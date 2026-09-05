Loại thịt giàu đạm hơn thịt bò, ít chất béo hơn thịt heo, tốt cho cơ bắp, đem sốt mật ong vô cùng thơm ngon

Từ lâu, thịt gà là loại thịt quen thuộc trong bữa ăn gia đình. Sở dĩ loại thịt này được ưa chuộng vì vừa thơm ngon lại đem lại giá trị dinh dưỡng cao. Nếu đem so sánh với thịt heo, thịt bò thì thịt gà còn có lượng đạm lớn hơn rất nhiều lần, trong khi đó lượng mỡ lại thấp hơn.

Ngoài ra, loại thịt này còn giàu vitamin nhóm B, protein và các khoáng chất cần thiết giúp phục hồi năng lượng, hỗ trợ cơ bắp và tăng cảm giác no lâu.

Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.

Từ loại thịt này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Dân Việt giới thiệu công thức làm món gà rán sốt mật ong siêu ngon với thành phẩm thịt gà giòn lâu cho dù có lớp sốt mật ong bên ngoài nhưng miếng gà sẽ không bị mềm vỏ, bung bột ngoài:

* Ướp gà:

- 400-500gr thịt ức hoặc má đùi gà.

- 1 quả trứng gà.

- 1/2 thìa bột tỏi ( không có thay bằng tiêu trắng)

- 1 xíu lá origano ( không có bỏ qua)

Trộn đều gia vị và để ướp 15-20 phút.

Sau đó cho thêm 1 bát bột bắp để phủ bên ngoài gà. Bột bắp sẽ làm cho gà giòn bên ngoài và giữ được độ mềm mọng bên trong. Lưu ý không phủ nhiều bột bắp sẽ khiến gà bị cứng.

*Chiên gà:

Để gà được giòn lâu, mình sẽ chiên 2 lần và chiên ngập dầu.

- Lần 1: Đợi dầu nóng già, cho gà vào chiên ở nhiệt độ cao để khóa bề mặt ngoài của gà, bên trong vẫn giữ được nước. Sau khi gà đã se bề mặt, hạ nhỏ lửa để chiên gà chín, chiên đến khi gà vàng khoảng 80%, vớt ra để nguội bớt.

- Lần 2: Vẫn là dầu nóng già, cho gà vào chiên ở lửa to khoảng 1 -2 phút, đến khi đạt độ vàng đẹp thì vớt ra. Lưu ý không chiên nhỏ lửa, gà dễ bị ngấm dầu.

*Làm sốt mật ong:

- 3 thìa bơ .

- 2-3 tép tỏi.

- 2 thìa nước tương ( xì dầu)

- 1/2 thìa dầu mè.

- 4 thìa mật ong( có thể dùng mật ong tự nhiên hoặc mật ong pha chế)

- 1/2 thìa bột bắp pha cùng 2 thìa nước lọc để tạo độ sệt.

Phi thơm tỏi bằm cùng với bơ, sau đó cho lần lượt các nguyên liệu vào đun nhỏ lửa.

Khi sốt sôi nhẹ, cho gà vào sốt đảo đều ở lửa nhỏ, đảo đều tay sốt sẽ bán đều vào gà.

Thêm xíu mè trắng lên trên là có ngay đĩa gà sốt mật ong siêu ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện!