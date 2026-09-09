3 loại thịt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng, giúp bạn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống vào mùa thu

Mùa thu đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối cuối cùng cũng mang đến chút mát mẻ. Lúc này, cơ thể cần những thực phẩm ấm nóng, dễ tiêu hóa và giàu năng lượng.

Bạn nên ăn một số loại thịt giàu năng lượng. Dưới đây là ba loại thịt mà tôi thường mua vào mùa thu; mỗi loại đều rất tốt để bổ sung dưỡng chất, và quan trọng nhất là cả gia đình đều thích chúng.

1. Loại thịt: Dạ dày lợn

Dạ dày heo là một nguyên liệu gây tranh cãi; có người rất thích, có người lại thấy nó quá rắc rối. Nhưng không thể phủ nhận đây là một món ăn bổ dưỡng cho mùa thu.

Loại thịt có tính ấm, mềm nhưng dai, giàu protein và nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt có lợi cho tỳ vị. Sau khi ăn quá nhiều nước lạnh và dưa hấu vào mùa hè, ăn dạ dày heo vào mùa thu sẽ giúp bạn cảm thấy hoàn toàn sảng khoái.

Món ăn gợi ý: Dạ dày heo xào

Món này rất được ưa chuộng trong gia đình tôi vào mùa thu. Có thể ăn nóng hoặc lạnh, nhưng mùi thơm của hành lá và dầu sôi liu riu thật sự quá hấp dẫn.

Cách làm:

- Rửa sạch dạ dày heo tươi nhiều lần với bột mì và muối, lộn mặt trong ra ngoài và rửa kỹ. Cho vào nồi nước lạnh có thêm rượu nấu ăn và gừng thái lát, chần qua, sau đó vớt ra và rửa sạch.

- Cho dạ dày heo đã chần vào nồi áp suất, thêm hành lá, gừng thái lát, mắc khén, hoa hồi và một chút muối. Nấu khoảng 20 phút sau khi nồi áp suất đạt áp suất, hoặc cho đến khi có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Vớt ra để nguội, sau đó thái thành từng sợi mỏng.

- Cắt nhỏ phần trắng của hành lá, thái nhỏ rau mùi, rồi cho vào một tô lớn cùng với lòng bò đã xé nhỏ. Thêm nước tương nhạt, giấm balsamic, một chút đường, muối và một ít dầu mè.

- Bước quan trọng nhất—cho hai muỗng canh dầu vào chảo, đun nóng, thêm vài hạt tiêu và phi thơm, sau đó vớt ra. Đun nóng dầu đến khi bắt đầu bốc khói nhẹ, rồi đổ lên hành lá và dạ dày heo đã thái nhỏ.

Khi dầu sôi nhẹ, hương thơm sẽ lập tức lan tỏa. Trộn đều và món ăn đã sẵn sàng để bày ra đĩa. Mùi thơm hấp dẫn đến mức bạn sẽ không thể ngừng ăn!

2. Loại thịt: Ngỗng

Người ta thường nói rằng "uống canh ngỗng và ăn thịt ngỗng sẽ giúp bạn khỏi ho quanh năm", điều này hơi phóng đại một chút, nhưng thịt ngỗng thực sự là một lựa chọn rất tốt cho mùa thu.

Loại thịt này có ít mỡ hơn thịt lợn, nhưng lại giàu protein, và thịt thì chắc và dai. Ăn thịt ngỗng vào mùa thu rất ngon miệng mà không bị ngấy; nó thích hợp để hầm hoặc kho.

Món ăn gợi ý: Ngỗng om

Món ăn này có vị đậm đà với một chút cay. Thịt ngỗng ngấm nước dùng và được hầm cho đến khi mềm và dễ dàng tách khỏi xương, đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

Cách làm:

- Cắt thịt ngỗng thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh có pha rượu nấu ăn và chần qua. Vớt ra để ráo. Thái gừng, đập dập tỏi, cắt ớt khô thành từng khúc, và cắt ớt chuông xanh và đỏ thành từng miếng lớn.

- Làm nóng chảo, cho dầu vào, khi dầu nóng thì cho gừng, tỏi, ớt khô và một ít mắc khén vào phi thơm. Sau đó cho thịt ngỗng vào xào trên lửa lớn. Bước này nên được thực hiện trong một thời gian để thịt ngỗng tiết ra nước, lý tưởng nhất là đến khi bề mặt hơi vàng.

- Rưới hai vòng rượu nấu ăn quanh mép nồi, sau đó cho nước tương nhạt, nước tương đậm và một thìa nước sốt hàu vào, đảo đều cho thịt ngỗng có màu đẹp. Tiếp theo, đổ nước sôi ngập thịt ngỗng, cho hai lá nguyệt quế và một miếng quế nhỏ vào, đậy nắp và ninh nhỏ lửa khoảng một tiếng.

- Khi thịt ngỗng đã mềm, tăng lửa để làm đặc nước sốt. Cho ớt chuông xanh và đỏ thái hạt lựu cùng giá tỏi băm nhỏ vào, đảo vài lần, nếm thử và thêm muối nếu cần. Khi nước sốt đã sánh lại, món ăn có thể dọn ra. Nước sốt này ăn kèm với cơm rất ngon.

3. Loại thịt bò

Tôi không cần phải nói thêm về những lợi ích của thịt bò: nó giàu protein và ít chất béo, bổ sung năng lượng, và tăng cường xương khớp và cơ bắp. Nếu bạn muốn có nhiều năng lượng vào mùa thu, thịt bò là món không thể thiếu.

Đặc biệt là loại thịt này hầm mềm, rất phù hợp cho cả người già và trẻ em, và một bát thịt bò hầm sẽ làm ấm cơ thể bạn từ đầu đến chân.

Món ăn gợi ý: Thịt bò hầm với hạt dẻ và cà rốt

Hạt dẻ vào mùa thu, mềm, ngọt và thơm. Hầm hạt dẻ với thịt bò là sự kết hợp hoàn hảo. Vị ngọt của cà rốt thấm vào nước dùng, làm cho món ăn trở nên ngon miệng mà không cần thêm nhiều gia vị.

Cách làm:

- Cắt thịt ức bò hoặc bắp bò thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần sơ và loại bỏ bọt máu, sau đó rửa lại bằng nước ấm.

- Cho một ít dầu vào nồi, cho vài viên đường phèn vào và rang trên lửa nhỏ cho đến khi đường chuyển màu caramel. Cho thịt bò thái miếng vào và đảo đều cho đến khi mỗi miếng thịt được phủ đều lớp caramel. Sau đó cho hành lá, gừng thái lát, hoa hồi và lá nguyệt quế vào và tiếp tục đảo cho đến khi dậy mùi thơm.

- Sau khi cho nước tương nhạt và nước tương đậm vào, đảo đều cho các nguyên liệu có màu, đổ nước nóng vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp và ninh trong một giờ.

- Trong khi thịt bò đang nấu, bóc vỏ hạt dẻ và cắt cà rốt thành khúc. Cho hạt dẻ vào sau một tiếng, cùng với muối cho vừa ăn, và ninh thêm khoảng 30 phút nữa, cho đến khi thịt bò mềm và hạt dẻ mềm, mọng nước.

- Cuối cùng, đun sôi nước sốt trên lửa lớn cho đến khi sánh lại, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Thịt bò thơm lừng, hạt dẻ ngọt ngào, cà rốt mềm mại; bạn sẽ không muốn để sót một giọt nước dùng nào.

Mùa thu đã đến, dạ dày heo, thịt ngỗng và thịt bò đều dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Hãy chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau để gia đình bạn bổ sung những chất dinh dưỡng đã mất trong mùa hè. Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ không còn sợ cái lạnh của mùa đông.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!