

Jeonbuk còn được gọi là Jeolla Bắc hoặc Jeollabuk, nằm cách sân bay quốc tế Incheon khoảng 1h30 phút đi tàu điện nhanh KTX hoặc đi xe buýt khoảng 3 giờ. Du khách từ Seoul cũng có thể di chuyển bằng tàu nhanh KTX, có thể xuống tại ga Jeongeup của thành phố Jeongeup, mất khoảng 2 tiếng.

Con đường dẫn vào vườn quốc gia Naejangsan - điểm đến nổi tiếng nhất nhì tại Jeonbuk. Ảnh: dongnejjicsa

Ngược lại với sự sầm uất, náo nhiệt ở các điểm du lịch nổi tiếng như Seoul hay Busan, Jeonbuk thu hút du khách bởi sự yên bình, phù hợp cho nhu cầu hòa mình vào thiên nhiên kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Du khách có thể đến Jeonbuk 4 mùa trong năm bởi thời điểm nào cảnh sắc nơi đây cũng tuyệt đẹp. Khám phá công viên, rừng cây với hệ sinh thái thay đổi theo mùa hay nghỉ dưỡng trong làng cổ Hanok kết hợp thiền định, ăn uống chữa lành, làm gốm,... đều là những hoạt động lý tưởng đưa du khách trở về với cuộc sống chậm rãi, yên bình sau những ngày làm việc căng thẳng.

Thăm thú vườn quốc gia Naejangsan

Du khách có thể chọn di chuyển lên đỉnh núi bằng cáp treo để ngắm nhìn toàn cảnh Naejangsan. Ảnh: _sky_82_

Naejangsan có diện tích hơn 80 km2 và được công nhận là địa điểm du lịch cấp quốc gia. Khi đến đây vào mùa thu, bạn có thể rảo bước trên những con đường ngập màu lá vàng, lá đỏ. Mùa xuân, Naejangsan được nhuộm trong sắc hồng của cánh hoa anh đào, tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ.

Ngoài đi bộ dọc theo đường rừng, du khách cũng có thể đi cáp treo Naejangsan lên đài quan sát trên đỉnh Yeonjabong, ngắm nhìn toàn cảnh vườn quốc gia. Trong khuôn viên vườn quốc gia còn có đền Naejangsan - một công trình được xây dựng từ năm 660 dưới thời Vương Quốc Baekje. Đình Uhwajeong nằm giữa hồ nước tĩnh lặng được ví như "viên ngọc ẩn" của vườn quốc gia này cũng là điểm check in nổi tiếng của du khách và người dân địa phương, nhất là vào mùa những tán cây thay lá.

Khám phá làng Hanok Jeonju

Làng Hanok Jeonju hút khách check in khi những hàng cây ngân hạnh chuyển sang màu vàng rực.

Với tuổi đời hơn 100 năm, cùng khoảng 800 ngôi nhà kiểu truyền thống Hanok, làng cổ Jeonju Hanok đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Khác với những ngôi làng cổ ở Seoul, Jeonju Hanok vẫn giữ được sự yên bình, chậm rãi, giữ được nguyên trạng nét kiến trúc Hàn Quốc cổ xưa độc đáo từ thời Joseon. Jeonju Hanok cũng chính là phim trường của bộ phim cổ trang Mây họa ánh trăng với sự tham gia của Park Bo Gum và Kim Yoo Jung.

Ngoài các điểm tham quan như Đền Gyeonggijeon, Nhà thờ Jeondong, Di tích lịch sử Omokdae và Imokdae,... Jeonju Hanok còn có nhiều quán cà phê, nhà hàng, các cửa hàng nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy các món đồ thủ công, đồ lưu niệm độc đáo do các nghệ nhân địa phương sáng tạo.

Trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Jeonbuk hướng tới làm điểm đến số 1 trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Hàn Quốc nên nơi đây hiện rất phát triển các mô hình "chữa lành" từ thể chất đến tinh thần, thường được kết hợp tại các điểm lưu trú.

Nhà cổ Awon ở Wanju vừa là nơi lưu trú vừa là không gian văn hóa, cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Từ trải nghiệm thăm thú nông trại, thưởng thức bữa ăn lành mạnh với các món nông sản địa phương cho đến những khóa thiền định ngắn hạn hay tắm rừng, spa hoặc ứng dụng Đông Y để thư giãn cơ thể đều rất phổ biến tại đây. Ngoài ra, các hoạt động như làm gốm, làm giấy hanji,... cũng được du khách ưa chuộng khi đến với Jeonbuk.

Khu nghỉ dưỡng Muju trên đỉnh núi Deogyusan, thuộc tỉnh Jeonbuk là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích các môn thể thao tuyết, được mệnh danh là Alps của Hàn Quốc.