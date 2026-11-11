Toàn rau củ nhưng làm được món ngon thơm phức, thanh ngọt, không sợ ngán cũng chẳng ngại béo

Không cần đến thịt bò, món bún bò chay vẫn hấp dẫn bởi phần nước dùng được hầm chậm từ các loại rau củ như mướp, cà rốt, củ sắn dây và boa rô, tạo vị ngọt thanh, thơm dịu.

Tô bún thêm phần phong phú với đậu khuôn chiên vàng, sườn chay, chả chén và các loại nấm được xào rim thấm gia vị. Khi ăn, kết hợp cùng rau sống, chút sa tế cay nồng và xì dầu ớt là có ngay một tô bún nóng hổi, đậm đà mà vẫn nhẹ nhàng, thích hợp để đổi vị cho bữa ăn gia đình hoặc những ngày muốn ăn chay thanh đạm.

Dân Việt giới thiệu cách nấu món bún bò chay như sau:

Nguyên liệu nấu bún bò chay từ các loại rau củ

- Mướp: 1 quả cắt khúc

- Cà rốt: 1/2 củ cắt lát dày chút

- Củ sắn dây: 1/2 củ

- Boa rô: 1 cây lấy phần màu trắng cắt khúc.

- Dầu sả băm cho vào ít màu điều hoặc ớt bột nếu ăn cay được nha.

Cách nấu bún bò chay

- Cho tất cả vào nồi nấu chậm hầm 3 tiếng, hầm chậm như này bao nhiêu chất trong củ quả ra hết phần nước nên ngọt và thơm lắm.

Topping cho vào nước dùng:

- Đậu khuôn: 1 miếng lớn

- Sườn chay: tuỳ thích (em mua không có bò nên thay qua sườn)

- Chả chén: 1 miếng

- Nấm rơm, đông cô

- Đầu hành boaro cắt nhỏ.

- Chiên đậu khuôn, sườn và chả chén cho vàng, dùng lại chảo dầu cho đầu hành boa rô vào phi thơm, tiếp đến nấm vào xào chín, tiếp tục cho đậu khuôn, sườn, chả chén đã chiên vào đảo đều, nêm nếm xì dầu, hạt nêm nấm và đường, rim thấm.

- Nước hầm xong thì vớt rau củ ra, chừa lại cà rốt, cho topping đã rim thấm vào, nêm nếm thêm muối và hạt nêm nấm.

Ăn kèm có rau sống, xì dầu ớt và sate.

Chúc các bạn thành công khi chế biến món ngon từ các loại rau củ này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện