Kỳ Lân Sơn Trang nằm giữa vùng cây xanh gần hồ Tây Lệ, dưới chân núi Kỳ Lân ở phía tây bắc Thâm Quyến. Khu nghỉ là nơi diễn ra cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc, ngày 19/11.

Sơn trang rộng khoảng 38 ha, cách sân bay Bảo An khoảng 30 phút đi ôtô. Ảnh: Shenzhen Kylin Villa

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sảnh lớn của khu nghỉ dưỡng, ngày 19/11. Ảnh: Doug Mills/POOL/AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phòng họp ở Kỳ Lân Sơn Trang, ngày 19/11. Cuộc gặp ba bên kéo dài khoảng 90 phút, sau đó ông Trump đến sân bay quốc tế Bảo An để trở về Mỹ. Một số chuyên gia nhận định địa điểm này thuận lợi cho công tác bảo vệ và giúp ông Trump nhanh chóng di chuyển ra sân bay sau cuộc gặp. Ảnh: Mandel Ngan/AFP

Kỳ Lân Sơn Trang phục vụ hoạt động đón tiếp lãnh đạo cấp cao và khách quốc tế. Sơn trang được đưa vào hoạt động từ tháng 6/1997, ngay trước khi Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: Shenzhen Kylin Villa

Phòng nghỉ nhìn ra khu vực núi Kỳ Lân. Theo các nền tảng đặt phòng và trang giới thiệu khách sạn Trung Quốc, giá phòng tiêu chuẩn tại Kỳ Lân Sơn Trang khoảng 800-1.200 nhân dân tệ mỗi đêm, tương đương 2,9-4,4 triệu đồng Một trong những thượng khách từng lưu trú tại Kỳ Lân Sơn Trang là cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Theo báo Chosun, ông Kim từng bí mật đến Thâm Quyến vào tháng 1/2006 để tìm hiểu cải cách kinh tế và quá trình mở cửa của Trung Quốc. Bắc Kinh và Bình Nhưỡng chưa từng xác nhận việc ông lưu trú tại đây. Ảnh: Shenzhen Kylin Villa

Sơn trang có hơn 20 phòng hội nghị phục vụ các cuộc họp và hoạt động tiếp đón. Theo hồi ký của Lý Tử Bân, cựu thị trưởng Thâm Quyến giai đoạn 1995-2000, chính quyền thành phố xây dựng nơi này để đón các lãnh đạo cấp cao đến dự những hoạt động liên quan đến sự kiện bàn giao Hong Kong.

Khi đó, các khách sạn tại Thâm Quyến không đủ năng lực và điều kiện an ninh để tổ chức những cuộc gặp quy mô lớn. Các khách sạn 5 sao trong thành phố chỉ có thể phục vụ khoảng 500 người, trong khi chính quyền cần địa điểm có khả năng tổ chức tiệc chiêu đãi tới 1.000 khách. Ảnh: Shenzhen Kylin Villa

Kỳ Lân Sơn Trang có 5 biệt thự chính, được xây dựng theo các phong cách Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hawaii và Mỹ, cùng các nhà khách VIP và sảnh tiệc quy mô lớn. Khuôn viên trồng hơn 230 loại cây và hoa. Ảnh: Shenzhen Kylin Villa