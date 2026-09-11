3 loại thịt bổ dưỡng nhất trong tháng 9, giàu collagen và canxi, bổ xương, dưỡng da, làm món gì cũng ngon

Tháng 9 đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối trở nên mát mẻ hơn. Nhiều người vội vàng "ăn nhiều đồ béo mùa thu" ngay khi mùa thu bắt đầu, với thịt bò và thịt cừu xuất hiện liên tục trên bàn ăn.

Tuy nhiên, sau vài bữa ăn, họ bắt đầu gặp các triệu chứng như nóng trong người, khô miệng và bồn chồn khó chịu. Thực tế, trong giai đoạn này, không nhất thiết lúc nào cũng phải tập trung vào thịt bò và thịt cừu.

Một số loại thịt giàu protein và ít chất béo, không gây ngấy cũng không gây khô miệng, thậm chí còn bổ dưỡng hơn.

Ăn loại thịt này vào mùa thu rất bổ dưỡng mà không gây nặng bụng.

1. Loại thịt: Sườn heo

Sườn heo là một món ăn quý giá trong mùa thu. Sườn không béo ngậy như thịt ba chỉ, cũng không khô như thịt nạc nguyên chất.

Phần thịt quanh xương có mùi thơm thoang thoảng và rất ngon dù hấp, kho hay om. Sườn giàu protein, có hàm lượng chất béo vừa phải, và xương còn chứa collagen và canxi. Ăn loại thịt này vào mùa thu rất bổ dưỡng mà không gây nặng bụng.

Vào thời điểm này trong năm, khoai môn đang vào mùa. Nó mềm và dẻo, và khi hấp cùng với sườn heo, khoai môn sẽ hút hết nước thịt và thường được ăn hết trước cả sườn.

Món ăn gợi ý: Sườn heo hấp khoai môn

- Cắt sườn non thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước khoảng 20 phút để loại bỏ tiết, sau đó vớt ra để ráo.

- Cho tỏi băm, một ít đậu đen lên men, nước tương nhạt, nước sốt hàu, rượu nấu ăn, một chút muối và đường vào sườn, sau đó thêm một thìa nhỏ bột bắp và trộn đều. Cuối cùng, rưới một ít dầu ăn để giữ độ ẩm và ướp trong 20 phút.

- Gọt vỏ khoai môn và cắt thành lát dày hoặc miếng lớn. Xếp các lát hoặc miếng khoai môn xuống đáy đĩa, sau đó dàn đều sườn đã ướp lên trên.

- Khi nước trong nồi hấp sôi, đặt nồi hấp vào trong và hấp trên lửa vừa trong khoảng 35 phút. Tắt bếp và để yên thêm hai phút trước khi dùng. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

Món này không cần xào hay hầm; nó giữ nguyên hương vị ban đầu. Khoai môn mềm và dẻo, sườn heo mềm và mịn. Món này đặc biệt thích hợp cho những ngày thu khi bạn không muốn dành quá nhiều thời gian trong bếp.

Loại thịt này không có mùi hôi nồng,

2. Loại thịt: Chim bồ câu

Thịt chim bồ câu là loại thịt giàu protein, ít chất béo, có kết cấu mềm hơn thịt gà, tạo nên nước dùng trong và không béo ngậy.

Tháng 9, thời tiết dần trở nên khô hơn, và một bát canh chim bồ câu nóng hổi sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc ăn những miếng thịt bò hoặc thịt cừu lớn.

Loại thịt này không có mùi hôi nồng, và khi hầm với các loại nấm khô sẽ làm tăng hương vị umami lên nhiều lần.

Món ăn gợi ý: Chim bồ câu hầm nấm

- Hãy nhờ nhà hàng làm sạch chim bồ câu, ở nhà tự cắt thành từng miếng, chần qua nước lạnh, vớt bọt sau khi nước sôi rồi rửa sạch.

- Ngâm nấm hương khô, nấm trà hoặc hoa đông trùng hạ thảo trong nước ấm trước. Bỏ hạt táo đỏ và thái vài lát gừng.

- Cho các miếng thịt chim bồ câu, nấm, táo đỏ và gừng thái lát vào nồi đất, thêm nước nóng vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 1 đến 1,5 giờ.

- Nêm muối vừa ăn trước khi dùng, và rắc thêm tiêu trắng nếu muốn.

Món súp này có vị thanh, ngọt dịu mà không hề ngấy. Thịt chim bồ câu mềm đến mức dễ dàng tan ra, còn nấm thì ngấm nước dùng và có hương vị vô cùng thơm ngon. Một bát súp này vào một buổi tối mùa thu thật sự rất thư giãn.

Loại thịt này đạt độ béo tốt nhất trong tháng 9

3. Loại thịt: Cá trạch

Cá luôn là thực phẩm giàu protein và ít chất béo, dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Loại thịt này đạt độ béo tốt nhất trong tháng 9, thịt mềm.

Khi kho hoặc hầm với đậu hũ, đậu hũ ngấm nước dùng, thịt cá chạch mềm rụng ra chỉ với một cái chạm nhẹ. Đây là món ăn rất ngon miệng trên bàn ăn mùa thu.

Mặc dù cá chạch trông có vẻ bình thường, nhưng nó rất giàu protein và khoáng chất. Khi kết hợp với đậu phụ, chúng bổ sung cho nhau về mặt dinh dưỡng và có hương vị đặc biệt ngon.

Món ăn gợi ý: Cá chạch kho với đậu phụ

- Khi mua cá chạch, hãy nhờ người bán làm sạch cá. Về nhà, hãy chà rửa cá nhiều lần với muối để loại bỏ chất nhầy, sau đó rửa sạch và để ráo nước.

- Cắt đậu hũ cứng thành từng miếng vuông, thái gừng và tỏi, cắt hành lá thành từng khúc, và chuẩn bị hai quả ớt khô để tạo hương thơm.

- Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng, tỏi và ớt khô, cho cá chạch vào chiên sơ, sau đó rưới rượu nấu ăn quanh mép chảo để khử mùi tanh.

- Thêm nước tương nhạt, một ít nước tương đậm và một nhúm đường. Đổ nước nóng đủ ngập cá chạch, cho đậu phụ cắt miếng vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình thấp và ninh trong 15 đến 20 phút.

- Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, rắc hành lá thái nhỏ và một chút tiêu trắng lên trên, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Đậu hũ hầm càng lâu càng ngon; cá chạch mềm, không tanh; và nước dùng đặc biệt thơm khi chan với cơm. Món ăn này trông đơn giản, nhưng lúc nào cũng khiến bạn muốn ăn thêm nửa bát cơm nữa.

Trong tháng 9, sườn heo, chim bồ câu và cá là ba lựa chọn để nấu cho gia đình bạn luân phiên. Chúng rất dễ chế biến và vô cùng thơm ngon.

Sườn heo hấp khoai môn giữ được hương vị nguyên bản, súp chim bồ câu thanh mát và dễ chịu, còn cá chạch hầm đậu phụ thì đậm đà và ngon miệng khi ăn kèm cơm – tất cả đều hoàn hảo cho mùa này. Ăn uống đúng cách, và mùa thu sẽ thực sự trở nên thú vị.

Chúc bạn thành công khi chế biến các loại thịt này!