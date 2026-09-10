Sự việc nghiêm trọng khi hơn 50 khách bị đưa đi nhầm ga hàng không

Hãng hàng không Korean Air đã bị Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc phạt 10 triệu won (gần 200 triệu đồng) sau khi 52 hành khách quốc tế trên một chuyến bay từ Tokyo bị đưa nhầm đến nhà ga nội địa của sân bay quốc tế Gimpo.

Sự việc xảy ra ngày 7/6, liên quan đến chuyến bay KE2106 của Korean Air từ sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản đến sân bay Gimpo, Seoul, Hàn Quốc.

Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách được đưa về nhà ga bằng nhiều xe buýt trung chuyển tại sân đỗ do một đơn vị phục vụ mặt đất vận hành. Tuy nhiên, một xe buýt đã đi sai tuyến, đưa 52 hành khách quốc tế đến khu vực dành cho hành khách nội địa thay vì khu vực làm thủ tục nhập cảnh quốc tế.

Một sai sót trong quá trình vận chuyển mặt đất tại sân bay Gimpo, Hàn Quốc khiến 52 hành khách quốc tế bị đưa nhầm đến nhà ga nội địa. Ảnh: Aviation A2Z.

Theo thông tin được công bố, các hành khách không nhận ra mình đã được đưa đến nhầm nhà ga. Họ đi vào tòa nhà cùng với hành khách từ các chuyến bay nội địa và đi qua khỏi luồng di chuyển thông thường dành cho hành khách quốc tế trước khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Đáng chú ý, 4 trong số 52 hành khách được cho là đã rời sân bay Gimpo mà chưa qua kiểm tra nhập cảnh.

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện sự việc, những hành khách này quay trở lại sân bay và hoàn tất các thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Nhà chức trách Hàn Quốc phối hợp với Korean Air, các đơn vị liên quan tại sân bay để đảm bảo toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng hoàn tất quy trình kiểm soát nhập cảnh.

Korean Air cho biết, kết quả điều tra cho thấy tài xế xe buýt của đơn vị phục vụ mặt đất đã nhầm lộ trình và không tuân thủ quy trình dành cho hành khách quốc tế.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, hãng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại sân bay để xử lý vụ việc và hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho các hành khách.

Korean Air cho biết sẽ rà soát toàn bộ quy trình vận hành tại sân bay. Ảnh: Aviation A2Z.

Xe buýt sân đỗ là phương tiện được sử dụng để đưa hành khách từ máy bay đến nhà ga, đặc biệt tại những sân bay nơi máy bay đỗ cách xa tòa nhà nhà ga. Do đó, việc kiểm soát tuyến đường của các phương tiện này đóng vai trò quan trọng trong duy trì luồng di chuyển an toàn đối với hành khách quốc tế.

Theo quy định về an ninh hàng không của Hàn Quốc, các hãng hàng không và đơn vị liên quan phải tuân thủ những biện pháp an ninh được phê duyệt. Việc không thực hiện đúng các quy trình này có thể dẫn đến các hình thức xử phạt hành chính.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc xác định sự cố là hành vi vi phạm các quy định về an ninh hàng không và quyết định phạt Korean Air 10 triệu won (gần 200 triệu đồng).

Cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý việc hành khách quốc tế có thể tiếp cận khu vực dành cho hành khách nội địa mà chưa hoàn tất thủ tục kiểm soát nhập cảnh.

Korean Air thừa nhận tính nghiêm trọng của vụ việc và cho biết sẽ rà soát toàn bộ quy trình vận hành tại sân bay, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn sự cố tương tự tái diễn.